Kulkevatko paketit ja tilausruoka kohta perille ilmateitse? Yritykset valmistautuvat kilvan drooni-teknologian käyttöönottoon

Miehittämättömien lennokkien eli droonien eurooppalainen lainsäädäntö yhdenmukaistuu tämän vuoden aikana. Sääntelyn selkiytyminen on saanut yritykset kiinnostumaan toden teolla uuden teknologian mahdollisuuksista.

Pääkaupunkiseudulla eri yritykset testaavat omia valmiuksiaan käyttää drooneja kevään ja kesän aikana. Parasta aikaa lennokkikuljetuksissa on meneillään tai vireillä useampia kokeiluja.

Esimerkiksi lentokentän lähellä olevasta logistiikkaterminaalista on yritetty tällä viikolla kuljettaa Matkahuollon paketteja kahteen K-markettiin.

Googlen tytäryhtiö Wing puolestaan on ilmoittanut, että se ryhtyy tänä keväänä testaamaan Helsingin seudulla tavaroiden kuljetusta lennokeilla. Tällä viikolla yhtiö täsmensi, että testauspaikkana toimii Vuosaari.

"Mitään vaaraa tilanteessa ei ollut"

Robots Expert -yhtiön tällä viikolla tekemissä testikuljetuksissa kaikki ei ole sujunut kuitenkaan aivan suunnitelmien mukaan.

Tarkoituksena oli kuljettaa Matkahuollon paketteja lentokentän lähellä olevasta logistiikkaterminaalista kahteen K-markettiin. Turvallisuussyiden takia kuljetusten pituutta piti lyhentää muutamaan sataan metriin.

– Ilma-alusjärjestelmässä ilmeni ongelmia, minkä takia koelennon suunnitelmia päätettiin turvallisuussyistä muuttaa. Käytänössä siirryttiin mobiiliverkkojen yli tapahtuvasta ohjauksesta suoraan radioyhteyteen. Koelennon pituus lyheni noin neljästä kilometristä muutamaan sataan metriin. Tilanteesta ei koitunut mitään varaa kenellekään, sanoo Liikenteen turvallisuusviraston johtava asiantuntija Jaakko Hannola.

Hannolan mukaan Robots Expertin koelennätyksessä ilmenneet ongelmat ovat melko tyyppillisiä huipputeknisille, kehityksen alkuvaiheessa oleville laitteille.

– En näe mitään estettä sille, etteikö kokeilua voitaisi jatkaa, sanoo Hannola.

Sääntelyn selkiytyminen saa investoinnit liikkeelle

Erilaiset testit ja kokeilut jatkunevat vilkkaina. Alan asiantuntijat arvioivat, että kiinnostus drooneihin lisääntyy tänä vuonna merkittävästi.

Yhtenä syynä on se, että miehittämättömiä lennokkeja koskeva eurooppalainen lainsäädäntö yhdenmukaistuu tämän vuoden aikana.

– Miehittämättömään ilmailuun on tulossa vielä tämän vuoden aikana uusi eurooppalainen säännöstö, jossa tulee yhtenäiset normit operaattoreille, laitteistoille ja sille miten drooneilla voidaan Euroopassa toimia, sanoo Hannola.

Hän arvelee, että tämä saa yritysten patoutuneet investointisuunnitelmat etenemään.

– Useamman vuoden jatkunut epävarmuus drooni-teknologian sääntelyssä on varmasti saanut monet odottamaan. Nyt kun eurooppalainen sääntely on valmistumassa, niin se varmasti lisää yritysten kiinnostusta investoida drooneihin.

Suomessa drooneilla menee nyt lujaa

Euroopassa drooni-logistiikan kehittämisessä erityisen aktiivisia ovat olleet Suomi ja Sveitsi.

– Nimenomaan tällaiset teknologiaan hyvin positiivisesti suhtautuvat valtiot painavat kehitystä nyt voimakkaasti eteenpäin, sanoo Hannola.

Suomalaisten positiivinen suhtautuminen teknologiaan oli myös Wing-yhtiölle peruste tulla Suomeen testaamaan droonejaan.

– Suomalaiset ovat hyvin kiinnostuneita tekniikasta. Se on syy, miksi tulimme tänne. Tämä on ensimmäinen kohteemme Euroopassa ja syy, miksi päädyimme Suomeen on suomalaisten kiinnostus drooneihin, sanoo viestintä- ja markkinointijohtaja Jonathan Bass Wing-yhtiöstä.

Wingin viestintä- ja markkinointijohtaja Jonathan Bass Vuosaaressa, missä yritys aloittaa droonikuljetukset kevään aikana.

Droonien soveltuvuutta Suomeen puoltavat myös maantieteelliset seikat.

Wing-yhtiö kertoi tiistaina, että se aloittaa Helsingin Vuosaaressa droonien testauksen. Bassin mukaan Vuosaari on testipaikkana hyvä, koska siellä on vähemmän asutusta ja mahdollisia esteitä kuin kantakaupungissa. Tämä lisää turvalisuutta.

– On nopeampaa ja turvallisempaa käyttää drooneja kuin kuljettaa autolla. Uskomme, että tämä on alku suuremmalle droonien käytölle, Bass sanoo.

Parasta aikaa pääkaupunkiseudulla lennokkikokeilua tekevä Robots Expert on Wingin kanssa pitkälti samoilla linjoilla.

– Suomessa on paljon järviä, ja kuljetukset rannalta rannalle hoituisivat lennokeilla nopeammin ja ympäristöystävällisemmin kuin kumipyörillä. Muutamien vuosien kuluessa droonit tulevat olemaan Suomessa merkittävässä asemassa pakettikuljetuksissa, sanoo toimitusjohtaja Tero Vuorenmaa Robots Expertistä.

RobortsExpertin oimitusjohtaja Tero Vuorenmaa uskoo, että droonit ovat pian merkittävä kuljetustapa. Ronnie Holmberg / Yle

Yksi tulevan kesän mielenkiintoisista kokeiluista on Suomen ja Tallinnan välillä.

– Suomen ja Tallinnan välillä on tarkoitus lennättää paketteja ensi kesän aikana ja valmistelut ovat erittäin intensiivisesti meneillään, totetaa Hannola Liikenteen turvallisuusvirastosta.

– Uskoisin, että yrityksissä tehdään nyt ihan vakavissaan töitä sen eteen, että löydettäisiin uusia keinoja sille, miten logistiikka saataisiin asiakkalle nopeammin, tehokkaamin, turvallisemmin ja pienemmällä hiilijalanjäljellä, sanoo Hannola.