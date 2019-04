Oletko tietämättäsi kiharapää? Trendikäs curly girl -metodi villitsee ja purkaa myytin suomalaisten suorasta hiuslaadusta

Tästä on kyse Curly girl -metodi on amerikkalaisten kampaajien Lorraine Masseyn ja Michele Benderin 2000-luvun alussa kehittämä hiustenhoitorutiini.

Metodi välttää mm. silikoneja, sulfaatteja ja kuivattavaa alkoholia hiustenhoidossa.

Aiheen ympärille on syntynyt lukuisia youtube-kanavia ja facebook-ryhmiä.

On aika heittää suoristusraudat roskiin! Ainakin jos kuuntelee suomalaisten kiharapäiden uusimpaan villitykseen hurahtaneita.

Curly girl -metodin kehittivät amerikkalaiset kampaajat jo 2000-luvun alussa, mutta suomalaiset ovat ottaneet sen tosissaan omakseen tosissaan vasta viime kuukausina.

Facebookin Curly girl Suomi -ryhmä kasvaa kohisten ja käyttäjät ylistävät metodia:

Metodi on helpottanut elämää ja antanut vihdoin vastauksen sille, miksi hiukseni ovat olleet niin kuivat. Ensimmäistä kertaa on olo, että hallitsen hiukseni ja saan niistä hyvännäköiset kohtuullisella vaivalla.

Suurin oivallus itselleni: en ole suorahiuksinen jolla on "huonot ja tottelemattomat" hiukset, vaan minulla on luonnonkiharat hiukset!

Mutta mistä tässä hommassa on oikein kyse?

Paljon ohjeita – ja kosteutta!

Luonnonkiharat hiukset ovat usein kuivat, joten curly girl -metodin noudattajat kosteuttavat hiuksiaan hoitoaineilla ja hiusnaamioilla. Osa jopa pesee hiuksensa pelkällä hoitoaineella. Kiharoita hamuavat välttävät myös hiuksia kuivattavia alkoholeja ja sulfaatteja, sekä silikoneja. Hiustuotehyllyllä saa siis olla tarkkana.

Hoitorutiiniin kuuluu myös vaihteleva määrä erilaisia muotoilutuotteita kiharavoiteista geeleihin – kovimmat hifistelijät valmistavat geeliä itse pellavansiemenistä tai ksantaanijauheesta.

Curly girl -metodia noudattavat välttelevät ainesosia, joita löytyy monista tuotteista.

Hiusten käsittelyssäkin on omat niksinsä: hiuksia ei harjata eikä altisteta kuumuudelle. Monet myös virittelevät yön ajaksi erilaisia turbaaneja ja suojuksia hiusten suojaksi.

Hyvää on mahdollisuus selvitä halvallakin. Ei tuotteen hinta, vaan se mitä tuote sisältää.

Helsinkiläinen Natalia Silo hurahti curly girliin vuosi sitten. Muutos ei tapahtunut hetkessä, mutta palkitsi lopulta.

– En itsekään tiennyt, että minulla on näin kiharat hiukset, ennen kuin kokeilin tätä.

Natalia Silo ryhtyi etsimään kadonneita kiharoitaan vuosi sitten ja muutos näyttää tältä. Natalia Silo

Valtaosalla on taipuisa tukka

Kampaaja Katriina Hirvasniemi parturi-kampaamo Säihkystä näkee metodissa paljon hyvää.

– Kuivat hiukset kaipaavat kosteutta eikä luonnokiharaa kannata harjata kuivana. Sekin on ihan totta, ettei kiharoita kannata pöllyttää kuivalla föönillä pörröiseksi.

Hirvasniemi ei suosittele kaikille pelkkää hoitoainepesua, sillä hoitoaineissa ei ole samalla tavalla peseviä ainesosia kuten samppoissa.

Hiusten ammattilainen tietää, että kiharien hiusten hoito-ohjeista voi olla apua suurellekin porukalle.

– Aika monella suomalaisella on taipuisat hiukset ja täysin piikkisuoria hiuksia on oikeastaan aika vähän. Hiukset voivat myös muuttua elämän aikana useampaan kertaan hormonimuutosten vuoksi.

Ei oikotietä kiharapilveen

Curly girlin noudattaminen vaatii paljon työtä eikä ole ihan helppoa.

Metodiin liitty lukematon määrä erilaisia tekniikoita ja aineita, joissa vain taivas on rajana. On liivatteella totetutettavia proteiinihoitoja, erilaisia mousseja, voiteita, suihkeita ja mystiseltä kuulostavia kirjainyhdistelmiä.

Metodi on siinä mielessä vaativa, ettei valmiita vastauksia ole – ne on etsittävä ja löydettävä itse. Paljon uutta tietoa omaksuttavaksi, eikä tuloksia saa parissa päivässä/viikossa/kuukaudessa.

Alkuun pääseminen on tosi hankalaa, koska pitäisi sisäistää niin paljon tietoa kerralla.

Hankalinta on ollut tottua tähän uuteen minään. Peilistä katsoo eri tyyppi ja se välillä kieltämättä häiritsee.

Metodiin perehtyneillä on ihan oma termistönsä hiustenhoidolle.

Kokemukset metodista vaihtelevat

Ehkä metodin monimutkaisuuden takia hoitorutiinin autuus ei ole ihan kaikille auennut – tai toiminut. Teräsmeduusat (siirryt toiseen palveluun)-blogista voit lukea kokemuksen epäonnistuneesta curly girl -yrityksestä.

Moni kokee metodin tiukat säännöt kuormittavina ja on siirtynyt noudattamaan sitä soveltaen.

Tästä "uskonnosta" tai "kultista" voi onneksi jokainen poimia itselleen sopivat jutut käyttöön!

Vaikka metodin nimi viittaa selvästi tyttöjen kihariin, sopii se kaikille sukupuolesta riippumatta.

Ehkä miehenä on ollut vähän hankala välillä löytää omaan tukkaan sopivia muotoilutuotesuosituksia. Tai löytyy kyllä, mutta hankala miettiä miten toimii maskuliinisemmissa hiustyyleissä.

Enemmän kuin vain hiusten hyvinvointia

"Tukka hyvin, kaikki hyvin", kuuluu ikivanha viisaus. Osalla uuden hiusrutiinin noudattajista muukin kuin hiusten hyvinvointi on kohentunut.

Vuosien suoristamisen jälkeen pyrin vihdoinkin olemaan sinut itseni kanssa ja kantamaan kiharani ylpeänä.

En ole yhtään sen vähemmän "professional" kuin työyhteisöni suoratukkaiset, vaikka niin sen aiemmin ajattelin.

Mulla tää on ollut jotenkin todella metafyysisfilosofinen kokemus! Lady Gaga lauloi aikoinaan I'm as free as my hair, I am my hair, ja siihen tiivistyy jotenkin kaikki se, mikä on ollut parasta tässä omien kiharoidensa syleilyssä vuosien suoristamisen jälkeen.

Natalia Silon metodi on opettanut hyväksymään hiuksensa sellaisena kuin ne ovat.

– Jokaisella on omanlaiset kiharat ja ne ovat hyvin erilaiset kaikilla. Ei kaikilla pidä olla samanlaiset suorat hiukset.

Jutun kursivoidut kommentit on kerätty Curly girl Suomi -ryhmästä Facebookista.