Miesporukka kokosi voimansa auttaakseen 16-vuotiaan Teemu Pukin huipulle – nyt yksi heistä haluaa tehdä Pukista vielä isomman tähden

Asiantuntijat kuvailivat nuorta Pukkia lahjakkaimmaksi pelaajaksi sitten Jari Litmasen. Paikallisesti nuorukaisesta uumoiltiin ja toivottiin uutta Arto Tolsaa. Myös Tolsa oli kova maalintekijä ja loi menestyksekkään ammattilaisuran Belgiassa.

– Nyt uskaltaa sanoa, että Teemu on sillä tiellä. Hän on osoittanut olevansa matkalla samoihin meriitteihin, kotkalainen Jouko Lehtoranta sanoo.

Lehtoranta on Norwichissa Englannin mestaruussarjassa maaleja takovan Teemu Pukin urheilumanageri. Hän on huolehtinut yhdeksi Suomen tunnetuimmaksi jalkapalloilijaksi kasvaneen Pukin raha- ja sopimusasioista melkein alusta asti.

Maaliskuun lopussa Lehtoranta, 58, jättää työnsä Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtajana.

– Edessä on uusi elämänvaihe, Lehtoranta sanoo. Hän on työskennellyt toimitusjohtajan tehtävissä yli 30 vuotta. Oman yrityksen hän perusti rinnalle jo 17 vuotta sitten.

Sen puitteissa hän aikoo jatkaa hallitustyöskentelyä ja harkitsee opettajan töitäkin. Yrityksensä kautta hän auttaa myös Teemu Pukkia.

Pukkia, joka ennen kaikkea on tarjonnut urheilumiehelle elämyksiä.

Jouko Lehtorannan albumi

Nuori lupaus

Kaikki alkoi noin kaksitoista vuotta sitten.

– Teemu oli noussut FC KooTeePeen edustusjoukkueeseen. Sain silloin käsityksen, että taloudellinen tuki olisi paikallaan. Ystävänpäivänä vuonna 2007 keräsin kasaan pienen porukan, joka kävi tukemaan Teemua. Siitä se käynnistyi, Lehtoranta kertoo.

Pukin isän Lehtoranta tunsi jo nuoruudessaan. Lehtoranta on pelannut koripalloa ja on urheilumies itsekin. Ensimmäisen kerran Lehtoranta tapasi Teemu Pukin, kun tämä oli 15-vuotias.

– Teemu oli nöyrä ja selkeästi tähtäsi huippujalkapalloilijaksi. Hänen kykynsä hyvänä maalintekijänä oli tullut jo silloin esiin nuorisomaajoukkueessa.

Sopimus rahallisen tuen antamisesta uusittiin vuosittain.

Niinä vuosina Pukki siirtyi ensin kotikaupungistaan Sevillan organisaatioon Espanjaan. 2010-luvun alussa hän palasi Suomeen ja solmi sopimuksen HJK:n kanssa.

HJK:n paidassa Pukki teki kuuluisat Schalke-maalit. HJK voitti kotiottelussa saksalaisjoukkueen 2–0. Maalit olivat Pukille matkalippu saksalaiseen suurseuraan ja Bundesliigaan, joka on yksi Euroopan kovatasoisimmista jalkapallosarjoista.

Sopimuspöydissä

Lehtorannan ja Pukin yhteistyön mittakaava muuttui Saksaan lähdön jälkeen. He solmivat virallisen managerisopimuksen. Urheilumanagerina Lehtoranta huolehtii yhteistyökumppanien ja sponsoreiden kanssa tehtävistä sopimuksista.

– Kaikkein tärkeintä on auttaa Teemua olemaan vielä parempi pelaaja niin, ettei hänen tarvitse murehtia kentän ulkopuolisista asioista, Lehtoranta sanoo.

Schalken jälkeen Pukki on edustanut skotlantilaista Celticiä ja tanskalaista Brøndby IF:ää.

Niissä pöydissä, joissa neuvotellaan Pukin pelaajasiirroista, Lehtoranta ei istu. Sitä varten Pukilla on agentteja, muun muassa entinen jalkapalloilija Teemu Turunen.

Pukki täyttää maaliskuun lopussa 29 vuotta. Hän pelaa uransa parasta kautta Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Norwichissa.

Hän on ollut mukana joko tekemässä tai syöttämässä joukkueelleen yli 30:a maalia (siirryt toiseen palveluun). Yksikään pelaaja Englannin Mestaruussarjassa ei ole pystynyt samaan viimeisten viiden kauden aikana.

Valioliigaan?

Norwich on tällä hetkellä Englannin Mestaruussarjan sarjataulukon ensimmäisenä. Kauden kahdelle parhaalle on luvassa sarjanousu Englannin Valioliigaan.

Jos niin kävisi, se muuttaisi mittakaavaa jälleen.

– Se olisi Teemulle unelmien täyttymys. Etenkin, kun hän olisi itse ollut ratkaisevana pelaajana nostamassa Norwichia sinne, Lehtoranta sanoo.

Urheilumies on kiitollinen manageroitavalleen jo tähän astisista kansainvälisistä otteluista, joita on päässyt näkemään. Onnistumisista pitävä mies on nauttinut myös silloin kun asiat ovat yhteistyökumppaneiden kanssa natsanneet.

– En ole lähtenyt tähän sen takia, että odottaisin rahaa. Toki managerille kuuluu käypä korvaus tehdystä työstä, mutta se on toissijaista, Lehtoranta sanoo.

Tällä hetkellä Pukki on Lehtorannan ainoa manageroitava. Viimeiset neljä vuotta hän auttoi myös Perparim Hetemaj'ta.

– Jos löytyy nuoria kori- tai jalkapalloilijoita, jotka tarvitsevat tämän kaltaista taustatukea, voin hyvinkin olla käytettävissä. Aktiivisesti en haali ketään.

Lehtoranta uskoo, että Teemu Pukin uran paras aika voi olla vielä edessä.

– Alusta asti olen kuitenkin halunnut muistuttaa hänelle, ettei pelaajaura ole lopullinen. On hyvä miettiä, miten varallisuutta hoitaa. Olen yrittänyt antaa neuvoja ja avata ovia, jotta on päästy myös viisaampien ihmisten pakeille.

Jouko Lehtorannan työstä Teemu Pukin urheilumanagerina kertoi ensin Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).