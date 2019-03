Onko superkallis hifi silkkaa huijausta? Toimittaja päätti selvittää, mitä järkeä on 29 000 euron kaiutinpiuhan ostamisessa

Voiko kaiutinkaapeleiden välillä olla kuultavia eroja? - Kuulohavainnon muodostuminen on monimutkainen prosessi.

Toimittaja Jani Ilola törmäsi netissä 29 000 euroa maksaviin kaiutinkaapeleihin ja päätti selvittää, onko tässä mitään järkeä.

Kovan linjan hifi-harrastajat ajattelevat, että esimerkiksi kaiutinkaapeleilla ja vahvistimilla on vaikutusta äänenlaatuun. Äänentoistopiirit ovat kuitenkin jakaantuneita asiassa: toisten mielestä kaapeleilla on merkitystä äänentoistoon, toisten mielestä ei.

Hifi Hifi on lyhenne, joka tulee englanninkielisistä sanoista high fidelity eli puhdas äänentoisto.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan hifi tarkoittaa äänentallennuksen ja –toiston huippulaatuisuutta ja luonnonmukaisuutta.

Hifi-laitteiden tavoitteena on mahdollisimman luonnonmukainen äänentoisto.

Voiko kaiutinjohtojen välillä olla kuultavia eroja, Aalto-yliopiston äänenkäsittelyn professori Vesa Välimäki?

– Voi olla toki kuultavia eroja, mutta kyllä se niin on, että jos kaiutinjohto on suhteellisen lyhyt, ehjä ja liittimetkin ovat ehjät, niin ei sillä [johdolla] kovinkaan merkittävää vaikutusta ääneen pitäisi olla. Pitkissä johdoissa voi alkaa tulla pieniä eroja, mutta se, että kuullaanko sitä, niin se on sitten toinen kysymys.

Onko hifi miesten homeopatiaa? Katso video ja päätä itse.