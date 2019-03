Ura LoL-ammattilaisena vaatii henkistä ja fyysistä kestävyyttä – Christian Tiensuu pelaa jopa kymmenen tuntia päivässä

Christian Tiensuu valmistautuu parhaillaan EU Masters -huipputurnaukseen. Tulevaisuuden haaveena on pelata LEC:issä (League of Legends European Championship).

League of Legends Julkaisija: Riot Games (2009)

Yksi maailman suosituimmista peleistä (helmikuu 2019) (siirryt toiseen palveluun)

Parhaimmillaan yli sata miljoonaa pelaajaa kuukaudessa (syyskuu 2016)

90 prosenttia pelaajista kiinalaisia.

Vaatii taktista älyä ja tiimityöskentelytaitoja

Christian Tiensuu istuu keskittyneesti tietokoneen äärellä. Sormet naputtavat aktiivisesti näppäimistöllä ja hiirikäsi ohjaa tietokoneen näytöllä liikkuvaa hahmoa. Konekiväärimäinen näppäimistön naputus täyttää huoneen.

Monella äidillä olisi varmasti vastalauseita tuntikausia tietokoneen äärellä pelaamisesta.

– Kyllä hän aikoinaan sanoikin, kun olin nuorempi, mutta ei enää viime vuosina, 22-vuotias Tiensuu vastaa hymyillen kotonaan Vaasassa.

Tällä hetkellä Tiensuu saa palkkaa_ League of Legends_-pelin pelaamisesta ja valmistautuu Euroopan mestaruuskilpailuihin.

Jarkko Heikkinen / Yle

Haaveet todeksi

Kuten moni muukin poika, innostui Tiensuu pelaamisesta kavereiden kautta ala-asteella.

– Paras kaveri tuli luokseni veljensä kanssa ja toi mukanaan Counter-Strike 1.6 cd-levyllä. Siitä se sitten lähti.

Vuonna 2011 ilmestyi yläasteikäisen Tiensuun tietokoneen näytölle League of Legends.

– Kavereiden kanssa sitä pelattiin huvin vuoksi. Ensivaikutelma pelistä oli hyvä, vaikka alkuun olin huono siinä, Tiensuu naurahtaa.

Taidot kuitenkin kasvoivat vuosien saatossa. Lukiosta valmistumisen jälkeen Tiensuu osallistui ensimmäiseen ammattilaisotteluun Venäjällä. Taidot ilmeisesti huomattiin, sillä pari kuukautta sen jälkeen hän sai kutsun ranskalaiseen joukkueeseen.

Neljän kuukauden sopimuksen ansiosta Sleeping -nimellä pelaava Tiensuu sai pelaamisesta ensimmäisen kerran palkkaa. Lisäksi joukkueen matkat ja ylläpito maksettiin.

Jarkko Heikkinen / Yle

Pelaamista Australian mantereella

Tiensuulle on kertynyt kokemusta Ranskan lisäksi myös pallon toisella puolella pelaamisesta. Australiassa hän pelasi vuonna 2018 tammikuusta syyskuulle Bombers-joukkueen riveissä. Vaikka pelaaminen on Tiensuun mukaan samanlaista maasta riippumatta, on joukkueiden harjoittelutavoissa eroja.

– Jotkut joukkueet ovat todella tiukkoja esimerkiksi aikataulujen suhteen. Tällaista oli Australiassa. Meillä oli todella pitkät päivät ja yhtään ei saanut vitsailla. Kello 10-20 oli oltava tikissä.

Pitkien peliharjoitusten lisäksi joukkueessa kiinnitettiin todella paljon huomiota fyysiseen jaksamiseen. Joukkueen ruokavalio koostui terveellisestä ruuasta ja sokeripitoiset juomat ja ruuat karsittiin ruokavaliosta.

– Lisäksi menimme joka päivä salille. Se oli todella mukavaa vaihtelua, koska itselläni urheilu oli jäänyt yläasteen jälkeen. On todella tärkeää, että on fyysisesti itsevarma ja hyvä olo, Tiensuu toteaa.

Myös henkiseen puoleen panostettiin. Joukkue esimerkiksi järjesti muun muassa hengitysharjoituksia, joiden avulla muun muassa pelinaikaista stressiä on helpompi hallita..

Riot Games

Pelaaminen ammattimaistunut

League of Legendsin pelaaminen on ammattimaistunut viimeisen vuoden aikana Suomessa. Viime vuonna perustettiin suomalainen liiga. Maassa toimii myös puolen tusinaa organisaatiota ja yhdistystä. Yksi elektroniseen urheiluun ja sen tukemiseen keskittyvistä yhdistyksistä on heinäkuussa 2018 perustettu MJ-Esports, joka panostaa erityisesti nuorten pelaajien ammattimaiseen kehittymiseen.

MJ-Esports ry:n puheenjohtaja Miika Pulkkinen arvioi, että Suomessa on alle kymmenen LoL-ammattilaista. Määrää on hankala arvioida.

– Palkkatiedot eivät ole julkisia ja menee aika lailla arvaten, mutta realistinen arvio on kolme tai neljä. Monet näistä pelaajista saavat elantonsa pelaamalla ulkomaalaisissa organisaatioissa, Pulkkinen kertoo.

Myös Tiensuu arvelee Suomessa ammattilaisia olevan puolen tusinaa. Itsensä hän laskee siihen joukkoon.

Ammattilaisten määrä Suomessa on League of Legendsin pelaajamääriin suhteutettuna siis hyvin pieni. Kun lasketaan mukaan esimerkiksi Dotan, Counter-Striken, Starcraftin, Hearthstonen ja Battlegroundsin pelaajat, nousee ammattilaisten Pulkkisen mukaan arviolta viiteenkymmeneen.

Pulkkinen uskoo, että League of Legendsin ammattilaisten määrä tulee kuitenkin kasvamaan.

– Suomalainen liiga on saatu vasta tänä talvena pyörimään kunnolla ja etenemismahdollisuudet Suomessa ovat olleet todella hankalat.

Jarkko Heikkinen / Yle

Paljon kilpakumppaneita, joilla sama tavoite – ammattilaisuus

Kilpailu joukkueista on todella kova ja vaihtuvuus suurta. Esimerkiksi Tiensuu on itsekin pelannut viiden vuoden aikana kymmenessä eri joukkueessa. Yli vuoden kestävät sopimukset ovat harvinaisia.

Erityisen kovaa kilpailu on puoliammattilaisuuden ja ammattilaisuuden välimaastossa.

– Työn ohessakin pystyy tulemaan ammattilaiseksi, mutta suurimmalla osalla se vaatii heittäytymistä täyspäiväiseen pelaamiseen jo ennen kuin on ammattilainen, Pulkkinen kertoo.

Tiensuun haaveena on tulevaisuudessa pelata LEC:issä (League of Legends European Championship). LEC on johtava League of Legends esports-liiga Euroopassa, joka koostuu kymmenestä Euroopan parhaasta joukkueesta.

Tällä hetkellä Tiensuu kokee ammattilaisena olevansa keskitason pelaaja, eli harjoiteltavaa vielä riittää.

– Pitää vain muistaa, että ei huonot päivät tai viikot tee sinusta huonompaa pelaajaa. Pitää vain jaksaa harjoitella ja uskoa omiin kykyihin.

Tilastoja tarkasteltaessa maailman parhaimmat pelaajat ovat kautta historian tulleet Etelä-Koreasta. Kahdeksasta viimeisestä maailmanmestaruudesta maan joukkueet ovat voittaneet viisi. Yksi mestaruuksista on mennyt Kiinaan, yksi Eurooppaan ja yksi Taiwaniin.

– Hyvin harva pelaaja maailmalla pystyy sanomaan, että on voittanut eteläkorealaisen pelaajan kilpailussa, Pulkkinen kertoo.

Vaikka Aasian maat menestyvät kilpailuissa, on Pulkkisen mukaan taso myös Euroopassa erittäin kova.

– Eurooppalaiset joukkueet eivät lähde maailman mestaruuskilpailuihin ennakkosuosikkeina, mutta joukkueet pystyvät haastamaan kiinalaiset ja eteläkorealaiset joukkueet.

League of Legendsin pelitapahtumat ovat erittäin suosittuja maailmalla. ESL / eslgaming.com / H.Kristiansson

Valmistautumista Euroopan mestaruuskilpailuihin

Tiensuu pelaa tällä hetkellä tanskalaisessa Ventus Esports -joukkueessa. Suomalaisen lisäksi joukkueessa on kuusi muuta pelaajaa, joista yksi on Norjasta ja loput Tanskasta.

Joukkue on onnistunut hiljalleen raivaamaan tietä isommille kilpa-areenoille Tanskan liigasta. Kukin harjoittelee omissa kodeissaan. Harjoittelutahti ei ole kuitenkaan niin kova kuten Australiassa.

– Harjoituksia järjestetään aina sen mukaan, miten kukin kykenee harjoittelemaan. Osa pelaajista opiskelee vielä.

Pari viikkoa sitten Tiensuu voitti Ventus Esports -joukkueensa kanssa Nordic Championship -turnauksen. Vastassa joukkueella oli suomalainen kilpapeliorganisaatio Nyyrikki. (siirryt toiseen palveluun) Tiensuu on iloinen suomalaisten menestymisestä.

– League of Legends on ollut pitkään Suomessa vähän kuollut peli. Uskon, että Nyyrikin menestyminen Pohjoismaiden liigassa herättää pelin uudelleen henkiin Suomessa. Suomessa paljon suositumpi on tällä hetkellä esimerkiksi Counter Strike, Tiensuu kertoo.

Voittajajoukkue kuittasi voitosta noin 9400 euroa ja sai paikan EU Masters -huipputurnaukseen. Kyseessä on Euroopan suurin amatööriturnaus.

Edessä on aktiivista harjoittelua, sillä vastaan tanskalainen joukkue saa 15 Euroopan parasta joukkuetta. Tiensuun mukaan joukkue osallistuu kilpailuihin altavastaajana.

– Jos me oikein kunnolla satsataan harjoituksiin, niin kyllä me parhaan kahdeksan joukkoon voidaan päästä. Tietenkin olisi mahtavaa parhaan neljään joukkoon päästä, mutta se vaatii aivan armotonta duunia, Tiensuu kertoo.

Miltä näyttää ammattipelaajan tulevaisuus? Plan-B:tä ei Tiensuu ole miettinyt.

– Tuntuu, että kiinnostus tähän hommaan on loputonta. Jos pelaajana en onnistu, todennäköisimmin siirryn valmennushommiin, Tiensuu toteaa.

Millainen peli League of Legends oikein on? Lue Yle Urheilun Otto Rönkän artikkeli pelistä.