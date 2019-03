Kurdijoukot sanovat ottaneensa kiinni satoja haavoittuneita Isisin jäseniä – Kertovat myös vallanneensa Isisin leirin Baghuzissa

SDF:n mukaan leirin valtaaminen on edistystä, mutta ei voitonjulistus.

Yhdysvaltain tukemat kurdijohtoiset SDF-joukot kertovat ottaneensa kiinni satoja haavoittuneita terroristijärjestö Isisin taistelijoita.

SDF:n edustaja kertoo uutistoimisto Reutersille joukkojen vallanneen tiistaina taistelijoiden leirin Isisin viimeisessä linnakkeessa Baghuzissa. Paikka sijaitsee Syyrian itäosissa lähellä Irakin rajaa.

SDF:n mediatoimiston päällikön Mustafa Balin mukaan taistelijat kuljetetaan Baghuzista Hasakan maakuntaan Syyrian koillisosissa. Balin mukaan vankeja on kohdeltu inhimillisesti.

Uutistoimisto AP:lle Bali kertoi, että taistelut muualla Baghuzissa jatkuvat. Hänen mukaansa leirin valtaaminen on merkittävää edistystä, mutta se ei ole voitonjulistus.

Baghuzin lopullisesta valtaamisesta on taisteltu viikkoja. Alueelta on paennut paljon naisia ja lapsia. Heidän joukostaan on löytynyt myös suomalainen Sannaksi esittäytynyt nainen.

Lähteet: Reuters, AP