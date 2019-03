Kohudokumentti Michael Jacksonista kuohuttaa, mutta espoolaismuseo ei taivu – järjestää näyttelyn pop-jumalasta: "Emme peittele asioita"

Emman näyttelyssä nähdään esimerkiksi taiteilija David LaChapellen teos "An Illuminating Path" vuodelta 1988.

Michael Jacksonista kertova näyttely on Espoon modernin taiteen museon vuoden päänäyttely.

Maaliskuun alussa Yhdysvalloissa ja Britanniassa sai ensi-iltansa poptähti Michael Jacksonista kertova dokumentti Leaving Neverland.

Nelituntisessa dokumenttielokuvassa kaksi miestä, Wade Robson ja James Safechuck, syyttää Jacksonin käyttäneen heitä vuosien ajan seksuaalisesti hyväksi, kun miehet olivat vielä lapsia.

Maailmalla dokumentti on muuttanut ihmisten käsitystä Jacksonista: radiokanavat ovat lakanneet soittamasta (siirryt toiseen palveluun) artistin musiikkia, mediapersoona Oprah Winfrey on julistanut (siirryt toiseen palveluun) elokuvan merkittävyyttä ja Jackson on poistettu vanhasta Simpsons-jaksosta (siirryt toiseen palveluun). Dokumentti on myös johtanut protesteihin ja kampanjaan (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Michael Jackson on viaton.

Jacksonin perikunta on uhannut haastaa (siirryt toiseen palveluun) tuotantoyhtiö HBO:n oikeuteen.

Michael Jackson -fanit protestoivat Leaving Neverland -dokumentin lähettämistä Channel 4 -tv-kanavan edessä Lontoossa. Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Samaan aikaan kun keskustelu Michael Jacksonista kiihtyy, Espoon modernin taiteen museossa Emmassa valmistellaan syksyllä avautuvaa näyttelyä, joka kertoo edesmenneestä poptähdestä.

Herää kysymys, mitä Emmassa ajatellaan näyttelystä pedofiiliskandaalin keskellä.

Museojohtaja Pilvi Kalhama korostaa, ettei näyttely ole kunnianosoitus Michael Jacksonille ja että museo tuomitsee pedofilian. Kalhama sanoo, ettei ole nähnyt dokumenttia kokonaisuudessaan.

– Dokumentissa esitetyt syytökset ovat järkyttäviä. Meidän tehtävämme ei ole ottaa kantaa hänen syyllisyyteensä tai syyttömyyteensä, mutta voimme tarjota alustan keskustelulle, Kalhama toteaa Svenska Ylen tekemässä haastattelussa.

Vuoden päänäyttely

Michael Jackson: On the Wall on modernin taiteen museon Emman tämän vuoden päänäyttely.

Museojohtajan mukaan näyttelystä neuvoteltiin kolmisen vuotta. Kalhaman mukaan se ei ole fanittava näyttely, vaan kymmenien kuvataiteilijoiden näkemys Michael Jacksonista.

– Häneen liittyy arkaluontoisia, kyseenalaisia ja ristiriitaisia asioita. Taidemuseona emme halua fanittavaa näyttelyä. Kävi ilmi, että näyttelyssä käsitellään hyvin tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja, kuten etnistä alkuperää, sukupuolta, julkisuutta ja jopa fanikulttuurin nurjia puolia. Nimenomaan tämä aspekti sai meidät tarttumaan näyttelyyn.

Museojohtaja Pilvi Kalhaman mielestä museo voi tarjota alustan keskustelulle. Ari Karttunen / EMMA

Michael Jackson: On the Wall -näyttelyssä on mukana yli 80 teosta kansainvälisiltä eturivin taitelijoilta. Näyttely esittelee teoksia yli 40 taiteilijalta Andy Warholista Grayson Perryyn ja Isa Genzkeniin.

Teoksissaan taitelijat ovat tutkineet Michael Jacksonin elämän ja taiteen merkitystä kulttuuriin ja ajatteluun.

Kalhaman mielestä dokumentin myötä näyttelylle on entistä suurempi tilaus. Hänen mielestään myös vaikeista asioista on pystyttävä puhumaan.

– Museoiden tehtävä on olla neutraali alusta, jossa voi keskustella vaikeista aiheista. Emme peittele asioita emmekä nosta Michael Jacksonia henkilönä jalustalle, vaan tuomme taiteilijoiden näkemysten kautta hänet esille kaikessa ristiriitaisuudessaan.

Näyttelyyn tehty pieniä muutoksia

Kalhaman mukaan sekä kotimaiset että ulkomaiset tiedotusvälineet ovat ottaneet yhteyttä Emmaan ja kysyneet, aikooko museo edelleen järjestää näyttelyn.

Kalhama sanoo, että näyttely toteutetaan ja ohjelmaa on mahdollista laajentaa erilaisilla keskustelutilaisuuksilla.

– Olemme tehneet joitakin muokkauksia tähän alkuperäiseen näyttelyyn, mutta tähän olimme päätyneet jo ennen dokumenttia. Olemme teemoittaneet näyttelyn alkuperäistä näyttelyä tiiviimmin, jotta saamme kirkastettua viestiä ja pääsemme pureutumaan eri teemoihin paremmin.

Michael Jackson: On the Wall avautuu Emmassa elokuussa.

Näyttely on kiertävä: tähän mennessä se on nähty Lontoossa ja Pariisissa. Tällä viikolla näyttely avautuu Saksan Bonnissa ja elokuussa siis Espoossa.

Näyttely on National Portrait Galleryn tuottama, ja sen on kuratoinut museon johtaja Nicholas Cullinan. Näyttely on tuotettu yhteistyössä Michael Jacksonin perikunnan kanssa.

Yle esittää kohudokumentin Leaving Neverland huhtikuun alussa TV2:ssa ja Areenassa.

