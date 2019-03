Kohutut sähköiset potkulaudat tulivat nyt Ruotsista Suomeen – eivätkä ne jää ainoiksi: huhtikuussa pääset laudalla myös idästä Kallioon vaikka terassille

Helsingissä on maanantaista alkaen nähty pyöräväylillä sähkökäyttöisiä potkulautoja. Ruotsalaisen VOI-yrityksen sähköpotkulaudat ovat yhteiskäytössä, eli ne toimivat samaan tapaan kuin HSL:n kaupunkipyörät.

Sähköpotkulaudoilla ei ole kiinteitä telakoita tai asemia, vaan laudan voi jättää minne tahansa julkiselle paikalle, samaan tapaan kuin polkupyörän telineeseen. Seuraava käyttäjä löytää vapaan potkulaudan sovelluksen tarjoaman kartan avulla.

Sähköpotkulautoja on tällä hetkellä Suomessa 120 kappaletta ja ne löytyvät Helsingin ydinkeskustan läheisyydestä.

Potkulaudan saa käyttöönsä mobiilisovelluksen avulla. Käyttöönotto maksaa euron. Avausmaksun lisäksi käyttäjä joutuu maksamaan 25 senttiä jokaisesta minuutista käyttömaksua. Näin ollen 5 minuutin käyttö maksaa jo 2,25 euroa ja 10 minuutin käyttö 3,50 euroa.

Sähköpotkulaudat Sähköpotkulautoja voivat käyttää vain yli 18-vuotiaat.

Sähköpotkulaudalla voi ajaa maksimissaan 20km/h.

Laudalla on ajettava pyöräkaistoilla ja pyöräilyn sääntöjä noudattaen.

Vain yksi ihminen saa ajaa sähköpotkulaudalla kerrallaan.

Sähköpotkulauta tulee jättää käytön jälkeen paikalle, josta toinen käyttäjä voi jatkaa sen käyttöä.

Sähköpotkulaudat ladataan VOI:n toimesta öisin. Lähde: VOI

Tuttu näky monista maista

Sähköpotkulaudat ovat tuttu näky useista Euroopan maista ja ne ovat yleistyneet nopeasti lyhyessä ajassa. Yritykset markkinoivat sähköpotkulautoja ilmastoystävällisyydellä ja päästöjen vähentämisellä, mikä sopii myös kaupunkien vihreisiin brändeihin.

Ruotsissa sähköpotkulautailmiö on kasvanut vauhdilla. Lautoja on käytössä jo yli 2 000 kappaletta kolmessa kaupungissa: Tulkolmassa, Malmössä ja Lundissa. Ruotsissa potkulautoja tarjoaa kolme yhtiötä, kun Suomessa markkinoilla on vasta yksi toimija.

Viime aikoina Ruotsin media on raportoinut lautoihin liittyvistä ongelmista (siirryt toiseen palveluun) ja keskustelua on käyty jopa niiden kieltämisestä. Kritiikki on koskenut lähinnä sitä, että lautojen on väitetty vaarantavan liikennettä.

HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen kertoo, että eri puolilla maailmaa on rajoitettu sähköpotkulautojen käyttöä turvallisuusongelmia takia.

Trafi katsoo (siirryt toiseen palveluun) sähköpotkulaudat kevyiksi sähköajoneuvoiksi ja niiden käytössä pitää noudattaa polkupyöräilijöiden liikennesääntöjä sekä ajaa pyöräkaistoilla.

Helsingin kaupungin liikenneinsinööri Ilari Heiska kertoo seuranneensa mielenkiinnolla sähköpotkulautojen yleistymistä. Viestejä on vaihdettu kollegojen suuntaan Tukholmassa, jotta ilmiöön osataan varautua mahdollisimman hyvin.

Kaupunki käynyt keskusteluja palveluntuottajien kanssa

Heiskan mukaan sähköpotkulautoihin ei tarvita erillistä lupamenettelyä, sillä niille ei ole kaupunkitilassa pysäköintipisteitä, kuten kaupunkipyörille on.

Siksi kaupungilla ei ole juurikaan keinoja hallita toimintaa ennalta. VOI:n sähköpotkulaudat rinnastuvat liikenteessä polkupyöriin.

Helsinki suhtautuu positiivisesti uusien liikkumavälineiden yleistymiseen kaupungissa, liikenneinsinööri Heiska sanoo. Tärkeintä on hänen mukaansa yhteistyö palveluntuottajien kanssa, jotta lautojen käyttö on mahdollisimman turvallista.

– Olemme ohjeistaneet operaattoreita, että heidän tulisi opastaa käyttäjiään turvallisuuteen liittyvistä säännöistä. VOI:lla on käytössä 18-vuoden ikäraja, ohjeistus käyttää pyöräteitä ja vahva suositus kypärän käytöstä. Keskustelua on käyty myös siitä, mihin pyöriä saa pysäköidä. Helsingin keskustasta olikin VOI:lla ajatuksena rajata tiettyjä kohtia pois käyttöaluesta, esimerkiksi päärautatieasema, Heiska selittää.

Homma toimii niin, että palveluntuottajien sovellus ei anna pysäköidä kulkupeliä määrättyihin paikkoihin.

– Joko käyttäjä ei pysty lainkaan pysäköimään virheelliseen paikkaan tai sitten yritys esimerkiksi veloittaa sakkoa virhepysäköinnistä, Heiska selventää.

120 sähköpotkulautaa vasta alkua, pian myös HSL tarjoaa niitä

120 sähköpotkulautaa ovat vasta alkua Helsingin liikkumisen kehittämisessä. Liikenneinsinööri Heiska arvioi, että VOI:n jälkeen muitakin yrityksiä saattaa tulla Suomen markkinoille tarjoamaan samantapaisia potkulautapalveluja.

Heiska huomauttaa, että koska sähköpotkulaudat ovat uusi ilmiö, kaikkea ei voida ennakoida.

– Käytäntö näyttää, miten asiat toimivat. Ennakoida pystyy vain tiettyyn pisteeseen asti. Uskon, että palveluntuottajat haluavat kehittää toimintaa mahdollisimman hyväksi, kuten mekin.

Sähköpotkulautayrityksen lisäksi myös Helsingin seudun liikenne aikoo kokeilla ensi kesänä yhteiskäyttöpotkulautoja. Kokeilu tapahtuu ensi kesänä Vuosaaressa ja paikka valikoitui sen vuoksi, että Vuosaareen ei ole vielä saatu kaupunkipyöriä.

Heiskan mukaan HSL aikoo tuoda Vuosaareen huhtikuusta lokakuuhun kestävälle kaudelle noin 30 potkulauta-asemaa ja noin 300 potkulautaa, joista osa on sähkökäyttöisiä ja osa jalalla käytettäviä.

Voit keskustella aiheesta jutun alla asiallisesti tiistaina kello 22 saakka.

