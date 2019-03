Norwegianin lentäjä Ylellä: Tieto Boeingin uudesta ominaisuudesta tuli Indonesian turman jälkeen

Norwegianin lentokapteeni Henri Airava kertoo Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa, että yhtiö sai turman jälkeen valmistajalta ensimmäistä kertaa tiedon siitä, että koneissa on käytössä uusi MCAS-järjestelmä, jonka on tarkoitus vakauttaa koneen käsittelyä.

– Silloin Indonesian onnettomuuden yhteydessä tuli ensimmäisiä viitteitä. Yhtiö oli saanut lentokoneen valmistajalta tietoja tästä ja siinä tilanteessa siitä kerrottiin sitten meille. Sen jälkeen yhtiö on ohjeistanut meitä toimimaan ja tarkentanut ohjeistuksia asian suhteen, kertoo Airava.

MCAS-järjestelmän tarkoituksena on estää lentokoneen nokan liiallinen nouseminen, joka voi johtaa koneen vajoamiseen, eli sakkaamiseen. Kaksi lähekkäin tapahtunutta Boeing 737 Max 8 -koneen tuhoisaa turmaa on nostattanut epäilyjä siitä, että koneissa voisi olla järjestelmään liittyvä vika.

Ainakin neljä yhdysvaltalaista lentäjää on raportoinut konemalliin liittyvistä ongelmista, joissa koneen nokka on kallistunut yllättäen alaspäin pian nousun jälkeen.

Kohtauskulma-anturit sijaitsevat koneen sivuilla, ohjaamon alapuolella, näyttää Henri Airava. Marko Tammi

Norwegianin koneissa tälläisiä ongelmia ei ole havaittu, sanoo Airava. Yhtiö sai käyttöönsä ensimmäiset Boeing 737 Max 8 -koneet kesällä 2017, eikä vastaanlaisista ongelmista ole tähän mennessä raportoitu. Yhtiön kaikki 18 konetta ovat kuitenkin toistaiseksi lentokiellossa, kuten vastaavat koneet muuallakin Euroopassa.

Yhtenä syynä lentoturmiin on epäilty sitä että lentäjät eivät olisi tienneet MCAS-järjestelmästä, eikä heillä olisi ollut tarpeeksi koulutusta uuden konetyypin hallintaan. Boeing kertoo viimeistelevänsä parhaillaan turmakonetyypin ohjelmistopäivitystä ja lentäjien koulutusta järjestelmän käyttöön.

Uusilla Boeing-koneilla joulukuusta 2017 alkaen lentäneen Airavan mukaan konetyyppi ei ole kovin paljon eronnut saman valmistajan vanhemmista konetyypeistä.

– Niissä on pieniä herkkyyseroja, mutta käytännössä kone käyttäytyy kyllä samalla lailla.

Airavan mukaan uuden konetyypin ominaisuuksia myös harjoiteltiin simulaattorissa ennen koneen käyttöönottoa.

– Meillä on ohjeistus siihen miten pitää toimia, jos tälläinen trimmi (koneen nokan kallistus) lähtee liikkeelle ilman komentoa. Tämä muistuttaa tilannetta, jossa MCAS-järjestelmä on vikaantunut. Eli kyllä meidät on koulutettu siihen tilanteeseen jo simulaatiokoulutuksessa, sanoo Airava Ylen haastatelussa.