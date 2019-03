Eljas Koistinen, 87, on hiihtänyt maakuntaviestissä peräti viidellä vuosikymmenellä ja kerran hirmupakkasessa – "Paleltumia tuli käsiin ja jalkoihin"

Sonkajärven Pahkaa edustanut Eljas Koistinen on hiihtänyt Pohjois-Savon maakuntaviestissä peräti 33 kertaa.

Koistinen on yksi Suomen vanhimman maakuntaviestin kokeneimmista hiihtäjistä.

Maakuntaviesti Kuopiosta Iisalmeen vuonna 1958 oli ikimuistoinen sonkajärveläiselle Eljas Koistiselle. Tuolloin 25-vuotias Koistinen hiihti hurjassa pakkasessa Sonkajärven Pahkan ankkurina.

Viimeisen osuuden alkaessa mittari näytti 37 asteen pakkasta. Koistinen pääsi ankkuriosuudelle noin puolen minuutin johdossa. Perässä tuli kova huippuhiihtäjä, Kuopion Poliisiurheilijoiden Arto Tiainen.

– Maaliin päästyämme Tiainen sanoi hiihtäneensä täysillä vain osan matkaa. Matkan varrella oli kerrottu, että välimatka minuun ei ollut muuttunut ja hän hölläsi vauhtia. Minulle ei siinä pakkasessa kukaan ollut kertomassa, että ei olisi tarvinnut niin hurjasti hiihtää, muistelee Koistinen.

Pohjois-Savon hiihdon maakuntaviesti on lajissaan Suomen vanhin: se hiihdetään tänä vuonna sadatta kertaa. Eljas Koistinen puolestaan on yksi maakuntaviestihistorian kokeneimmista hiihtäjistä.

Tiistaina Kuopion Puijolla hiihtokonkari on kisakatsomossa. Ikää hänellä on jo 87 vuotta. Nyt viestiin osallistuu miesten yleisessä sarjassa yhdeksän joukkuetta. Viestissä on nykyään kuusi osuutta.

– Hiihtoinnostus on laantunut takavuosista, ja joukkueita on viestissä entistä vähemmän. Seuroilla on kova homma saada riittävästi hiihtäjiä joukkueisiin, miettii Koistinen.

Hurja pakkanen toi keuhkokuumeen

Vuoden 1958 viestissä viimeinen osuus koetteli hiihtäjiä, ja pakkasta oli paikoin yli 40 astetta. Kaikkensa kisassa antanut Koistinen oli kovasta vauhdista ja kelistä "puolikuolleena" lumiukkona maalissa, mutta Pahka juhli jälleen viestimestaruutta.

– MInulle tuli paleltumia kasvoihin ja käsiin. Lisäksi keuhkoputkentulehdus sotki loppukautta maaliskuulle asti. Se maakuntaviesti jäi kyllä ikuisesti mieleen, sanoo Eljas Koistinen yli 61 vuotta myöhemmin.

Ylä-Savon hiihtolegendana tunnettu "Elekko" Koistinen on hiihtänyt maakuntaviestissä peräti 33 kertaa. Koistisen saldo Pohjois-Savon maakuntaviestissä on ainutlaatuinen. Mestarihiihtäjä oli viestissä mukana peräti viidellä eri vuosikymmenellä. Ensimmäisen viestinsä Koistinen hiihti 16-vuotiaana talvella 1949.

Lupaava nuorukainen hiihti avausosuuden, ja Sonkajärven Pahka oli kisassa kolmas.

Ensimmäinen viestimestaruus Koistiselle ja Pahkalle tuli 1950. Sonkajärven Kotkatmäeltä kotoisin oleva Koistinen oppi hiihtämään jo lapsena. Koulumatka oli neljä kilometriä suuntaansa ja talvisin se hiihdettiin.

Hiihtoa harjoiteltiin tiiviisti myös välitunneilla kilometrin lenkillä. Myös maatalon työt auttoivat osaltaan hyvän kuntopohjan luomisessa.

Mitaleja tuli myös kansainvälisissä kisoissa

Eljas Koistinen osallistui 1950-luvulla useita kertoja kansainvälisiin kilpailuihin. Harrachovissa tuli voitto 30 kilometrin kisassa vuonna 1955.

Suomen maajoukkuepaikoista oli tuohon aikaan kova kilpailu. Lahden MM-kisoissa 1958 Koistinen oli varamiehenä eikä kisastartteja tullut.

Yleisen sarjan SM-kilpailuissa Eljas Koistinen sai urallaan yhden mestaruuden ja kaksi pronssia. Kaikki mitalit tulivat viesteistä.

Vielä viime talvena hiihtokilometrejä kertyi yli 1 600. Eljas Koistinen

Siviilielämässä Eljas Koistinen teki pitkän uran poliisina. Vuonna 1966 Koistinen hiihti kultaa poliisien EM-kilpailuissa 15 kilometrin kisassa. Samalta reissulta palkintokaappiin tuli EM-kulta myös ampumahiihdon joukkuekisasta.

Koistinen seuraa yhä tarkasti hiihtoa.

– Vielä viime talvena hiihtokilometrejä kertyi yli 1 600.

Viime vuonna Koistinen kaatui marjareissulla ja haaverissa murtui kolme kylkiluuta. Se on vaikuttanut liikkumiseen, ja tänä talvena hiihto on jäänyt selvästi vähemmälle.

Sonkajärvellä edelleen asuva Eljas "Elekko" Koistinen hiihti aikoinaan useita kertoja Puijon kisoissa. Huippumenestys jäi silloin haaveeksi.

– Kerran voitin Puijolla nuorten sarjan. Miesten kisoissa olin kympin sakissa, mutta en kärkikolmikossa.

