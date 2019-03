Miten maatalouden katovuosi näkyi tukimiljoonissa? Katso lista suurimmista maataloustukien saajista

Vuosi 2018 oli Suomessa katovuosi (siirryt toiseen palveluun).

Sato oli koko 2000-luvun surkein. Maatalouden tuet eivät kuitenkaan kasvaneet, sillä ne on sidottu eläinten lukumäärään ja pellon pinta-alaan – ei tuotantomääriin.

Suurimpia yksittäisiä tukien saajia ovatkin muut kuin maatilat.

Tässä listassa on kymmenen suurinta maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukirahan saajaa.

Tuen saajat vuoden 2018 aikana. Antti Parviala / Yle

Luonnovarakekuksen tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomeen tuli viime vuonna varsinaisia maataloustukia noin 1,8 miljardia euroa. Summa on pienentynyt tasaisesti ja vielä vuonna 2012 se hipoi kahden miljardin rajaa.

Tänään julkaistuissa Ruokaviraston tukisummissa on mukana viljelijä-, hanke- ja yritys-, rakenne- ja markkinatuet. Yhteensä niistä tulee yli kaksi miljardia euroa. Tuensaajia on lähes 60 000, mutta maatiloja niistä on vain 53 000.

Tukien saajien listalle nousee esimerkiksi matkailuyrityksiä. Selityksenä on se, että tässä listataan suoranaisten maataloustukien lisäksi maaseudun kehittämiseen liittyvät hankkeet. Usein ne ovat tukia suuriin investointeihin, vaikkapa rakentamiseen.

Investointituet voivat olla kertasummina suuria, mutta valtaosa 1,8 miljardin euron tukipotista hajaantuu Suomen lähes 50 000 maatilalle.

Kymmenen suurimman tuen saajan listalle nousee myös vihtiläinen Niko Olavi Ahlqvistin maatila. Ahlqvist ei halua kommentoida tukea, mutta se muodostuu paljolti luomutuotannon tuesta.

Lista kaikista tuensaajista löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Antti Parviala / Yle

Viime vuosi oli maataloudessa kuivuuden takia heikko, mutta myös sitä edellinen vuosi tuotti huonosti – tosin liian sateisuuden takia. Maatalouden omasta tuotannosta saama myyntitulo on jäämässä vain niukasti kolmen miljardin euron päälle. Vielä 2013 se oli yli 3,5 miljardia.

Koulumaitotuki ja pakollinen juliste

Muun muassa viime vuonna tukien ykkössijalla ollut Valio näkyy nyt listalla sijalla yhdeksän. Tuki tulee koulumaitotuen (siirryt toiseen palveluun) tai virallisemmin koulujakelujärjestelmän muodossa. EU:n järjestelmän tavoitteena on terveellisten ruokailutottumusten lisääminen.

Runsaan miljoonan euroan tuen turvin Valio myy kouluille ja päiväkodeille maitoa alle tuotantokustannustensa. Koulumaitotuki on siis käytännössä tukea kunnille, jotka saavat kouluruokaloihinsa edullisempaa maitoa.

Ruokavirasto kertoo tuesta 20-sivuisessea oppassaan. Tukea saa vain rajatuille ja vähärasvaisille tuotteille ja hedelmille.

Tuki on myös selkeästi maitotuotteiden markkinointia. Maitotuen saamisen ehtona on, että koulun seinälle ripustetaan maidon, hedelmien ja vihannesten eduista muistuttava juliste.

