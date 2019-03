Perhevapaiden uudistus yskii, mutta on harhaa syyttää siitä vain miehiä: "Mielelläni päästäisin puolison töihin ja hoitaisin lapsia kotona"

Helsingin Jätkäsaaressa ruokatunti on päättymässä. Ohi valuu miehiä kypärät päässä. Perheenisiä ja puolisoita.

Ruokatauolta palaava Valtteri Johansson kertoo, että hänen perheessään avopuoliso on hoitanut lapsia kotona. Jo seurusteluaikoina Johanssonilla oli parempi palkka ja varmempi työpaikka kuin puolisolla.

Perhevapaiden jakaminen puoliksi sopisi kuitenkin Johanssonille.

– Kyllä minä mielelläni jäisin lasten kanssa kotiin ja päästäisin vaimon tai tässä tapauksessa puolison (kun ei olla naimisissa) töihin. Totta kai se sopisi, oikein hyvinkin, Johansson sanoo.

Arto Kuusistolla ei ole enää pieniä lapsia. Aikanaan vaimo piti hoitovapaat ja Kuusisto kävi töissä. Kuusisto pitää kuitenkin kiinni siitä, että perheet päättävät perhevapaiden pitämisestä itse.

– Minusta se ei ole päättäjien tehtävä. Kyllä se on tapauskohtaista, mikä on elämäntilanne ja millaiset mahdollisuudet on.

Paineita uudistukseen kuitenkin on. Tällä hetkellä perhevapaita käyttävät pääsääntöisesti naiset. Miesvaltaisilla teollisuusaloilla niitä pitää vain muutama prosentti työntekijöistä.

SAK:n sosiaalipoliitinen asiantuntija Tuuli Glantz uskoo, että perhevapaauudistus on seuraavan hallituksen asialistalla. Ville Tapio

Suomen suurimman palkansaajajärjestön SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz ihmettelee, miksi työnantajat eivät kerro yrityksissä, mitä mahdollisuuksia isäksi tulevilla on.

Asenteet kaipaavat tuulettamista.

– On aivan eri asia olla työpaikalla se ensimmäinen mies, joka hakee hoitovapaata kuin sadas, Glantz sanoo.

Muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat. Ylen vaalikoneeseen (siirryt toiseen palveluun) vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista yli puolet uudistaisi perhevapaat.

Yle Uutisgrafiikka

Uudistushalut näyttävät kulkevan käsi kädessä iän kanssa. Mitä nuorempi vastaaja, sitä enemmän löytyy intoa jakaa vapaat tasan miesten ja naisten välillä.

Mutta myös vanhemmista ehdokkaista yli puolet on sitä mieltä, että tasajakoa kannattaa tavoitella.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella perhevapaauudistuksesta tuli pannukakku.

Keskusta halusi pitää kiinni kotihoidon tuesta, kokoomus tahtoi naiset töihin. Uudistuksen piti olla "kustannusneutraali" eli kuluja ei saanut tulla lisää.

Yle Uutisgrafiikka

Paineet perhevapaauudistuksen tekemiselle kasvavat. Glantz pitää merkittävänä sitä, perhevapaiden tasajakoa kannattaa len vaalikoneessaenemmistö sekä miehistä että naisista.

– Naisten keskuudessa uudistuksen kannattajia on enemmän kuin miesten. Toki perhevapaiden käyttäjistäkin suurin osa on naisia, ja he näkevät tilanteen selkeämmin, Glantz sanoo.

Uudistus riippuu nyt vaalivoittajasta

Perhevapaiden jakamista tasan miesten ja naisten kesken kannattavat Ylen vaalikoneen mukaan eniten vihreät, RKP, vasemmistoliitto ja SDP.

Yle Uutisgrafiikka

Tasajako saa nihkeän vastaanoton kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, sinisten ja keskustan eduskuntavaaliehdokkaiden parissa.

Perhevapaauudistuksen toteutuminen näyttää siis olevan kiinni siitä, kuka voittaa vaalit.

Jos pääministeripuolueeksi nousisi mielipidemittausten ykkönen SDP ja kakkoseksi kokoomus, yhteinen sävel näyttäisi löytyvän.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on sen sijaan on ilmoittanut pitävänsä kiinni kotihoidontuesta. Vaalikoneen mukaan keskustan ehdokkaista naisten ja miesten tasajako saa 42 prosentin kannatuksen.

"Meillä se saattaisi olla mies"

Helsingin Hernesaaressa porttivahti Päivi Hassinen uskoo tasajakoon. Hassisella ei ole vielä lapsia, mutta asiasta on jo puhuttu puolison kanssa.

– Uskon, että meillä se saattaisi olla mies, joka jäisi kotiin hoitamaan lapsia, Hassinen sanoo.

Ruokatunnilta palaava Miro Bah puolestaan haluaa, että lapset hoidetaan kotona. Päiväkotiin hän ei lapsia laittaisi.

– Ainakin vaimon pitää olla kotona. Mutta, kun olen kotona, haluan olla lasten kanssa, Bah sanoo ja kiirehtii takaisin työmaalle.

Lisää aiheesta:

Vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Areenan vaalisivut

Nordean yllättävä laskelma: Isyysvapaan pitäminen kannattaa myös taloudellisesti