Suomi on edelleen kekkoslandia! Kansanedustajaehdokkaat ihailevat myös äitiä, Jeesusta ja itseään

Kysyimme eduskuntavaaliehdokkailta heidän poliittisista esikuvistaan osana Ylen vaalikonetta. Eniten mainintoja sai – yllätys, yllätys – Urho Kaleva Kekkonen.

“Suoraselkäinen periaatteen mies. Isänmaan ystävä ja hyvän arvopohjan elämässä omaava. Ajatteli kansaa ja ymmärsi, että työtä on tehtävä Suomen kansan eteen.” nainen, 51, Kansalaispuolue

“Kekkonen oli älykäs ja sisukas, koko Suomen edun ajaja. Hän oli nykyisen hyvinvointivaltion keskeisiä rakentajia. Vakautti Suomen ulkopoliittisen aseman. Kekkonen ei hätkähtänyt poliittisten vastustajien hyökkäyksistä.” mies, 58, Seitsemän tähden liike

"Kekkonen oli hieno mies." mies, 31, Liike Nyt

Henry Lämsä / Yle

Perinteitä kunnioittaen

Muistakin esikuvavalinnoista paistaa konservatiivisuus. Suurten puolueiden ehdokkaat nimesivät esikuvikseen eniten oman puolueensa vanhempaa väkeä.

Poliittisen viestinnän tutkija, professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta arvelee, että vanhojen konkareiden runsaslukuinen edustus ehdokkaiden idolilistoilla johtuu siitä, että Kekkonen ja muut ehkä jo edesmenneet politiikan kärkinimet ovat olleet isoja nimiä ehdokkaiden lapsuudessa.

Lisäksi hän näkee esikuvien jakaantuvan kahteen ryhmään: niihin, jotka edustavat omaa puoluetta tai ideologiaa ja yleisempiin ajatusjohtajiin ja ihannoinnin kohteisiin, kuten Nelson Mandela, Dalai Lama tai vaikkapa Minna Canth.

Henry Lämsä / Yle

Vasemmistoliittolaisten ykkösidoli on oman puolueen puheenjohtaja Li Andersson. Myös vihreät, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit luottavat omiin johtajiinsa siinä määrin, että omat puheenjohtajat ovat ykkösinä.

“Li Andersson tekee aidosti työtä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman Suomen puolesta, jossa on oikeus luottaa hyvinvointiin, turvaan ja tulevaisuuteen.” nainen, 54, vasemmistoliitto

“Nykypolitiikoista Sari Essayah herättää minussa eniten luottamusta.” mies, 29, kristilliset

Sen sijaan kokoomuksen, keskustan tai demareiden nykyjohtajat eivät saaneet yhtään mainintaa omiltaan eivätkä muilta.

– Tämä johtunee siitä, että vanhoissa puolueissa on paljon vaikuttajia, jotka ovat saavuttaneet urallaan enemmän kuin nykyjohtajat, Isotalus pohtii.

“Mauno Koivisto oli karismaattinen henkilö, joka sanoi vähän mutta mitä sanoi ja teki, oli se Suomen ja kansalaisten edun mukaista!” mies, 44, SDP

Trump ja Putin mainittu!

Entäs sitten muut esikuvat. Mitähän puolueen elinvoimasta kertoo, jos yksikään ehdokkaiden tärkeimmistä idoleista ei ole enää hengissä? Tämä on tilanne Kommunistisen työväenpuolueen listalla.

Entä mistä kielii se, että Suomen kansa ensin -puolueen ihailluimpien listalla on kolme vieraan valtion päämiestä: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Unkarin pääministeri Victor Orbán? Voiko jotakin päätellä siitä, että Paavo Väyrynen ja Barack Obama saivat kaikilta ehdokkailta liki saman verran mainintoja?

– Yleisesti ottaen olisin aika varovainen johtopäätösten suhteen, koska tilanne voi olla sellainen, että kuka nyt sattuu tulemaan ensimmäisenä mieleen, Isotalus sanoo.

– Mutta kokonaisuudesta ja siitä Kekkosesta tulee mieleen, että kyllähän tässä aika tällaista perinteistä poliittista johtajaa ihannoidaan. Ja autoritaarista myös. Kyllä se kertoo siitä, että minkälainen on hyvin keskeinen poliittinen ihanne näillä ehdokkailla, hän jatkaa

Henry Lämsä / Yle

Miehet, jotka ihailevat miehiä

Perinteinen on myös poliittisten esikuvien sukupuolijakauma. Miehiä nimettiin esikuviksi selvästi useammin kuin naisia. Tätä selittää Isotaluksen mukaan osaltaan esikuvien ikähaarukka. Ehdokkaiden idolilistalla on paljon henkilöitä, joista aika on jättänyt jo vuosikymmeniä sitten. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa Yhdysvaltain presidentti Abraham Lincoln (1809–1865), filosofi Karl Marx (1818–1883) ja sodan jälkeen Suomen puolustusministerinä toiminut Yrjö Kallinen (1886–1976).

– Politiikka on perinteisesti ollut aika miesvaltainen pelikenttä, professori toteaa.

Vain feministisen puolueen, kokoomuksen ja vihreiden ehdokkaiden 10 suositumman esikuvan joukosta vähintään puolet on naisia. Tähtiliikkeen ehdokkaista seitsemän mainitsi esikuvakseen naisen. Itsenäisyyspuolueen ja kansalaispuolueen ehdokkaista näin teki kolme ja Suomen kansa ensin -puolueen ehdokkaista kaksi.

Henry Lämsä / Yle

Ehdokkaan iällä näyttää olevan puoluetta enemmän merkitystä sen suhteen, kumpaa sukupuolta hänen esikuvansa edustaa. Alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden idoleista juuri ja juuri yli puolet on naisia. Yli 60-vuotiaista alle viidennes nimesi esikuvakseen naisen.

– Ehkä nuoremmat ylipäätänsä asettaa ihanteita tasa-arvoisemmin.

Nuoret ehdokkaat nostivat jalustalle myös nuoria esikuvia, kuten ilmastoaktivisti Greta Thunbergin (s. 2003) ja amerikkalaispoliitikko Alexandria Ocasio-Cortezin (s. 1989).

“Alexandria Ocasio-Cortez on rohkea, sanavalmis ja sisukas. Hän ei pelkää haastaa vanhaa valtaa, eikä suostu nöyristelemään ketään vain koska hän on nuori ruskea nainen. Hän myös laittaa napakasti jauhot suuhun niin nettitrolleille kuin vanhoille republikaaneille." nainen, 28, vasemmistoliitto

Äiti, Jeesus ja minä itse

Liki kolmannes vastaajista ei halunnut tai osannut nimetä poliittista esikuvaansa. Heidän joukossaan muun muassa keskustan Juha Sipilä, kokoomuksen Petteri Orpo ja perussuomalaisten Jussi-Halla-Aho.

Moni nimesi paremman esikuvan puutteessa itsensä.

“Lähdin politiikkaan kun halusin vaikuttaa Suomen menoon. Suvussa ei ole ennestään. Olen oppinut ja selvittänyt kaiken itse.” nainen, 50, perussuomalaiset

"Suomesta ei löydy poliittista esikuvaa, koska suomen poliittinen järjestelmä on kauttaaltaan mätä, ja hyvävelijärjestelmässä rakenteellinen korruptio on vahvoilla.” mies, 52, kansalaispuolue

Vanhempiensa tai isovanhempiensa malliin luottaa sen sijaan yhteensä 60 ehdokasta. Myös muut sukulaiset saivat joitakin mainintoja.

“Isäni opetti minulle, kuinka yhteisiä asioita hoidetaan rakentavasti. Hän oli hyvä havaitsemaan ihmisten itselleen asettamat tavoitteet. Hän osasi taitavasti ottaa erilaiset näkökohdat ja päämäärät huomioon ratkaisuja tehtäessä. Hän oli herrasmies.” nainen, 56, keskusta