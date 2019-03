Huh helpotus – soviteltua päivärahaa ei tarvitse enää odottaa

Osa-aikatyön ja työttömyyskorvauksen yhdistäminen helpottuu. Soviteltua päivärahaa ei enää joudu odottamaan tehtyjen työpäivien takia. Laki muuttuu huhtikuun alussa.

Tähän mennessä sovitellun päivärahan hakijat ovat saattaneet joutua odottamaan viikkoja tai jopa pari kuukautta rahojaan. Uutta päivärahahakemusta ei ole voinut lähettää ennen kuin on saanut palkkakuitit osa-aikatyöstään. Ne ovat puolestaan saattaneet viivästyä työnantajan palkanmaksuaikataulun vuoksi.

Kun työntekijä on lopulta saanut palkkakuitit ja lähettänyt hakemuksen, hän on joutunut edelleen odottamaan – nyt hakemuksen käsittelyä.

Työtulo vaikuttaa korvaukseen maksupäivän mukaan

Tähän mennessä päivärahaa on soviteltu niin, että jos työ on tehty esimerkiksi maaliskuussa, se on vaikuttanut maaliskuun päivärahaan. Koska palkka on kuitenkin maksettu vasta ehkä huhti- tai toukokuussa, laskelmia ei ole voitu tehdä eikä päivärahaa maksaa heti maaliskuun lopussa.

Kela kertoo (siirryt toiseen palveluun), että tähän on tulossa muutos. Palkkatulo vaikuttaa sovitellun päivärahan suuruuteen vasta sitten, kun se on kilahtanut työntekijän tilille. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa.

Kelasta soviteltua työttömyyskorvausta saavien ei tarvitse enää toimittaa palkkakuittejaan, sillä Kela saa tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää tietoja erikseen.