Lapset opettelevat kertotaulua luonnon keskellä – Koulun sisäilmaongelma ajoi lapset oppimaan ulkosalle Inarissa

Inari"Ottakaa mukaan ainakin äidinkielen ja matematiikan kirjat", huikkaa saamenluokan opettaja Siiri Magga Inarin koulun ovelta oppilailleen.

Inarin koululla valmistaudutaan uuteen koulupäivään. Saamenkielisen luokan oppilaat keräävät luokkahuoneestaan tarvittavat kirjat reppuun, ja pian kokoonnutaan yhdessä koulun pihalle.

Vanhan tutun koulurakennuksen sijaan oppilaat käyvät koulua väistötiloissa. Uusi kouluympäristö on tämän kevään ajan saamelaismuseo Siidan pihapiirissä.

Inarin koululla on todettu vaikeita sisäilmaongelmia, jonka vuoksi oppilaille on jouduttu etsimään korvaavia tiloja. Inarin kokoisessa pienessä kylässä väistötiloja koulunkäyntiin ei kuitenkaan helposti löydy.

– Ulkona olemme päässeet tutkimaan paljon eläinten jälkiä. Aamulla katsomme oppilaiden kanssa, millainen sää on, ja käymme läpi erilaisia lumisanoja. On se hieman erilaisempaa, kuin kurkistella ikkunan läpi, että sataako lunta vai tuiskuttaako, kertoo 2. luokan opettaja Margareetta Suoninen.

– On myös tärkeää, että vahvistamme ja tuemme lasten suhdetta luontoon, lisää opettaja Siiri Magga.

Saamenluokkien opettajat Margareetta Suoninen ja Siiri Magga ovat innostuneet viemään oppilaat ulos koulunkäyntiin. Sara Wesslin / Yle

Osa lapsista jatkaa edelleen Inarin koulussa, osa väistötiloissa

Inarin koulurakennuksen perustuksissa todettiin hiljattain olevan mikrobeja ja rakennuksen sisäilmassa taas liikaa terveydelle haitallisia mineraalivillakuituja. Oireita saaneet lapset ja henkilökunta ovat siirtyneet työskentelemään väistötiloihin saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen ja Saamelaismuseo Siidan kammiin.

Osa koulun lapsista opiskelee kuitenkin yhä vanhoissa luokkahuoneissa Inarin koulurakennuksessa.

– Saamamme ohjeistuksen mukaan niille lapsille, jotka eivät oireile, Inarin koulu on turvallinen ympäristö käydä koulua, kertoo Inarin kunnan sivistystoimenjohtaja Ilkka Korhonen.

Saamelaismuseo Siidan pihalla sijaitseva kammi on tämän kevään saamenluokkien kovassa käytössä. Sara Wesslin / Yle

Inarin kunnassa aloitettiin helmikuussa virkamiesvalmistelu uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen saamiseksi. Kunnanjohtaja Toni K. Laine näkee, että tämänhetkisen koulurakennuksen remontoiminen ei ole pitkänajan ratkaisu.

Kunnalta ei ole vielä syntynyt päätöksiä Inarin koulun tulevaisuudesta.

– Aiomme ensimmäiseksi saada nykyisen koulurakennuksen sellaiseen kuntoon, että siellä pystytään käymään koulua. Korjaustoimet ovat tällä hetkellä käynnissä, kertoo sivistysjohtaja Korhonen.

Ulkokoulu saa jatkoa, tuli uusi koulu tai ei

Saamelaismuseo Siidan pihaympäristössä koulupäiväänsä viettävät saamenkieliset luokat esikoululaisista toisen luokan oppilaisiin. Siidan kammin pihapiirissä olevat lumikasat ja leikkikenttä ovat kovassa käytössä.

Näissä väistötiloissa lapset ovat päässeet myös tulistelemaan kesken koulupäivän. Sara Wesslin / Yle

Oppilaat lukevat ja tekevät harjoituksia toisinaan kammin sisätiloissa, mutta muuten opetuksessa pyritään olemaan ulkosalla. Vessassa oppilaat joutuvat käymään kuitenkin toisaalla ja koululounas tarjotaan läheisen päiväkodin väistötiloissa.

Opettajat iloitsevat ulkona olemisen puolesta. Enää ei tarvitse niin tiukasti noudattaa aikatauluja ja pitää välitunteja, vaan ulos voi lähteä oppimaan mihin aikaan päivästä tahansa.

Ekaluokkalainen Biret Lipponen ja kakkosluokkalainen Elle-Matilda Näkkäläjärvi vilahtavat saman tien lumihankeen pulkkamäkeen.

– Täällä on tosi kivaa, kun saa olla ulkona leikkikentällä, kertoo Elle-Matilda Näkkäläjärvi.

Elle-Matilda Näkkäläjärvi ja Biret Lipponen viihtyvät hyvin ulkosalla. Esimerkiksi kertotaulun kertaaminen onnistuu myös pihaleikeissä. Sara Wesslin / Yle

Kouluun kävely ei kuitenkaan ole aina koululaisten mieleen.

– Joskus on vähän kurjaa kävellä tänne, kuten tänään. Eilen oli satanut paljon lunta, ja käveleminen oli hankalaa, jatkaa Näkkäläjärvi.

Lasten mielestä ulkona oppiminen on ollut paljon mukavampaa, kuin luokkahuoneessa istuminen.

– On kivaa ja on kivaa leikkiä. Ja on aika kivaa, kun toisillakin on kivaa, kertoo kakkosluokkalainen Mubemihkal Juntunen vikkelästi ja juoksee muiden mukaan lumihankeen.

Ainakin tämän kevään ajan opetus järjestetään tällä tavalla. Inarin kunta on aloittanut työt sen eteen, että kylään saataisiin uusi koulurakennus tai väliaikaiset väistötilat, mutta kunnassa työ etenee hitaasti.

Opettaja Siiri Magga kyselee oppilailta kertotaulua. Sara Wesslin / Yle

Tuli uusi koulu tai ei, aikovat opettajat jatkaa tänä keväänä opittua opetusmenetelmää.

– Olen todella innoissani tästä, ulkona on enemmän intoa työskennellä. Ennen emme olleet näin paljon ulkona ja nyt vain mietin, että miksi. Tässä on niin paljon uusia mahdollisuuksia, joten varmasti tulemme olemaan enemmän ulkona, kertoo Magga.