Läpi yön auki olevista kaupoista on tullut monille jääkaapin korvikkeita: ”Ei tarvitse hamstrata ruokaa, kun pääsee koska vain ostoksille”

Roosa-Maria Lehtiolle iski valtava himo tortilloihin torstai-illan myöhäisinä tunteina. Hän antoi mieliteoilleen periksi, upotti pipon päähänsä ja suuntasi lähistöllä olevaan ympäri vuorokauden auki olevaan kauppaan.

– Kaveri lähetti kuvan tekemistään tortilloista. Tuli sellainen olo, että minunkin pitää saada niitä vielä tänään.

Yhdeltätoista illalla ostoskoriin päätyi myös muita heräteostoksia.

Niiden tekeminen on varsin tuttua monelle suomalaiselle nykyään, kun kauppojen aukioloajat ovat laajentuneet. Jääkaappia ei enää tarvitse täyttää varmuuden vuoksi moneksi päiväksi, sillä kaupasta voi hakea koska vain sitä, mitä mieli tekee.

– Käyn kaupassa silloin, kun syötävät loppuvat. En hamstraa jääkaappiin juuri mitään, Lehtio kertoo.

Asiakkaita joka tunnille

Porilaisessa Tikkulan S-marketissa on samaan aikaan kymmeniä muitakin asiakkaita. Kauppa on ollut auki ympäri vuorokauden nyt runsaat kaksi vuotta. Marketpäällikkö Minna Aalto-Vainion mukaan asiakkaita on riittänyt jokaisen yön jokaisena tuntina.

Kiireisintä on ennen puoltayötä, mutta erityisesti vuorotyöläiset tekevät ostoksiaan läpi yön.

Marika Saarinen ja Matti Gustafsson laskeskelevat käyvänsä yöllä kaupassa jopa kolme kertaa viikossa.

– On tärkeää, että ostoksia voi tehdä mihin kellonaikaan tahansa. Työvuoro voi päättyä koska vain ja on hienoa, että ei tarvitse miettiä, ehtiikö kauppaan, Gustafsson toteaa.

Vuorotyöläiset Marika Saarinen ja Matti Gustafsson käyvät yleensä kaupassa öisin. Päivi Meritähti / Yle

Saarinen ostaa yleensä ruokatarvikkeita korkeintaan pariksi päiväksi. Tälläkin kertaa ostoskori täyttyy työvuoron jälkeen hyvin arkisista tarvikkeista, kuten lastenruokapurkeista.

– Ostan sen mitä syömme ja haen sitten lisää. Mutta joskus on sellainen tilanne, että koko viikonloppuna ei tarvitse lähteä mihinkään. Silloin saatan täyttää jääkaapin, ettei tarvitse kauppareissun takia liikkua.

Hävikistä eroon

Hamstraamisen vähentyminen on S-ryhmän vähittäiskaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäisen mukaan selkeä ilmiö, joka on seurannut kauppojen aukiolojen vapautumisesta.

Hän uskoo, että sekä kuluttajat että kaupat ovat päässeet sen ansiosta eroon valtavasta määrästä hävikkiä. S-ryhmän ruokakauppojen hävikki on pienentynyt vuodesta 2015 yli 10 prosenttia ja oli viime vuonna 1,5 prosenttia myynnistä.

Nykyään voi luottaa siihen, että jos ruoka loppuu, saa sitä lisää milloin vain. Mika Lyytikäinen

– Asiakkaat tietävät, että heidän ei tarvitse hamstrata ruokaa, kun ostoksille pääsee koska vain. Tämä näkyy erityisesti pyhien aikaan. Nykyään voi luottaa siihen, että jos ruoka loppuu, saa sitä lisää milloin vain.

Kaupoille tämä tarkoittaa sitä, että päivämäärältään vanhaksi meneviä tuotteita ei tarvitse heittää pois, kun joku voi käydä ostamassa ne vielä yöllä.

Ville Vasama käy kaupassa myöhään illalla välttääkseen pahimmat ruuhkat. Päivi Meritähti / Yle

Ville Vasama saalisti ostoskärryynsä yhdentoista aikaan illalla hyvässä alennuksessa olleen savulohen.

– Kun nämä kolmenkymmenen prosentin alennukset muuttuvat illalla kuudeksikymmeneksi prosentiksi, kannattaa säästö ehdottomasti hyödyntää. Samalla voi ajatella tekevänsä hyvän teon, kun ruokaa ei tarvitse heittää roskiin.

Vasama tekee ostoksensa pääosin iltaisin ja ostaa ruokaa vain päiväksi, korkeintaan kahdeksi kerrallaan. Kun ostokset ajoittaa pahimman alennusruuhkan jälkeen, on kaupassa hänen mielestään mukavan rauhallista asioida.

S-ryhmässä tuotteiden alennusprosentti tuplaantuu viimeisinä aukiolotunteina. Kärkkäimmät ale-ostajat ovat silloin jo jonossa.

Sijainti vaikuttaa

S-ryhmällä on Suomessa jo noin 50 ympäri vuorokauden auki olevaa myymälää. Niistä puolet on ABC-liikennemyymälöiden yhteydessä ja suurin osa pieniä ruokakauppoja. Prismoja on öisin auki neljä ja S-marketteja kahdeksan.

Toistaiseksi Suomessa pääsee marketostoksille öisin vain pääkaupunkiseudulla. Myös K-ryhmä on avannut siellä kokeilumielessä kaksi Citymarket-liikettä.

– Takana on muutama kuukausi 24h-elämää ja olemme melko tyytyväisiä kaupankäyntiin. Tutkimme näiden testikauppojen avulla, onko yökauppaa mahdollista laajentaa, K-Citymarket -ketjun johtaja Ari Sääksmäki kertoo.

Tietyillä sijainneilla ympärivuorokautisella palvelulla on selkeää kysyntää. Ari Sääksmäki

Tällä hetkellä K-ryhmän välikoon kaupat eivät ole auki öisin, mutta market-kokeilun lisäksi yökaupasta on kokemusta jo noin kymmenestä liikenneaseman yhteydessä toimivasta kaupasta.

– Niillähän on ollut lupa olla auki jo ennen lakiuudistusta, joten sieltä on saatu kokemusta pidemmältä aikaväliltä. Tietyillä sijainneilla ympärivuorokautisella palvelulla on selkeää kysyntää, Sääksmäki toteaa.

Kummassakaan ketjussa ei suunnitella yleislinjausta aukioloaikojen lisäämisestä. Yökaupan toimivuus riippuu pitkälti alueesta ja asiakaskysynnästä sen ympärillä.

Samuel Piha uskoo, että yökauppa pärjää siellä, missä ihmisiä liikkuu paljon öisin esimeriksi työn takia. Paula Collin / Yle

Samaa vakuuttaa markkinoinnin erikoistutkija Samuel Piha Turun yliopistosta.

– Jos ajatellaan, että vakioprosentti ihmisiä käy kaupassa öisin, niin onhan Helsingissä enemmän ostovoimaa kuin esimerkiksi Turussa.

Huhupuheiden mukaan Turkukin olisi silti saamassa oman ympärivuorokautisen markettinsa lähiaikoina. Vielä marketjohtajat eivät huhuja kuitenkaan vahvista.

Laskelmia kannattavuudesta

Sekä K- että S-ryhmissä on huomattu, että kauppa ei käy tasaisesti läpi yön. Asiakkaita riittää hyvin yli puolenyön ja varhain aamulla, mutta siinä välissä on rauhallisempaa.

Siksi joissain liikkeissä harkitaan ennemminkin aukioloaikojen laajentamista illasta ja aamusta kuin ympärivuorokautista kaupankäyntiä.

– Voi olla tilausta, että joku piste palvelisi läpi yön, mutta tuskin Turussa missään vaiheessa kaikki tulevat olemaan näin laajasti auki, Turun Osuuskaupan Prismajohtaja Ville Ämmälä pohtii.

Ville Ämmälä uskoo, että yksittäisten myymälöiden pitäminen auki öisin olisi Turussa kannattavaa. Paula Collin / Yle

Toisaalta, ovien sulkeminen yksittäisiksi tunneiksi ei välttämättä tuo kaupalle suuria säästöjä. Päätös aukioloaikojen rajaamisesta vaatiikin tarkkoja laskelmia.

– Toki henkilökunta saa yöllä korkeampaa palkkaa, mutta esimerkiksi vuokrakulut ovat kiinteitä, oli kauppa auki tai ei. Yön rauhallisina tunteina pystyy myös hoitamaan tavaroiden vastaanottoa ja hyllytystä, SOK:n vähittäiskaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen toteaa.

Kaikki heti ja nyt

Markkinoinnin erikoistutkija Samuel Piha uskoo, että asiakaskysyntä vaatii kauppoja olemaan hereillä jatkuvasti. Laajoja aukioloaikoja merkittävämpänä hän pitää nettiruokakaupan kehitystä.

– Ulkomailla on jo kauppoja, jotka toimittavat tilauksen asiakkaalle tunnin sisällä. Uskon, että se on tulevaisuus Suomessakin. Odottaminen ei sovi kuluttajan pirtaan. Hän haluaa välittömyyttä.

Kuluttajat haluavat kaiken heti ja nyt. Samuel Piha

Siinä mielessä yökaupalle luulisi olevan kysyntää.

– Kuluttajat haluavat kaiken heti ja nyt. Kaupat toimivat meidän puolestamme varastoijina ja me voimme keskittyä olemiseen, emmekä niin paljoa omistamiseen, Piha toteaa.

Nälkäisen vauvan pelastus

Henkilökohtaisesti Samuel Piha pitää siitä, että pääsee kauppaan koska vain. Hän kuitenkin ymmärtää, että kaikki eivät ole elämän ympärivuorokautisesta rytmistä mielissään. Monelle myyjälle yötyöt voivat olla rasite.

SOK:n vähittäiskaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäisen mukaan halukkaita yötyöläisiäkin onneksi löytyy. Tuplapalkka houkuttelee ja moni hakeutuu jopa ensisijaisesti yövuoroihin.

Esimerkiksi porilaisen S-market Tikkulan kassan takana istuva Nina Aronen tekee niitä hyvin mielellään.

– Yövuoroissa näkee niin erilaisia ihmisiä. Se on selkeä plussa. Jos jotain miinusta yötöistä hakee, voi joskus olla vaikeaa saada unta työvuoron jälkeen. Minulle se ei kuitenkaan ole ollut suuri ongelma.

Nina Aronen tekee mielellään yövuoroja. Päivi Meritähti / Yle

Erilaisia ihmisiä. Millaisia ihmisiä kaupassa sitten öisin käy? Ovatko tortilloja ostamaan lähtenyt Rosa-Maria Lehtio, vuorotöitä tekevät Marika Saarinen ja Matti Gustafsson tai illan rauhaa kaipaava Ville Vasama jotenkin erilaisia kuin muut kaupassakävijät.

– Eiväthän he ole. Mutta jotenkin yöllä on silti erilainen meno. Päivällä kaupassa käy enemmän iäkkäitä ihmisiä, yöllä ikähaarukka on laajempi ja ehkä ostoskorista löytyy silloin enemmän vaihtelua, Aro arvelee.

Yöllä vastaan tulee herkemmin myös mieleen jääviä tarinoita. Aro kertoo yökaupan koituneen monen asiakkaan pelastukseksi. Kerrankin yksi äiti soitti hädissään ja kysyi, löytyykö kaupasta äidinmaidonkorviketta. Hätä oli konkreettinen, kun vauva huusi yöllä nälissään.

– He ajoivat tänne yli sadan kilometrin päästä korviketta hakemaan ja olivat todella iloisia, ettei kaupan aukeamista tarvinnut odottaa aamuun asti.

Voit keskustella aiheesta kello 17:ään asti.