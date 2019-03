Brexit-solmua setvitään tänään Brysselissä: pääsevätkö EU-johtajat sopuun Mayn lykkäyspyynnöstä?

Theresa May ja Jean-Claude Juncker 11. maaliskuuta.

Theresa May ja Jean-Claude Juncker 11. maaliskuuta. Patrick Seeger / EPA

BrysselTunnelma EU-maiden johtajien niin kutsutun huippukokouksen eli Eurooppa-neuvoston alla on synkkä.

Huippukokousta hallitsee isolta osin Britannian EU-ero, jonka suhteen lukuisia kertoja kuultu lause pitää yhä paikkaansa: varmaa on vain epävarma.

Brysseliin tänään kokoontuvan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin postilaatikkoon kilahti Britanniasta eilen odotettu kirje. Siinä maan pääministeri Theresa May kertoi pyytävänsä lykkäystä erosopimukseen 30. kesäkuuta saakka.

Muutamia tunteja kirjeen julkistamisen jälkeen kameroiden eteen asteli Donald Tusk.

Donald Tusk Olivier Hoslet / EPA

Tuskin viesti vetäisi brexit-umpisolmua jälleen aavistuksen tiukemmalle: jotta lisäaikaa myönnettäisiin, olisi brittiparlamentin tuettava erosopimusta ensi viikolla.

Tämän jälkeen Theresa May piti oman tiedotustilaisuutensa Lontoossa ja vetosi brittiparlamenttiin sopimuksen hyväksymiseksi.

Mitä EU ajattelee Mayn pyynnöstä?

Jo ennen kuin Tusk oli ehtinyt kommentoida Mayn kirjettä kertoi uutistoimisto Reuters, ettei Mayn ehdottama päivämäärä sen tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ollut Euroopan komission mieleen. Osin samaa linjaa jatkoi Tuskin kommentti: ehdotus lykkäyksestä kesäkuun loppuun eli eurovaalien yli nostaa "poliittisia ja laillisia" kysymyksiä.

Tusk sanoikin, että lisäajan pituus on auki keskustelulle. Toisaalta, brexitin lykkäämisessä kesäkuun loppuun on Tuskin mukaan etunsa.

Se, että May pyytää lisäaikaa juuri kesäkuun loppuun ei sinänsä ollut yllätys. Mayn alkuperäinen suunnitelma tosin sisälsi toiveen siitä, että parlamentti hyväksyisi hänen neuvottelemansa erosopimuksen eiliseen eli keskiviikkoon mennessä.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Stephanie Lecocq / EPA

Pakkaa sotki eilen myös komission puheenjohtaja Jean-Clauden Junckerin kommentti siitä, etteivät EU-maiden johtajat luultavasti saisi vielä tämän ja huomisen aikana päätettyä lisäajasta. Tämän kommentin Juncker tosin ehti antaa ennen Mayn kirjettä.

Olisi kuitenkin hieman yllättävää, jos EU-johtajat todella palaisivat ensi viikolla Brysseliin päättämään brexitin jatkoajasta, sillä erilaisista vaihtoehdoista on tarkoitus keskustella Brysselissä jo tänään ja huomenna. Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk sanoi illalla pitävänsä uutta huippukokousta epätodennäköisenä.

Tästä linkistä pääset lukemaan Mayn Tuskille lähettämän kirjeen. (siirryt toiseen palveluun)

Antaako Eurooppa-neuvosto lykkäystä?

Jotta May voi palata selvittämään vyyhtiä kotimaassa, täytyy EU:n jäsenmaiden eli tänään kokoontuvan Eurooppa-neuvoston antaa hyväksyntänsä lykkäykselle yksimielisesti. Lissabonin sopimuksen artikla 50. mukaan eroneuvottelut voivat nimittäin kestää vain kaksi vuotta.

Theresa May Britannian parlamentissa 20. maaliskuuta. Mark Duffy / UK Parliament

EU-maiden johtajien uskotaan antavan Britannialle jatkoaikaa, sillä sopimukseton EU-ero ei ole muidenkaan EU-maiden edun mukainen.

Komission puheenjohtaja Juncker sanoi jo helmikuussa, ettei kukaan Euroopassa panisi vastaan, jos Britannia päätyisi pyytämään lisäaikaa. Pelin henkeen toki kuuluu, että esimerkiksi Ranskan presidentinkansliasta on vuodettu uutistoimistoille kuiskailuja, joiden mukaan lisäaikaa ei tule, jos brittiparlamentti ei ole hyväksynyt erosopimusta.

EU on kuitenkin sanonut useaan otteeseen, ettei lisäaikaa kuitenkaan anneta noin vain. Mayn on pystyttävä kertomaan, miten sopimus aiotaan viedä läpi. Tähän Donald Tusk tarjosi askelmerkkejä.

Tilanne ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Donald Tuskin asettamien ehtojen myötä Mayn pitää pystyä vakuuttamaan EU-johtajat siitä, että kahdesti torpattu sopimus menee brittiparlamentissa läpi ensi viikolla.

Lue Ylen Lontoon-avustajan juttu: Vaikuttaako brexit ihan pähkähullulta? – Tässä 5 selitystä Britannian EU-eron umpisolmuun

Voiko sopimuksettoman brexitin jo sulkea pois vaihtoehdoista?

– Sopimukseton ero on parempi vaihtoehto kuin huono sopimus, mutta huono sopimus on parempi kuin EU:ssa pysyminen, totesi tiukkaa brexit-linjaa ajava konservatiiviedustaja Jacob Rees-Mogg alkuviikosta.

Theresa May on toistuvasti sanonut, että sopimukseton EU-ero olisi Britannialle kehno vaihtoehto. Kuten Jacob Rees-Moggin kommentti kertoo, kaikki eivät kuitenkaan ole tästä samaa mieltä.

Jacob Rees-Mogg Facundo Arrizabalaga / EPA

Selvää on sekin, ettei nykyinen erosopimus ole brittiparlamentin mieleen. Se torppasi brexit-sopimuksen viime viikolla jo toistamiseen.

Keskiviikkoiltana May sanoi, että Britannialla on nyt kolme vaihtoehtoa: lähteä EU:sta sopimuksen kanssa, ilman sopimusta tai päättää olla lähtemättä lainkaan.

Viimeisin vaihtoehto rapauttaisi Mayn mukaan kansan luottamuksen poliitikkoihin. Brittipääministerin viesti on pysynyt pitkin matkaa samana: Britannian tulee lähteä Euroopan unionista, sillä se on kansan tahto.

Eilen illalla May sysäsi vastuuta parlamentille ja sanoi, että nyt on korkea aika tehdä päätöksiä.

Kirjeessään Tuskille May totesi muun muassa, että hänen aikeenaan oli viedä erosopimus parlamentin äänestykseen vielä kolmannen kerran. May jatkaa, ettei näin tapahtunut, koska parlamentin puhemiehen John Bercow'n mukaan äänestäminen ei onnistu ennen kuin sopimusta on selvästi muutettu.

EU:ssa pelko brittien sopimuksettomasta EU-erosta on koko ajan korkeampi eropäivän lähestyessä.

Lue juttu: Puhemies luki 1800-luvun sääntökirjaa ja brexit meni jälleen sekaisin – brittiparlamentissa jöötä pitää mies, jonka kissankin nimi on Order

Entä jos neuvoteltaisiin uusi brexit-sopimus?

Erosopimuksesta neuvoteltiin kaksi vuotta. Niiden päättymisen jälkeen EU on toistuvasti sanonut, ettei itse sopimusta enää avata. Viimeksi näin sanoivat eilen keskiviikkona Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk sekä komission puheenjohtaja Juncker.

Vaikkei itse sopimusta avata neuvotteluille, on mahdollista että brexitiin liittyvää poliittista julistusta muotoillaan uudelleen – kuten ennen brittiparlamentin toista äänestyskertaa erosopimuksesta tehtiin.

May pyysikin kirjeessään, että EU:n hänelle Strasbourgissa viime viikolla antamat lailliset myönnytykset voitaisiin virallistaa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk sanoi olevansa valmis tähän brittiparlamentin tuen takaamiseksi.

Video kertoo miten britit päätyivät kansanäänestykseen, joka erottaa heidät Euroopan Unionista. Erotarinassa on selkeitä käännekohtia.

Milloin Britannian oli määrä erota EU:sta?

Alkuperäinen brexit-päivä oli 29. maaliskuuta eli ensi viikon perjantai. Jos kävisi niin, etteivät EU-johtajat pääsisi yksimielisyyteen lisäajan antamisesta, eroaisi Britannia Euroopan unionista runsaan viikon kuluttua ilman sopimusta.

Lue myös:

Brexit käy kalliiksi muiden EU-maiden veronmaksajille, Suomessakin pitää säätää monta yksityiskohtaa

Pimeyden ytimessä: Euroopan parlamentin toiminta on meille suomalaisille yhä täysi mysteeri. Mutta mitä sitten?

Analyysi: Kuka Britanniaa oikein johtaa? Valtataistelu vaarantaa jo tulevaisuuden