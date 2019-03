Uniapnea-lähetteiden määrä kasvoi rajusti – lääkäri arvioi liittyvän Olli Lindholmin kuolemaan

Tästä on kyse Uniapnealähetteiden määrä on lisääntynyt rajusti lähiaikoina

Asian arvellaan liittyvän uniapneaa sairastaneen Olli Lindholmin kuolemaan

Uniapneaa sairastaa useita satoja tuhansia suomalaisia

Uniapneatutkimuksiin lähetettävien potilaiden lukumäärä on kasvanut jyrkästi viime viikkoina.

Esimerkiksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan lähetteitä tulee kolminkertainen määrä aikaisempaan verrattuna. Se tarkoittaa 30 lähetettä viikossa.

Vs. ylilääkäri Tarja Saaresranta Tyksistä arvioi, että suuren kasvun syynä on uniapneaa sairastaneen artisti Olli Lindholmin kuolema ja asian saama julkisuus.

– Pari viikkoa uutisista lähetteiden määrä jyrkästi kasvoi. Tämä on tapahtunut myös muualla Suomessa, ei pelkästään meillä, Saaresranta sanoo.

Aiemmin saman havainnon on tehnyt julkkislääkäri Pippa Laukka. Hän kirjoitti kolumnissaan Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että moni mies on pyytänyt päästä terveystarkastukseen ja esimerkiksi pelännyt sairastavansa uniapneaa.

Uniapnea on yleinen sairaus

Muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi Olli Lindholmin sairastamasta uniapneasta helmikuun puolivälissä. Uutinen on otsikoitu: Näin vakava sairaus on uniapnea, joka vaivasi myös Olli Lindholmia – keho huutaa happea ja sydän kuormittuu (siirryt toiseen palveluun).

Tarja Saaresranta haluaa korostaa, että uniapnea ei ole niin tappava tauti kuin julkisuudessa on viime aikoina puhuttu. Hän kuitenkin kertoo, että tutkimusten mukaan uniapnea lisää riskiä sydäninfarktiin, aivoinfarktiin ja muun muassa sydämen rytmihäiriöihin.

– Uniapneaan sinänsä ei kuole. Vaikka tulee pitkiäkin hengityskatkoksia, luonto on järjestänyt niin, että jossain vaiheessa herää ja havahtuu. Jos uniapneapotilaalla on muita sairauksia, kuten usein on, niiden kautta riski kuolemaan suurenee.

Uniapneaa sairastaa noin 200 000–300 000 suomalaista. Saaresrannan mukaan suurin osa tapauksista on vielä diagnosoimatta. Vs. ylilääkäri kertoo, että koska väestön ylipaino on lisääntynyt, myös uniapnea on lisääntynyt. Lääkäriin hakeudutaan entistä enemmän.

– Olisi tärkeää, että jos uniapneaan on määrätty hoitolaite, sitä myös käytettäisiin. Yhtä tärkeitä olisivat myös terveelliset elämäntavat: ravinto, liikunta ja uni sekä painonhallinta, jos ylipainoa on kertynyt. Usein uniapneaa sairastavilla on myös muita kansantauteja, joten niidenkin hoito olisi tärkeää, Saaresranta sanoo.

Aiheesta voi keskustella kommenttikentässä torstaina 21.3. kello 18 asti.

