Tuhansia pelastettu Mosambikissa, mutta hätä on yhtä syvää kuin lieju – Ylen toimittajan kuvakooste Beirasta

Hätämajoitusta on järjestetty Beirassa esimerkiksi telttoihin. Liselott Lindström / Yle

Beirassa on alkanut tulvan keskellä esiintyä myös ryöstelyä ja väkivallantekoja.

Pelastusviranomaiset ovat saaneet kymmeniä tuhansia ihmisiä pelastettua tulvan keskeltä Beiran kaupunkia ympäröivässä Sofalan maakunnassa, kertoo mosambikilainen sanomalehti O País (siirryt toiseen palveluun).

Pelastustyöt jouduttiin kuitenkin keskeyttämään keskiviikkona huonon sään vuoksi, ja kymmeniä tuhansia ihmisiä odottaa edelleen apua tulvavesien saartamina.

Beiran lentokentällä toimii pelastustöiden koordinointikeskus, jossa toimivat avustusjärjestöt, kuten Mosambikin Punainen Risti. Paikalla on myös kansainvälistä henkilökuntaa useista maista.

O Paísin mukaan (siirryt toiseen palveluun) ryöstely on hätätilan seurauksena yltynyt Beirassa ja lähialueilla. Ihmisten koteja on vallattu ja joihinkin on käyty käsiksi.

Ylen toimittaja Liselott Lindström on tavannut luonnonkatastrofin uhreiksi joutuneita ihmisiä Beirassa. Alla on Lindströmin ottamia kuvia.

Ylen toimittaja Liselott Lindström on Beirassa. Yle

Leivän hinta on kolminkertaistunut katastrofin takia. Liselott Lindström / Yle

12-vuotias Fatma tuhoutuneen talonsa ulkopuolella Beirassa. Liselott Lindström / Yle

Tulvan valtaama asuinalue. Liselott Lindström / Yle

Lapset ovat yrittäneet käsitellä tragediaa leikin kautta. Liselott Lindström / Yle

