Analyysi: Vaasan vaalipiirissä ollaan jännän äärellä vaali-iltana – Minne menevät luopujien äänet?

Vaasan vaalipiirissä kulunut vaalikausi oli mullistusten kausi. Isoimpia yllätyksiä oli kun RKP ei päässyt hallitukseen ja perussuomalaisten kolmen kansanedustajan ryhmä hävisi kokonaan.

Iso osoitteeton äänipotti on luopujien takana. Nykyisistä kansanedustajista neljä ei lähde enää ehdolle. Maria Tolppanen (sd.), Harry Wallin (sd.), Vesa-Matti Saarakkala (sin.) ja Mats Nylund (r.) keräsivät yhteensä ääniä peräti 23 802.

Tällä hetkellä kansanedustajista viisi on keskustasta. RKP:stä ja SDP:stä molemmista on kolme, kokoomuksella ja sinisillä on kaksi kansanedustajaa ja kristillisdemokraateilla yksi.

Viimeisin puoluekannatusmittaus lupaa hyvää SDP:lle. Asmo Raimoaho/Yle

Keskustassa kansanedustajia ja haastajia

Viime eduskuntavaalien ykköspuolue keskusta kyntää syvällä valtakunnallisissa puoluekannatusmittauksissa, mutta Vaasan vaalipiirin kohdalla keskustaväki ei näistä luvuista ole huolissaan. Etelä-ja Keski-Pohjanmaa ovat puolueen kärkialueita. Viime vaaleissa keskusta sai äänistä yli 27 prosenttia.

Valtakunnallisissa kannatusluvuissa näkyy puolueen hallitusvastuu, mutta Åbo Akademin politiikan tutkija Claus Stolpe arvelee, että keskusta on saamassa negatiivisen trendin käännettyä tai ainakin kannatuslukujen lasku olisi hidastumassa.

Kiinnostavaa keskustan kohdalla on se, että kaikki nykyiset kansanedustajat: Lasse Hautala, Mikko Savola, Antti Kurvinen, Tuomo Puumala ja Mika Lintilä ovat ehdolla.

Kovaa kampanjaa tekee kuitenkin aivan tämän viisikon takana lapualaislähtöinen rehtori Pasi Kivisaari. Kivisaari jäi viime vaaleissa paikkaa vaille. Hän keräsi silloin kuitenkin jo yli 5000 ääntä.

Kuka sitten tipahtaisi? Jos keskustan Etelä-Pohjanmaan piiristä kysytään niin ei kukaan, vaan puolue haluaa lisätä paikkamääränsä kuuteen. Stolpe uskoo, ettei lisäpaikkaa tule.

Politiikan tutkija Claus Stolpe. Sus productions

Viljelijöiden ääniä kalastelemassa

RKP on pohjalaisrannikon mahtipuolue. Sille vaalikausi oli viheliäinen heti alusta lähtien. RKP ei kelvannut Juha Sipilän hallitukseen ja se oli kova paukku hallituksessa siihen mennessä lähes 40 vuotta istuneelle puolueelle.

Oppositioasemassa RKP on ollut maltillinen. Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen kohdalla terästäydyttiin.

Nyt puolue haluaa tehdä paluun hallitukseen ja samalla myös nostaa Vaasan vaalipiirin kansanedustajiensä määrää ainakin yhdellä. Nyt kansanedustajia on kolme. Heistä Anna-Maja Henriksson ja Joakim Strand ovat ehdolla myös tänä keväänä. Tämä kaksikko keräsi vaalipiirissämme viime kerralla lähes puolet RKP:n äänistä, ja vahvalta tuntuu molempien asema tälläkin kertaa

RKP

Paikastaan luopuva Mats Nylund on ollut maanviljelijäväen edustaja ja hänen tilalleen on nyt tunkua. Tutkija Stolpe luettelee ehdokkaista pedersöreläisen maanviljelijän Niclas Sjöskogin, mustasaarelaisen RKP-nuorten puheenjohtajan Christoffer Ingon ja poliitikkosukua olevan närpiöläisyrittäjän Anders Norrbackin.

Samoilla apajilla ääniä kalastelee Vöyrin kunnanjohtaja Mikko Ollikainen. Ollikainen oli viime vaaleissa 17., joten jäi juuri vaille kansanedustajapaikkaa.

Perussuomalaiset uskoo itseensä

Isoin muutos sitten viime kauden on tapahtunut perussuomalaisten joukossa. He saivat läpi viime vaaleissa kolme kansanedustajaa, mutta kauden aikana Vesa-Matti Saarakkala ja Reijo Hongisto vaihtoivat leiriä sinisiin ja Maria Tolppanen löysi kesken kauden itsessään olleen demarin.

Perussuomalaiset keräsi vaalipiirissä kolmanneksi eniten ääniä eli 38 964 ja nyt heidän ehdokaslistallaan ei siis ole yhtään nykyistä kansanedustajaa.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Perussuomalaisilla on kuitenkin selvästi ollut nostetta, mutta vaikeaa voi kuitenkin olla kansanedustajan läpisaaminen. Vaikka esimerkiksi kaustislainen Mauri Peltokangas nauttii aikamoista some-suosiota videoillaan. Ykkösehdokkaan leimaa on lyöty vaasalaisen Jukka Mäkysen otsaan.

Risikkoon luotetaan

Kokoomuksessa luotto Paula Risikkoon on kova. Hän on eduskunnan puhemiehen roolissa ollut esillä myönteisessä valossa. Samaa ei voi sanoa vaalipiirin toisesta kokoomuskansanedustaja Susanna Koskesta. Hänkin tavoittelee jatkokautta, mutta moni on valmis lyömään vetoa sen puolesta, että Kosken visiitti eduskuntaan jäi yhteen kauteen.

Koskelle on sovitettu syntipukin viittaa, koska laajan päivystyksen status jäi Vaasan keskussairaalalta saamatta. Vaasalaisten pettymys Koskeen näkyi viime kuntavaaleissa. Ehkä tästä suivaantuneena Koski näyttäisi kosiskelevan nyt konservatiiveja maaseudulta.

Kokoomuksen tilannetta sekoittaa vaasalaisten ehdokkaiden suuri määrä. Stolpe kuvaa sitä jopa poikkeukselliseksi.

– Tänä vuonna on oikeastaan jonkinlainen ääritapaus, kun on kuitenkin neljä, viisi vahvaa. Jo kaksi voi aiheuttaa sen, että ne syövät toistensa äänet.

Ilmajokelais-vaasalainen Tommi Mäki saanee taakseen synnyinseudultaan ainakin jonkin verran äänestäjiä ja Vaasassa hän vetoaa nuorempiin äänestäjiin. Aika myöhäisessä vaiheessa pakkaa tuli sekoittamaan sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa, joka jättäytyi kampanjan ajaksi palkattomalle vapaalle tehtävästään.

Urpilaisen asema vahva

SDP paistattelee kannatusmittauksissa selkeässä johdossa. Viime vaalien äänikuningatar Jutta Urpilainen (11 627) halutaan kuningattarena pitää. Hänen vahva peruskannatuksensa riittänee jatkokaudelle.

Seinäjokelainen Harry Wallin ei enää jatka, joten hänen manttelinperijänsä on haussa. Stolpen mukaan Wallinia äänestivät nimenomaan ne, jotka halusivat äänestää häntä henkilönä. Puolue tuli vasta toisena. Seinäjoelta Wallinin ääniapajille on koittamassa sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta.

Vaasan vaalipiirissä on kymmenkunta ehdokasta enemmän kuin viime eduskuntavaaleissa. Asmo Raimoaho/Yle

Viime kuntavaaleissa ison nousun tehnyt vaasalainen Kim Berg on ollut esillä niin sairaala- kuin Vaasa-Mustasaari -liitoksen kohdallakin. Kampanja Vaasan keskussairaalan laajasta päivystyksestä hyödytti Bergiä kuntavaaleissa, mutta kantaako se vielä eduskuntaankin?

Matias Mäkynen, nuoren polven demaripoliitikko pisti kampoihin viime vaaleissa muille ehdokkaille, mutta silloin ei natsannut.

Kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä kansanedustajanaan Peter Östman ja hän hakee jatkokautta. Selkeää haastajaa ei Östman tälläkään kertaa saa.

Vihreillä on vire päällä

Vasemmistoliitto ja vihreät koittavat haastaa isompia puolueita sen minkä pystyvät. Valtakunnallisesti molemmat ovat olleet nosteessa viime vuodet. Ihan yhtä kova nousu ei ole ollut paikallisella kannatuksella.

Vihreillä on kuitenkin into päällä, koska kuntavaalit menivät hyvin. Eduskuntavaaleissa vihreitä äänesti 6136 henkilöä. Nousua edellisiin vaaleihin oli reilun prosenttiyksikön verran. Ehdokkaina on kuntavaaleissa hyvin pärjänneitä, muun muassa seinäjokelainen Henna Rantasaari ja vaasalainen Laura Ala-Kokko.

Vasemmistoliitolla on myös kirittävää, sillä viime vaalien äänipotti oli 7238. Ehdolla on esimerkiksi niin ikään kuntavaaleissa hyvin pärjännyt Anneli Lehto.

On muistettava, että kansanedustajan läpipääsemiseksi vaadittiin viime vaaleissa hieman alle 13 000 ääntä. Sekä vasemmistoliiton että vihreiden pitäisi lähes kaksinkertaistaa äänimääränsä, jotta joku menisi läpi. On kiinnostavaa nähdä, meneekö vihreät tällä kertaa kannatuksessaan ohi vasemmistoliiton.

Siniset mukaan ensimmäistä kertaa

Sinisen tulevaisuuden kohdalla nämä vaalit ovat ensimmäiset. Puolue on vaalipiirissä vaaliliitossa kansalaispuolueen kanssa, joten ehdokkaita saatiin yhdessä kerättyä 16.

Pakkaa sekoittamaan astuu konkaripoliitikko Raimo Vistbacka. Hän taipui kyselyihin, ja lähti ehdokkaaksi. Vistbackan toivotaan keräävän muun muassa Saarakkalan ja perussuomalaisten ääniä, ja näin pitävän pientä puoluetta hengissä.

Kannattajakortteja Sininen tulevaisuus -puolueen rekisteröimistä varten Tapiolassa Espoossa tiistaina 15. elokuuta. Martti Kainulainen / Lehtikuva

– Hän asettuu ehdolle, että puolue saisi kerättyä ne 12 000 -13 000 ääntä, jotka vaaditaan, että yksi ehdokas pääsee läpi. Vistbacka oli eduskunnassa viimeksi kahdeksan vuotta sitten, joten osa on ehkä hänet unohtanut, miettii Stolpe.

Aiheesta voi keskustella kello 17.00 saakka.

