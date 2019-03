May: Pyydämme EU-eron lykkäystä kesäkuun loppuun asti – EU:ssa ajateltu joko toukokuuta tai pitkää lykkäystä

Britannian pääministeri Theresa May on virallisesti pyytänyt lykkäystä Britannian EU-eroon.

Britannia on pyytänyt EU:ta lykkäämään maan EU-eron toteutumista 30. kesäkuuta saakka.

Pääministeri Theresa May kertoi parlamentin alahuoneessa kirjoittaneensa asiasta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille.

Britannian oli määrä erota EU:sta ensi viikon perjantaina eli 29. maaliskuuta.

May aikoo myös tuoda brittiparlamentin päätettäväksi EU-eroa koskevan sopimuksen, jonka parlamentti on hylännyt jo kahdesti. May ei parlamentissa tarkentanut, koska äänestys olisi.

Parlamentin puhemies sanoi maanantaina, ettei parlamentti voi äänestää kahta kertaa samansisältöisestä esityksestä. Mayn esikunnan mukaan on puhemiehen asia päättää, onko sopimusta muutettu tarpeeksi äänestystä varten.

May sanoo toivovansa järjestäytynyttä eroa Euroopan unionista. Pitkää lykkäystä hän ei halua ja huomauttaa, että lykkäyksen pyytäminen ei tarkoita, etteikö sopimukseton ero olisi mahdollinen.

Komissio: Lyhyt lykkäys tai mukaan vaaleihin

Samaan aikaan EU:n ajatus sopivasta lykkäyksestä näyttää toisenlaiselta.

EU-komission mielestä Britannian EU-eron lykkääminen kesäkuun loppuun sisältää vakavia riskejä.

Uutistoimisto Reuters uutisoi komission paperista, jossa sanotaan, että Britannialle voisi myöntää lyhyen lykkäyksen 23. toukokuuta asti.

Vaihtoehtoisesti kyseeseen tulisi komission mielestä huomattavasti pidempi lykkäys ainakin vuoden loppuun. Tämä tarkoittaisi, että Britannian pitää osallistua eurovaaleihin. Ne järjestetään kaikissa jäsenmaissa 23.–26. toukokuuta. Suomessa vaalipäivä on 26. toukokuuta.

May on sanonut, ettei Britannia ole kiinnostunut osallistumaan vaaleihin.

EU-johtajat kokoontuvat torstaina huippukokoukseen Brysselissä. Valmistautumisaika kokoukseen jää siis varsin lyhyeksi.

Päätöksen lisäajan myöntämisestä ja sen pituudesta tekevät EU-johtajat. Hyväksyntä tarvitaan kaikilta jäljelle jääviltä 27 jäsenmaalta.

Komission paperia myöskin tarkastellut uutistoimisto AFP kirjoittaa dokumentin vaativan, että pitkän lykkäyksen tilanteessa Britannian pitäisi sitoutua "rakentavaan pidättäytymiseen" tärkeissä EU-keskusteluissa. Tällaisia ovat esimerkiksi budjetti tai seuraavan komission nimittäminen.

Vaatimuksen tarkoituksena on, ettei Britannia yritä taktikoida vaikutusvaltansa avulla parempia ehtoja erosopimukseensa. Komissio huomauttaa myös, että eron lykkäysaikaa ei voi käyttää uusiin neuvotteluihin Britannian ja EU:n eropaperista.

Video kertoo miten britit päätyivät kansanäänestykseen, joka erottaa heidät Euroopan Unionista. Erotarinassa on selkeitä käännekohtia.

