Vuoden terveydenhoitajan kaino toive: "Että saisi enemmän ajatella maalaisjärjellä"

Luumäkeläinen terveydenhoitaja Katriina Ovaska sanoi aikoinaan, ettei jää Etelä-Karjalaan Luumäelle. Työ oli kuitenkin niin mielenkiintoista ja monipuolista, että luumäkeläisenä hän on pysynyt.

– Ensin tulin kesätöihin kotisairaanhoitoon ja myöhemmin pääsin kiinni äitiys- ja hoitovapaan sijaisuuksiin, kertoo Ovaska.

Ovaska on tehnyt työtä terveyden hyväksi vuodesta 1992 alkaen, jolloin hän aloitti kotisairaanhoitajana ja sen jälkeen lastenneuvolan terveydenhoitajana.

Tällä hetkellä Katriina Ovaska on noin 4 600 asukkaan Luumäellä terveydenhoitajana. Työpaikka on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hyvinvointiaseman vastaanotossa, jossa hän toimii lääkärin apuna pitkäaikaissairaiden hoitajana, astmahoitajana, rokotusvastaavana ja tekee muun muassa ajokorttitarkastuksia. Lisäksi hän on mukana pitkäaikaissairaiden itsehoitoryhmissä.

Viime viikonloppuna Suomen terveydenhoitajaliitto valitsi Katriina Ovaskan vuoden terveydenhoitajaksi. Valintaperusteiden mukaan Ovaskalla on laaja osaaminen, kokemus ja taito moniammatilliseen yhteistyöhön.

– Hän toimii aina asiakkaiden parhaaksi, on mukava työkaveri ja hyvä ohjaaja terveydenhoitajaopiskelijoille, todetaan valintaperusteluissa.

Kunnan asukkaat ovat hyvin tuttuja

Uransa alkuaikana Ovaska pääsi tutustumaan asiakkaisiin heidän kotonaan. Siitä ovat jääneet hyvät muistot.

– Kotisairaanhoito oli 90-luvulla mukavaa aikaa, sanoo Katriina Ovaska.

Ovaska kävi asiakkaiden luona autolla. Tutuksi tulivat koko kunta ja sen asukkaat. Hoitajalla oli aikaa istua ja jutella potilaan kanssa. Monesti siellä oli kahvit odottamassa hoitajaa.

– Tänä päivänä kotisairaanhoidon potilaat ovat niin huonokuntoisia, etteivät he enää edes kykene siihen kahvinkeittoon. Eikä hoitajalla ole aikaa jäädä kahvia juomaan, kertoo Ovaska.

Kotisairaanhoidon töihin kuului 1990-luvulla muun muassa lääkkeiden jakoa, verinäytteiden ottoa ja erilaisten pitkäaikaissairauksien seurantaa. Ovaskallakin oli tuolloin omat potilaat, joten ihmiset ja heidän terveydentilansa tulivat tutuiksi.

– Melkein kaikki luumäkeläiset ovat tuttuja. Kampaajallakin on terveydenhoitajan neuvoja kysytty. Nykyään kysytään, että saako häiritä ja saako kysyä työasiaa, naurahtaa Ovaska.

Katriina Ovaskan mukaan tietokoneet ovat helpottaneet arkea, mutta erilaisia tietokoneohjelmia on aivan liikaa. Ville Toijonen/Yle

Tietokoneet muuttivat paljon hoitajan työtä

Terveydenhoitajan ammatti on ehtinyt muuttua paljon vajaassa 30 vuoden aikana. Ovaskan mukaan terveydenhoitajan pitää osata paljon ja monipuolisesti.

– Kaikki on muuttunut ATK:n myötä. Ennen kirjattiin kaikki käsin tai kirjoituskoneella potilaspapereihin. Nykyään ihan kaikki on sähköisesti.

Tietokoneiden ansiosta moni asia on myös helpottunut. Esimerkiksi tiedonhankinta on helpompaa ja nopeampaa. Toisaalta erilaisia tietokoneohjelmia on aivan liikaa.

– Hoitajan pitäisi olla sellainen tietokonenörtti, joka hallitsee hoitotyön ja tietokoneen erilaiset ohjelmat. Uusia ohjeita tulee päivittäin, eikä niihin ehdi paneutua, harmittelee Ovaska.

Jokainen potilas on erilainen

1990-luvun ajoista Ovaska kaipaa vapaampaa ajankäyttöä. Ennen hän pystyi itsenäisemmin suunnittelemaan, minkä verran kukin potilas vaatii hoitajan aikaa. Nyt aikataulu tehdään muualla.

– Ennen pystyi itse päättämään, tarvitseeko potilas 20, 40 vai 60 minuttia aikaa.

Ovaska toivoo nykypäivään myös vähemmän tiukkoja sääntöjä, jolloin hoitaja voisi käyttää enemmän omaa osaamistaan.

– Sitä toivoisin, että saisi enemmän ajatella maalaisjärjellä. Ettei kaikki olisi niin säädeltyä, vaan voisi käyttää omaa ammattitaitoa esimerkiksi potilaan hoidon arviointiin.