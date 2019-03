Kazakstanin presidentti eroaa – johti maata lähes kolmekymmentä vuotta itsevaltaisesti

Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajev eroaa tehtävistään. Hän kertoi asiasta kansakunnalle pitämässään televisiopuheessa. Väliaikaiseksi presidentiksi nousee Nazarbajevin mukaan senaatin puheenjohtaja Kassym-Jomart Tokajev.

Nazarbajev on ollut itsevaltainen johtaja, jota on syytetty lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista. Kazakstanissa ei ole koskaan pidetty vaaleja, joita länsimaiset tarkkailijat olisivat pitäneet reiluna, sanomalehti The Guardian kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

78-vuotias Nazarbajev on itsenäisen Kazakstanin ensimmäinen presidentti. Hän aloitti Kazakstanin presidenttinä Neuvostoliittoon kuuluneessa Kazakstanissa vuonna 1990, ja johti maata sen itsenäistyessä seuraavana vuonna.

Lähteet: Tass, AFP