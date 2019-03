Naaras hautoo pesässä ja koiras vartioi pihapiiriä – Katso video: Huuhkajapariskunta pesii espoolaisen toimistorakennuksen katolla

Cityhuuhkajapari on pesinyt Espoossa muutaman viikon ajan.

Huuhkajapariskunta on aloittanut pesinnän toimistorakennuksen katolla Espoon keskuksessa. Naaras makaa hautomassa pesällä ja koiras vartioi pihapiiriä, Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen tunnettu urbaani huuhkajan pesintä Espoossa. Aiemmin kaupunkihuuhkajia eli niin sanottuja cityhuuhkajia on yhdistyksen mukaan havaittu Helsingissä, vuosina 2005–2012.

Tunnetuin oli Bubiksi nimetty lintu, joka keskeytti Suomen ja Belgian välisen jalkapallo-ottelun kesäkuussa 2007. Myös Forumin katolla vuonna 2011 pesineet huuhkajat saivat laajaa julkisuutta.

Luonnontarkkailija, Tringan jäsen Juha Lappalainen arvioi, että huuhkajaparin on tuonut Espooseen, ja ylipäänsä urbaaniin ympäristöön, eläimen rauhoitus ja hyvä ruoan saatavuus.

– Espoossa erityisesti citykanit ovat varmasti merkittävä tekijä, hän arvelee.

Euroopan suurin pöllö, huuhkaja, on rauhoitettu Suomessa ympärivuotisesti. Pesimäkanta on noin 1 200 paria. Vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnin mukaan huuhkaja on Suomessa erittäin uhanalainen laji.

Huuhkaja syö pieniä koiria, kytkentä järkevää

Huuhkaja syö citykanien lisäksi kaikenlaisia jyrsijöitä sekä siilejä ja pikkulintuja. Entä maistuvatko siivekkään välipalaksi pienet koirat? Lappalaisen mukaan maistuvat, joten koiranulkoiluttajien on syytä pitää koirat kytkettyinä, etteivät ne joudu huuhkajan kitaan.

– Mutta en sanoisi, että tästä tarvitsee olla huolissaan, kunhan noudattaa sääntöjä eli pitää koiran kytkettynä, Lappalainen rauhoittelee huolia.

Järjestyslaki (siirryt toiseen palveluun)sanoo koirakurista niin, että koira on pidettävä taajamassa kytkettynä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi.

Lappalainen arvioi, että Espoon huuhkajat ovat kahdesta kolmeen vuotta vanhoja. Hänen mukaansa huuhkajan pesintää ei kannata missään nimessä häiritä, sillä se voi olla vaarallista – huuhkaja saattaa hyökätä kimppuun, jos se kokee itsensä häirityksi.

– Siinä kyllä kävisi huonosti ja tässä tapauksessa ihmiselle. Ja olisi se karu lopputulos myös eläimen kannalta, koska huuhkajat saattaisivat uhan tullessa hylätä pesän ja poikasensa.

Poikasten pitäisi kuoriutua huhtikuun puolivälissä, mikäli pesintä sujuu ilman häiriöitä. Lappalainen arvioi, että huuhkajat häipyvät kesän tullen pois.

– Niiden on haettava oma reviirinsä ja lähdettävä harjoittamaan saalistustaitoja, jotta ne pärjäävät pitkän talven yli.

