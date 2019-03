Suomi on maailman onnellisin maa jo toista vuotta peräkkäin, nyt selvällä erolla muihin

Kymmenessä vuodessa onnellisuuden tunne on noussut merkittävästi Beninissä, laskenut Venezuelassa ja Syyriassa.

Suomi on maailman onnellisin maa toista vuotta peräkkäin, selviää YK:n teettämästä tuoreesta onnellisuusraportista.

Keskiviikkona julkaistu kansainvälinen The World Happiness Report pistää kaikkiaan 156 maata järjestykseen onnellisuuden mukaan.

Vuosittain julkaistavan tutkimuksen tulokset perustuvat kolmen edellisen vuoden aikana tehtyjen kyselyjen tulosten keskiarvoon, joskaan kaikissa maissa ei kyselyitä järjestetä vuosittain.

Suomen kannalta tulos on rohkaiseva. Suomi jatkaa viime vuoden tapaan listan kärjessä kasvattamalla entisestään eroa seuraaviin. Tutkimuksen mukaan Suomi on siis nyt maailman onnellisin maa merkittävällä erolla muihin.

Suomen onnellisuuskäyrä on ollut lievässä mutta tasaisessa nousussa vuodesta 2014 alkaen.

Tuttuun tapaan Pohjoismaat menestyvät listauksessa kaikkiaan hyvin. Viime vuoteen verrattuna Itävalta on napannut Australian paikan kymmenen onnellisimman maan joukossa (suluissa maan sijoitus viime vuonna):

Suomi (1.) Tanska (3.) Norja (2.) Islanti (4.) Alankomaat (6.) Sveitsi (5.) Ruotsi (9.) Uusi-Seelanti (8.) Kanada (7.) Itävalta (12.)

Benin saavuttanut onnen kymmenessä vuodessa

Tutkimuksesta selviää, että useissa maissa onnellisuusaste on muuttunut merkittävästi noin kymmenessä vuodessa. Entistä onnellisempia maita on hieman entistä onnettomampia maita enemmän.

Suurin harppaus onnen kukkuloille vuosiin 2005–2008 verrattuna on tehty Beninissä, jonka sijoitus on noussut 50 pykälää. Sen sijaan Venezuelassa ja Syyriassa on otettu reilusti takapakkia.

Viime vuonna listan viimeisellä sijalla ollut Burundi on noussut tänä vuonna sijalle 145.

Listan kymmenen huonoiten sijoittunutta maata:

147. Haiti (148.)

148. Botswana (146.)

149. Syyria (150.)

150. Malawi (147.)

151. Jemen (152.)

152. Ruanda (151.)

153. Tansania (153.)

154. Afganistan (145.)

155. Keski-Afrikan tasavalta (155.)

156. Etelä-Sudan (154.)

Ongelmallinen onnellisuus

Onnellisuustutkimuksessa maat laitetaan järjestykseen Gallup-yhtiön massiivisen World Poll (siirryt toiseen palveluun) -kyselyn tiettyjen kysymysten perusteella. Tuloksissa painotetaan teemoja, kuten bruttokansantuote, vapaus ja sosiaaliturva.

Erityisesti painotetaan niin kutsuttua tikapuukysymystä. Siinä vastaaja arvioi elämänlaatua tikapuumallin mukaan: alin askelma (0) kuvastaa huonointa mahdollista elämää, ylin (10) parasta mahdollista elämää. Kysymys kuuluu, millä askelmalla tunnet seisovasi juuri nyt.

Cantril's Ladder -menetelmä on saanut kritiikkiä, sillä sen uskotaan suosivan Pohjoismaita.

Howstuffworks raportoikin viime vuonna (siirryt toiseen palveluun), että painotusta siirtämällä maailman onnellisimpien maiden järjestys menisi kerta heitolla uusiksi. Poikkeava tulos saatiin aikaiseksi painottamalla ihmisten konkreettista tunnekirjoa laajempien teemojen sijaan.

Osa World Pollin kysymyksistä koskevat eilistä: Tunsitko eilen masentuneisuutta? Tunsitko iloa? Tunsitko nautintoa? Olitko surullinen?

Tällaisten kysymysten vastausten perusteella maailman onnellisin maa olisi viime vuonna ollut Suomen sijaan Kolumbia. Virallisessa raportissa se oli viime vuonna sijalla 37, tänä vuonna sijalla 43.

