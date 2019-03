Uutuuskoneiden lentokielto ei näytä halvaannuttaneen Norwegiania – "Vaikuttanut alle prosenttiin asiakkaistamme"

Lentoyhtiö Norwegian kertoo pitävänsä Helsinkiä ja Suomea edelleen keskeisenä osana reittiverkostoaan. Yhtiön johdon viesti on, että Norwegian ei ole lähdössä Suomesta minnekään.

Norwegianin strategisesta kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Tore Østby pitää yhtiön asemaa Suomessa varsin hyvänä ja huomauttaa brändin vahvistuvan jatkuvasti.

Østby ei ota täsmällisesti kantaa Norwegianin reitteihin Suomessa tai muuallakaan, mutta toteaa, että mitään välttämätöntä reittien vähentämistarvetta Suomessa hän ei näe. On mahdollista, että tarjontaa jopa kasvatetaan tulevaisuudessa.

Koneongelmista toiseen

Suomessa vieraillut Østby ei malta olla vertaamatta yhtiön modernia laivastoa kilpailijoihin. Hän arvioi, että varsin monen muun eurooppalaisen yhtiön kalustolla alkaa olla uusimispaineita.

Norwegianin laivastossa on nyt 165 konetta, kertoo Østby. Yhtiö onkin huolehtinut oman kalustonsa uusimisesta jopa siihen mittaan, että osana parinsadan miljoonan euron säästökuuria koneita joudutaan myymään.

Yhtiö on yhdysvaltalaisvalmistaja Boeingin merkittävä asiakas, mutta ongelmilta se ei ole välttynyt. Boeingin Dreamliner-koneeseen kohdistuneet unelmat saivat uusia sävyjä, kun Rolls Roycen moottoriongelmat seisottivat koneita maassa ylimääräisten huoltojen ajan.

Boeingin 737 MAX 8 -koneet ovat nyt lentokiellossa, kun selvitetään kahden tuhoisan onnettomuuden syitä, päivitetään koneiden korkeudensäätöohjelmistoa ja koulutetaan lentäjiä oikeisiin toimiin.

Norwegianin suomalainen lentokapteeni kertoi tänään Ylen Ykkösaamussa, että lentäjät saivat tietää Boeingin 737 MAX 8 -koneiden uudesta automaatiojärjestelmästä vasta viime lokakuussa Indonesian tuhoisan lento-onnettomuuden jälkeen.

Enemmistö lennoista sujunut konevajeesta huolimatta

Norwegian on onnistunut liikennöimään suurimman osan lennoistaan, vaikka koneita on puuttunut. Yhtiöllä on 18 käyttökiellossa olevaa Boeingin 737 MAX 8 -konetta.

– Meillä on onneksi ylimääräistä kapasiteettia, kun ei ole sesonkiaika. Tiheästi lennetyillä reiteillä olemme tehneet muutoksia. Olemme voineet tarjota paikkoja suurimmalle osalle matkustajista, Østby totesi Ylen haastattelussa.

Hänen mukaansa koneiden käyttökiellosta on ollut vaikutuksia vain alle prosentille Norwegianin päivittäisistä matkustajista. Yhtiöllä on lähes 100 000 matkustajaa päivittäin.

Yhtiö on harventanut vuorojaan reiteiltä, joilla sillä on useita lentoja päivittäin, jolloin matkustajille pystytään tarjoamaan yleensä toista lentoa samana päivänä. Yksittäisiä matkojen peruutuksia on kuitenkin tullut.

Säästöohjelma käynnissä

Yhtiön taloustilanteesta on uutisoitu etenkin viime kuukausina taajaan. Norwegian on raskaasti velkainen, ja se on kasvanut nopeasti. Siksi sen tulevaisuuden näkymiä on pidetty epävarmoina.

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Antti Viljakainen näkee Norwegianilla suuria haasteita.

– Jotta saavat taloudellisen asemansa kestävälle pohjalle, vaatii se ihan valtavia uudelleenjärjestelyitä sekä strategian että kustannusrakenteen että taseen puolesta. Eli ei tuosta ulos luovita ihan kevyellä työkalupakilla.

Norwegian onkin julkistanut mittavan säästöohjelman, johon kuuluu esimerkiksi aikataulumuutoksia tai vuorojen harventamista, mutta myös sitä, että yksittäisten reittien kannattavuutta tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa kohde vedetään pois.

Ylelle Østby totesi, että yhtiö aikoo entistä vankemmin Pohjoismaiden markkinoihin, joilla se katsoo olevansa tärkein toimija. Hän kuvaili Norwegianin taloudellista tilanteen olevan vakaa sen jälkeen, kun yhtiö sai 300 miljoonan euron rahoituksen osakkeenomistajilta.

Yhtiöllä on huhtikuun alussa kolmisenkymmentä suoraa lentoreittiä Helsingistä.

Itsenäisenä vai yhdessä?

Norwegian on identiteetiltään itsenäinen yhtiö, mutta sen ympärillä on liikkunut kosijoita, joka on ollut imartelevaa, kuten Østby asian ilmaisee.

Yksi kosijoista, brittiläis-espanjalainen International Airlines Group IAG tosin antoi lopulta eri vaiheiden jälkeen itse itselleen rukkaset ja perui alkuvuodesta ostoaikeensa.

– Olemme pörssiyhtiö, joten jos joku ostaa osakkeitamme ja lähestyy meitä, tulee hallituksemme arvioida tilannetta. Meillä ei kuitenkaan ole mielipidettä siitä, sovimmeko me yhteen toisten kanssa, Østby sanoo.

Ylen haastattelussa Østby pohti lentoalan muutosten jatkuvan edelleen Euroopassa.

– Euroopassa nähtänee lentoyhtiöiden yhdistymisiä, varsinkin pienillä yhtiöillä voi olla vaikeuksia. Olemme kasvaneet isoksi, jotta pärjäisimme.

Østby muistuttaa Norwegianin olevan kolmanneksi suurin Euroopan halpalentoyhtiöistä. Hän uskoo, että koko tarjoaa selkänojaa kovempien aikojen varalle.

