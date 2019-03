Eduskunta lähti vaalikentille – talouspäätökset ja tiedustelulait jäävät muistiin

Eduskunta vei tänään läpi vaalikauden viimeiset äänestykset. Aselain muutokset hyväksyttiin selvin numeroin.

Maakunta- ja sote-uudistuksen sekä hallituksen kaatuminen värittivät eduskunnan viimeisiä viikkoja. Vaalikaudelta kansanedustajien muistiin jäivät myös vaikeat talouspäätökset ja tiedustelulait.

– Kyllä tiedustelulainsäädäntö on Suomen turvallisuuden kannalta kaikkein tärkein päätös täällä, arvioi eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.)

Risikko esitteli siviilitiedustelulain eduskunnalle sisäministerinä ja nuiji puhemiehenä sen hyväksytyksi.

Risikon näkemys saa tukea oppositiolta.

– Tiedustelulakien uusiminen oli ehkä sitten loppujen lopuksi suurin asia, joka tällä vaalikaudella tehtiin ja joka tulee pitkään vaikuttamaan tulevaisuuteen. Se tehtiin kuitenkin niin, että kansalaisten oikeussuoja säilyi, toteaa kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.).

Vaikeat talouspäätökset ovat jääneet myös mieleen.

– Suomen talouden nosto syvästä suosta. Se oli rankka teko. Sitä ei edeltäjä uskaltanut tehdä. Sipilän hallitus sen teki, kompastelikin välillä, teki ehkä jotain vähän väärinkin, mutta se iso kuva mikä nyt piirtyy Suomen tulevaisuuden tielle tai eteen, niin se on positiivinen, kiittelee eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.).

Moni kokenut kansanedustaja jää nyt sivuun eduskunnasta.

Risikko: Aika vauhdikasta on ollut

Heinäluoma ja Pekkarinen tähtäävät eurovaaleihin. Risikko haluaa jatkaa eduskunnassa.

– Aika vauhdikasta on ollut. Paljon on saatu aikaiseksi ja mielestäni siihen nähden, mikä on meidän yhteiskunnallisten muutosten vauhti, niin kyllä eduskunta on pysynyt siinä hyvin mukana, Risikko kehuu eduskunnan työtä.

Oppositiosta kaivataan sovinnollista politiikkaa.

– Toivon, että tulisi lisää yhteistyön henkeä ja halua, ja sitä tulisi paitsi eduskuntaan, hallituksen ja eduskunnan välille, myös laveammin yhteiskunnassa. Vähemmän saneluratkaisuja ja enemmän toistensa kuuntelua, Heinäluoma linjaa.

Keskustan Pekkarinen muistuttaa, että päätöksiä on pystyttävä tekemään.

– On tavattoman tärkeää, että eduskunta pysyy paikkana,jossa erilaiset aatteet, ihanteet voivat tulla esille ja voivat ottaa yhteenkin. Silloin kun on sopimisen paikka, niin silloin tuon demokratian tyyssijan täytyy kyetä sopimaan, vaikka äänestäen, ei niin, että asiat jäävät hajalleen, Pekkarinen muistuttaa.