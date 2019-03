Onko kivihiili todella uhka venäläisjätin rautakuljetuksille Kokkolassa? Toista reittiä niin isoille massoille ei löydy koko Suomesta

Suuri kauha aukeaa tuulisella satamakentällä ja pudottaa mustan lastinsa ison maansiirtoauton lavalle. Samaan aikaan kivihiiliseulalta lähtevä liukuhihna pudottaa seulottua hiiltä kasaan, josta kauhakuormaajat siirtävät sitä edelleen. Ei pölise.

Kivihiilen ja rautapelletin erottaa Kokkolan syväsataman kentällä aita, joka on kyhätty merikonteista ja läpikuultavasta vihreästä kankaasta. Kuuluu kova pamaus, kun aidan toisella puolella rautapellettijunien tyhjennyshallista hiljalleen valuva vaunu osuu raiteilla odottavaan letkaan. Ilmoille nousee sankka punertava pölypilvi.

Satamassa pöliseekin rautapöly.

Miksi kivihiilestä siis syntyi niin iso kohu Kokkolassa?

Merikonteista ja vihreästä kankaasta tehty aita erottaa Kokkolan syväsataman kentällä kivihiilen ja rautapelletin. Ari Vihanta / Yle

Sataman kautta suunnitellaan miljoonan tonnin kivihiilikuljetuksia Venäjältä edelleen maailmalle. Asukkaat vastustavat kivihiiltä sen ympäristöhaittojen takia. Venäläinen kaivosjätti Severstal on uhannut siirtää niiden vuoksi rautapellettikuljetuksensa muihin satamiin. Osapuolet eli satama, sen omistava Kokkolan kaupunki ja Severstalin uhkauksia esiin nostanut satamaoperaattori Rauanheimo sopivat taannoin, että asiaa ratkotaan, mutta suljettujen ovien takana. Myöskään tässä yhteydessä satamajohtaja Torbjörn Witting ei halunnut asiaa kommentoida.

Miksi satama riskeeraa pääasiakkaansa kuljetukset kivihiilen takia ja miksi Kokkolan kaupunki on niin luottavainen siihen, etä pellettikuljetukset jatkuvat?

Vastaus löytyy realiteeteista: Kokkolaan tuotava rautapelletti on yksi suurimmista tavaraeristä, mitä Suomen raiteilla kulkee. Ruuhkaisella rataverkolla ei yksinkertaisesti ole tilaa siirtää kuljetuksia muualle.

– Määrä on niin merkittävä, että sormia napsauttamalla siirto toiselle reitille tuskin on mahdollista. Kokkolan reittiäkin on rakennettu jo vuosikymmenien ajan, että sen kapasiteetti on saatu nykytasolle. Olisi vaikea temppu siirtää koko liikennettä toiselle reitille, sanoo VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen.

Siellä missä on raidetta, ei ole syväystä

Kaikkiaan Kokkolan satamaan saapuu keskimäärin 400 junavaunua vuorokaudessa – ja saman verran tietysti myös matkaa pois. Rautapellettiä kulki Kokkolan sataman kautta viime vuonna noin 4,5 miljoonaa tonnia, se on yli puolet sataman koko liikenteestä.

– Raidevaihdetta kääntämällä tuollaiset tavaravirrat eivät ohjaudu toiseen paikkaan. Kaikki liikennevirrat ovat kyllä käännettävissä, mutta se vaatii aikaa ja investointeja, sanoo Suomen Satamaliiton apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola.

Rautapelletin käsittelyä Kokkolan satamassa. Ari Vihanta / Yle

Kokkolan sataman kilpailukyvyn kannalta Kokkola–Ylivieska-kaksoisraiteen valmistuminen oli hyvin merkittävää, ja samaan aikaan satamassa on tehty ahkerasti suuria investointeja. Tarnanen-Sariola ei osaa nimetä satamaa, johon Kokkolan rautapellettivirrat sopisivat.

– Jossain voisi olla vapaata raidetilaa, mutta liian matala väylä. Pitää myös muistaa, että Kokkolassa on investoitu pitkän ajan kuluessa pellettien käsittelyyn ja hiottu kuljetusketju toimivaksi. Tällaisten kuljetusketjujen rakentaminen on melkoinen palapeli, johon vaikuttavat niin monet asiat, toteaa Tarnanen-Sariola.

Myös VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen painottaa, että sujuvan kuljetusketjun rakentaminen lähtee jo siitä, miten junat pääsevät rajan yli. Esimerkiksi miljoonan kivihiilitonnin tuominen Kokkolan satamaan vaatii jo tarkkaa rytmittämistä muun liikenteen kanssa.

Taustalla myös satamaoperaattorien valtataistelua?

Jupakan ydin löytynee siitä, että Kokkolan satama valitsi kivihiilikuljetusten urakoitsijaksi uuden yrityksen, Koukku Shippingin. Tämä merkitsi Kokkolan satamassa 130 vuotta toimineen Rauanheimon valta-aseman horjumista, kuten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi totesi Keskipohjanmaa-lehdessä (siirryt toiseen palveluun). Toisaalta myös suomalaissatamien kesken käydään kovaa kilpailua kuljetuksista.

Kokkolan sataman pääoperaattori Rauanheimo on laajentanut toimintaansa viime vuosina voimakkaasti muihin Suomen satamiin. Esimerkiksi Poriin Tahkoluodon kautta Rauanheimo operoi 2,5 miljoonaa tonnia kivihiiltä vuodessa, mutta aikoo nostaa määrän 3,5–4 miljoonaan tonniin, kertoi Satakunnan kansa syksyllä. Lehdessä Rauanheimo kertoi jättäneensä myös tarjouspyyntöjä rautapellettikuljetuksista (siirryt toiseen palveluun). Vielä rautapelletti ei kuitenkaan Porin kautta kulje.

– Jos tällaista ajatusleikkiä leikittäisiin, niin meillä kivihiili ja rautapelletti sijoittuisivat eri satamiin, joiden etäisyys on 15 kilometriä linnuntietä toisistaan. Kivihiili käsitellään Tahkoluodon syväsatamassa, mahdolliset rautapelletit hoidettaisiin Mäntyluodon kautta. Kivihiili ja rauta eivät todellakaan sovi samalle satamakentälle, sanoo Porin sataman toimitusjohtaja Sari De Meulder.

Tahkoluodon satamaan johtaa 15,3 metrin väylä, kun taas Mäntyluodon väylän syväys on 12 metriä. Kokkolan 13 metrin väylää ruopataan parhaillaan 14 metriin, jolloin kaikkein isoimmatkin laivat voivat ottaa Kokkolassa täyden lastin.

Matalamman Mäntylyuodon väylän lisäksi Porissakin raidekapasiteetti on lujilla. Lisäksi radanvarren asukkaat ovat valittaneet kivihiilijunien aiheuttamasta tärinästä, ja ongelmaan etsitään nyt ratkaisua Väyläviraston johdolla. Lisäinvestointien vaihtoehtona ovat vähintäänkin nopeusrajoitukset.

– Nopeusrajoituksen kääntöpuolena on jo nyt kapasiteetiltaan täynnä olevan rataosan ruuhkautuminen, todetaan Väylän viikko sitten antamassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

