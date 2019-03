Analyysi: Savo-Karjalasta valitaan yksi edustaja vähemmän – miten asettuvat voimasuhteet useiden luopujien ja puolueen vaihtajien vaalipiirissä?

Eduskuntavaaleissa äänestetään nyt toista kertaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteisessä vaalipiirissä.

Asetelmat ovat monilta osin kokonaan uudet. Kolme nykyisen valtapuolueen keskustan edustajaa jää sivuun ja huomattava osa puolueen äänistä menee uusjakoon. Samaan aikaan puolueen kannatus gallupeissa on romahtanut.

Perussuomalaisten kaikki viimeksi valitut edustajat siirtyivät kesken kauden sinisiin. Lisäksi kuviota muuttaa sosialidemokraattien kannatuksen nousu.

Tällä kertaa tilanne tiukkenee, koska vaalipiirista valitaan yksi edustaja vähemmän asukasmäärän vähenemisen takia.

Edustajien määrän putoaminen 15 edustajaan nostaa hieman äänikynnystä eli äänimäärää jonka vaalilistan on saavutettava saadakseen yhden ehdokkaan läpi. Nyt tämä äänimäärä on noin 12 000 ääntä.

Maakunnat erikokoisia – oman maakunnan ehdokkaat läheisempiä

Pohjois-Savossa on lähes 205 000 äänioikeutettua. Määrä on puolitoistakertainen verrattuna Pohjois-Karjalaan, jossa äänioikeutettuja on 136 000.

Maakuntien väestön määrällä on merkitystä. Neljä vuotta sitten äänestäjät osoittivat, että oman maakunnan ehdokkaat ovat mieluisampia kuin toisen tarjolla olevan maakunnan ehdokkaat.

Vajaat 16 prosenttia Pohjois-Karjalasta valittujen kansanedustajien äänistä tuli Pohjois-Savosta. Toiseen suuntaan, eli pohjoissavolaisten kansanedustajien äänistä tuli alle 10 prosenttia Pohjois-Karjalasta.

Keskustalla suurta vaihtuvuutta

Vuonna 2015 suurimmaksi puolueeksi 32,5 prosentin kannatuksella tullut keskusta keräsi 70 600 ääntä ja kuusi kansanedustajaa.

Nyt uuteen jakoon menee joka neljäs ääni, kaikkiaan 18 600 ääntä, kun Elsi Katainen, Seppo Kääriäinen ja Markku Rossi eivät ole enää ehdolla. Keskustan on saatava kannattajansa äänestämään uusia ehdokkaita tilanteessa, jossa puolueen kannatusluvut ovat laskeneet.

Maaseudulla paineita aiheuttaa Maaseudun Tulevaisuuden helmikuussa julkaisema (siirryt toiseen palveluun) gallup, jonka mukaan keskustan kannatus viljelijöiden parissa on laskenut huomattavasti.

Keskustan (siirryt toiseen palveluun) tavoitteena on kuusi kansanedustajaa sekä 33 prosentin kannatus, mikä tarkoittaisi tuloksen suhteellista parantamista viime eduskuntavaaleista.

Perussuomalaisilta tulee uusi edustus

Perussuomalaisilla (siirryt toiseen palveluun) on latu auki uusille kansanedustajille. Viimeksi puolue otti kakkossijan 19,7 prosentin kannatuksella, jolla se sai kolme kansanedustajaa. Kaikki kolme eli Pentti Oinonen, Kari Kulmala ja Kimmo Kivelä siirtyivät sinisiin. Lisäksi varasijalle jäänyt lähes 5000 ääntä kerännyt Marjaana Mikkonen on loikannut Vasemmistoliittoon.

Perussuomalaiset tavoittelee vaalipiiristä kolmea kansanedustajan paikkaa. Viime vaaleissa jo tutuksi itseään tehneet ja ensimmäisestä varasijasta hieman jääneet entinen kansanedustaja Osmo Kokko ja kuopiolainen kaupunginvaltuutettu Minna Reijonen ovat nytkin ehdolla. Valtakunnallisesti tunnettu on perussuomalaisten nuorten entinen puheenjohtaja Samuli Voutila.

SDP koettaa tuplata paikkamääränsä

Kolmanneksi suurin puolue viimeksi oli SDP (siirryt toiseen palveluun), 16 prosentin osuudella äänistä. Sillä puolue sai kaksi paikkaa. Puolue tavoittelee paikkamäärän tuplaamista neljään edustajaan.

Sosialidemokraattien kannatus on perinteisesti ollut Pohjois-Karjalassa hieman korkeampi kuin Pohjois-Savossa. Joensuulainen Riitta Myller ei ole nyt ehdolla, viimeksi hän keräsi 4800 ääntä.

Sen sijaan 4900 äänellä läpi mennyt saanut joensuulainen Merja Mäkisalo-Ropponen sekä varasijalle 4700 äänellä jäänyt kuopiolainen Tuula Väätäinen ovat ehdolla.

Kunnallispolitiikasta paikallisesti näkyviä ehdokkaita ovat SDP:n Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Seppo Eskelinen, Varkauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhonen sekä Iisalmen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Åhman.

Kokoomuksella tiukkaa Pohjois-Karjalassa?

Kokoomus (siirryt toiseen palveluun) keräsi viimeksi 11,5 prosentin kannatuksen ja kaksi kansanedustajaa. Sekä Markku Eestilä että Sari Raassina ovat nytkin ehdolla. Pohjois-Karjalasta ei kansanedustajaa kokoomukselle tullut.

Kokoomus tavoittelee Savo-Karjalasta nyt kolmea kansanedustajaa. Mielenkiintoista on, että kokoomusta lähellä oleva Verkkouutiset (siirryt toiseen palveluun) totesi helmikuussa, ettei Pohjois-Karjalasta löydy selvää nousijaa.

Kokoomuksella on mahdollisuus tavoitella keskustalta vapaaksi jääviä ääniä, etenkin Ylä-Savosta. Pohjois-Savossa puolueella on vaalipiirin ainoa jonkinlaiseksi julkkisehdokkaaksi laskettava kuopiolainen poliisi ja kirjailija, kaupunginvaltuutettu Marko Kilpi.

Kristillisdemokraatit – löytyykö Sari Essayahin takaa ketään toista?

Kristillisdemokraatit (siirryt toiseen palveluun) saivat viimeksi yhden edustajan, kun puolueen puheenjohtaja Sari Essayah nousi koko vaalipiirin eniten ääniä keränneeksi ehdokkaaksi yli 11 000 äänellä.

Toisen edustajan saamiseksi pitäisi löytyä ehdokas, joka kerää enemmän kuin vain muutamia satoja ääniä. Kun vastausta toisen paikan ottajaan etsii nyt vaikkapa Joensuun ja Kuopion kunnallisvaalien äänimääristä, siellä kovimmat äänisaaliit jäivät alle 300 äänen.

Vasemmistoliitto tavoittelee lisäpaikkaa

Vasemmistoliitolla (siirryt toiseen palveluun)on viime vaaleista yksi kansanedustaja Savo-Karjalasta. Varkautelainen Matti Semi on ehdolla nytkin. Hän keräsi yli puolet äänistään Varkaudesta.

Tavoitteeksi Vasemmistoliitto on asettanut yhden lisäpaikan voittamisen. Puolue laskee pääsevänsä tavoitteeseen yli 10 prosentin kannatuksella ja reilulla 20 000 äänellä. Viimeksi ääniä kertyi 12 750.

Realisoituuko vihreiden valtakunnallinen nousu?

Vihreät (siirryt toiseen palveluun) sai viimeksi Savo-Karjalasta yhden edustajan vajaan seitsemän prosentin kannatuksella. Nyt tavoitteena on kaksi paikkaa ja yhdentoista prosentin kannatus.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, joensuulainen Krista Mikkonen on selkeä kärkiehdokas. Pohjois-Savon puolella kuntavaaleissa hyvän tuloksen tekivät Kuopiossa Harri Auvinen ja Veera Willman.

Sininen tulevaisuus – seuraavatko äänestäjät siirtyneitä edustajia?

Viimeksi perussuomalaisten listalta valitut Kari Kulmala ja Kimmo Kivelä yrittävät nyt läpi Sinisen tulevaisuuden (siirryt toiseen palveluun) listalta. He ovat tunnetuimmat ehdokkaat, jotka keräsivät viimeksi yhteensä runsaat 10 000 ääntä.

Äänestäjien pitäisi nyt seurata heidän perässään, jotta tavoite, kunnianhimoiset 25 000 ääntä ja kaksi paikkaa saavutettaisiin. Perussuomalaista sinisiin siirtynyt Pentti Oinonen ei asetu ehdolle.

Pienpuolueet – uusia puolueita tarjolla

Savo-Karjalassa on ehdokkaita yhdeksällä pienpuolueella. Ne monipuolistavat tarjolla olevien poliittisten näkemysten valikoimaa, mutta kovin suuria osuuksia äänistä ei niille ole odotettavissa. Aiemmin mukana olleet ovat jääneet vaatimattomiin tuloksiin, eikä uusienkaan pienpuolueiden ehdokaslistoilta löydy äänestäjille vaalipiirissä laajasti tuttuja ehdokkaita.

Kaikkiin ehdokkaisiin voi tutustua tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun) Ylen vaalikoneen avulla.

