"Mun oli pakko tappaa vanha Chisu" – muusikko päivitti itsensä, kun oma elämä ja maailma ympärillä muuttuivat

Platinalevyt roikkuvat seinällä vähän vinksin vonksin. Chisu nauraa, että hän halusi ripustaa ne esille työhuoneesensa, loppusilaus jäi vaan vähän puolitiehen.

Muutoin muusikon pieni työhuone Helsingin keskustan liepeillä on siisti. Luova kaaos on oletettavasti siivottu pois ennen haastattelua.

– Yleensä tyttäreni istuu tuossa sohvalla iPad sylissään. Niinhän ei saisi tehdä, artisti nauraa.

Katon rajassa on siistissä rivissä yhdeksän Emma-patsasta. Ne muistuttavat siitä, mitä 37-vuotias on saavuttanut muusikkona reilussa kymmenessä vuodessa.

Nyt hän on pistänyt kaiken uusiksi. Entinen iskelmällinen Chisu alkoi tuntua artistista vieraalta samalla kun hänen oma elämänsä muuttui esimerkiksi äitiyden myötä. Uutta musiikkia onkin syntynyt nahkanluomisprosessissa muutoksen teemalla.

– Olen joutunut kuoppaamaan vanhaa elämää voidakseni aloittaa taas uudestaan ja innostuneena.

Julkisuudelta piilossa

Chisun kynnet ovat kirkuvan vihreät. Jokaisessa sormessa on sormukset ja korvat ovat täynnä koruja. Laulajan yllä on kirkkaan sininen college-paita, farkut ja läskipohjaiset merkkilenkkarit.

Hän näyttää parikymppiseltä rap-mimmiltä. Muutos on hurja siitä, kun hän muutamia vuosi sitten esiintyi eteerisen aikuismaisesti iltapuvussa.

Chisu on kuunnellut viime aikoina paljon räppiä. Äskettäin hän matkusti katsomaan ihailemansa Draken konserttia Pariisiin. Lentokentällä lukuisat sormukset aiheuttivat viivästystä turvatarkastuksessa, kun kaikki piti ottaa pois. Mårten Lampén / Yle

Muusikon edellinen studioalbumi Polaris julkaistiin vuonna 2015. Seuraavana vuonna hän oli mukana Vain elämää -ohjelman viidennellä kaudella. Sen jälkeen Chisu on julkaissut vain muutaman biisin ja pysynyt pimennossa julkisesta valokeilasta.

– Periaatteessa tässä on ollut taukoa. En ole tuolla julkisuudessa silleen hillunut. Olen ollut aika kurinalaisesti työhuoneella, tehnyt musaa ja opetellut taas sitä, mitä studiotyöskentely on.

Aikaa on mennyt myös elämänmuutoksia hämmästellessä. Tytär on nyt neljävuotias.

– Äitiyden ja uran yhteensovittaminen ovat isoja juttuja. Sen pohtimiseen saa kulumaan paljon aikaa. Varsinkin kun tekee julkista työtä, on hyväkin välillä mietiskellä, miten jaksaa niiden kaikkien roolien alla.

Vanhan Chisun kuolema

Muutama vuosi sitten Chisu kiersi kesäkeikoilla bändinsä kanssa. He soittivat kaikki hittibiisit läpi, ihmiset tykkäsivät ja tunnelma oli rento. Muusikko kuitenkin koki tekevänsä aivan jotain muuta kuin mitä olisi halunnut.

– Mä aloin esittää sitä Chisua, jona mut tunnettiin.

Viimeinen niitti oli vuonna 2017 julkaistu kappale Ei riidellä enää. Elektroninen biisi oli kaukana aiemmin julkaistusta musiikista, jossa tärkeinä elementteinä olivat kitarat ja orgaanisuus.

– Siinä kohtaa tuli fiilis, että nyt mun on vaan pakko tappaa se vanha Chisu ja mennä sitä kohti, mikä mua oikeasti inspiroi. Piti tehdä ikään kuin päivittäminen.

Chisu lukittautui työhuoneeseensa. Aiemmin hän työsti musiikkia jossain vaiheessa prosessia bändin kanssa, mutta nyt hän teki kaiken yksin.

Kappaleiden kirjoitustyyli muuttui, kun säveltäminen pelkällä pianolla jäi. Chisu alkoi kasata biisejä biittien ja soundien kautta ja vasta sen jälkeen työstää varsinaista kappaletta ja tekstejä.

Musiikkia alkoi syntyä lähes samalla metodilla kuin yli kymmenen vuotta sitten. Tuolloin hän teki Alkovi-debyyttialbumiaan itsekseen yksiössään. Tämä on siis tavallaan paluu alkujuurille.

– Jälki on ollut tosin erilaista. Kappaleet eivät ole ihan niin iskelmällisiä ja perus laulaja-lauluntekijän biisejä, mitä mulla on aikaisemmin ollut.

– Saan kuitenkin päivän päätteeksi ajaa omaan kotiin, missä mulla on ihana tyttö. Olen tosi onnekas, että saan toteuttaa omia hulluja visioita. Jos tässä uppoaa liikaa stressiin, niin se luovuus kärsii heti, Chisu kertoo muusiikintekoprosessin keskellä. Mårten Lampén / Yle

Muutos kolmessa osassa

– Olen alkanut kyllästyä mun omaan lauluääneni, Chisu täräyttää yllättäen.

Laulajan mukaan sitä on tullut kuunneltua matkan varrella ihan tarpeeksi. Sen takia hän on muokannut omaa ääntään esimerkiksi vokooderilla, jolla ihmisääntä muutetaan elektronisen kuuloiseksi.

Uudella Hittei-kappaleella hän kuulostaa tunnistettavalta itseltään, mutta yhtäkkiä hieman miehiseltä. Hän tavallaan fiittaa itseään omassa kappaleessaan.

Perjantaina julkaistiin ensimmäinen osa Chisun uudesta tuotannosta, jota voi kutsua kolmiosaiseksi levyksi. Kuukauden välein julkaistavat Momentum 1 , Momentum 2 ja Momentum 3 sisältävät kaikki 3–4 kappaletta.

Kokonaisuus kuvastaa muutoksen kaarta ja niissä on visuaaliset teemat: meri, aavikko ja jäätikkö.

Tarina alkaa kivusta ja ahdistuksesta, kun ei ole enää onnellinen.

– Tämä vanha mitä olen tehnyt, ei enää ruoki minua. Pelätään myös muutosta eli kunhan mitään ei tapahtuisi ja asiat vaan pysyisivät ennallaan.

Ahdistuksesta heräämisen jälkeen alkaa jakso, joka on selviytymistä ja puolustautumista.

– Se on egoilua, että vitsi mä tiedän, mitä mä tässä teen. Silti siinä on se, että tulenko mä pysymään tässä mun tiellä.

Kolmannessa osassa mennään jäätiköllä, joka sulaa.

– Siellä on irti päästäminen ja hyväksyminen. Ja happy ending!, Chisu nauraa.

Maailma muuttuu artistin ympärillä

Trilogia nivoo yhteen muutosprosessin, minkä Chisu on käynyt läpi. Yhtenä vahvana teemana onkin artistius, jota hän on pohtinut paljon uutta musiikkia tehdessään.

– Miten vaikka peilaan itseäni yleisön kautta ja teenkö levyjä vain sillä ajatuksella, että kunhan yleisö tykkää. Sitä on helppo alkaa ajatella, että vitsi pitäisikö tehdä vaikka kesäksi tämmönen biisi, että ihmiset varmasti kuuntelisi tätä.

Chisu tunnetaan siitä, että hän säveltää, sanoittaa ja tuottaa kaiken itse. Aikaisemmin jossain vaiheessa musiikin nauhoituksia mukana on ollut myös bändi. Nyt hän on tehnyt koneella kaiken itse alusta loppuun. Mårten Lampén / Yle

Chisu ei pyöri pelkästään oman napansa ympärillä vaan musiikki kuvastaa myös maailmassa tapahtuvaa muutosta. Hän on huolissaan esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, johon hän viittaa jäätikön sulamisesta kertovalla kappaleella.

– Mitä jätämme nuorille ja lapsille jälkeemme? Mitä tapahtuu sitten, kun ilmastopakolaiset alkavat liikkua, kun ruoka alkaa esimerkiksi Afrikassa loppua?, artisti kysyy vakavana.

Chisu on ollut mukana musiikkibisneksessä yli kymmenen vuotta ja sinä aikana esimerkiksi musiikin julkaiseminen on muuttunut radikaalisti. Vielä viime vuosikymmenellä albumit olivat keskiössä, nyt musiikkia julkaistaan pitkälti kappale kerrallaan.

Chisu on muutoksessa mukana ja halusi leikitellä uuden musiikin julkaisutavalla, eikä laittaa ulos perinteistä Chisu-albumia.

– Mä en jaksa enää kuunnella albumia alusta loppuun. Kiireinen ihminen kun olen, niin ylipäätään istuisin tunnin aloillaan kuuntelemassa musaa, kun teen muutenkin musaa päivät pitkät. Kolmen, neljän biisin köntit ovat sellaisia, mitä itsekin kuuntelisin.

Kaiken pitää olla hauskaa

Chisu kiemurtelee, kun hänen pitää kuvailla, miltä hänen uusi musiikkinsa kuulostaa.

– Poppia erikoisin soundein, äänisuunnittelua ja sekaan elektroa. Välillä kaunista, välillä pelottavaa ja sitten tuleekin taas jokin yllätysmomentti, hän maalailee.

Muusikon tietokoneen ääniraidoilta kuuluu tuttu lauluääni, mutta musiikki on uutta rohkeasti kokeilevaa poppia, jota viime aikoina ovat tarjoilleet esimerkiksi Ruusut ja Vesta. Suomalaisessa popmusiikissa uskalletaan taas tehdä rohkeita ratkaisuja ja mukana on myös Chisu.

Artisti tietää, että kaikkia uusi tyyli ei miellytä ja osa jää kaipaamaan entistä Chisua.

– Uskon kuitenkin, että ihmisiä kiinnostaa eniten sellainen, mikä ei ole päälle liimattua tai näytellään jotain, mitä ei itse ole. Se haisee aika kauas.

– Aion edelleen meditoida, käydä terapiassa ja oivaltaa vielä kaikkea, Chisu kertoo muutosprosessinsa jatkosta. Mårten Lampén / Yle

Chisu suuntaa kesällä keikoille, mutta aivan toisenlaisenlaisella kokoonpanolla kuin aiemmin. Mukana lavalla on bändi, johon kuuluvat kaksi konemusiikin ammattilaista Jori Sjöroos ja Alpo Nummelin, joka soittaa myös Ruusut-yhtyeessä.

Chisulla ja elämänkumppani Sjöroosilla on myös yhteinen bändi Roosberg, jonka nimi tulee heidän sukunimistään Sjoroos ja Sundberg. Muusikot ovat jo tehneet yhden englanninkielisen kappaleen uuden Muumilaakso-animaatiosarjan soundtrackille. Lisää yhteistä musiikkia on luvassa, kunhan molemmat omilta sooloprojekteiltaan ehtivät.

Kesän ensimmäiset keikat osoittavat Chisulle itselleenkin, mihin muutosprosessi on hänet tähän mennessä vienyt. Mantrana itselleen hän on pitänyt lausetta: let’s keep it fun eli pidetään kaikki hauskana. Matka on kuitenkin vielä kesken.

– On väistämätöntä, että muutos tulee. Vaikka sitä et halua, se tulee silti. Elämä on muutosta.

