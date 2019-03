Uuden-Seelannin poliisi teki virheen: syytti moskeijaterroristia elossa olevan naisen murhasta

Moskeija-iskuista epäilty tuotiin oikeuden eteen lauantaina kuulemaan murhasyytteensä. Kuvatoimisto on pikselöinyt miehen kasvot.

Moskeija-iskuista epäilty tuotiin oikeuden eteen lauantaina kuulemaan murhasyytteensä. Kuvatoimisto on pikselöinyt miehen kasvot. Martin Hunter / EPA

Poliisi on pyytänyt naiselta anteeksi.

Uuden-Seelannin poliisi syytti viime perjantain moskeijaiskuista epäiltyä miestä elossa olevan naisen murhasta.

Poliisi on pyytänyt anteeksi naiselta, joka vahingossa listattiin oikeudelle toimitetuissa syytepapereissa murhan uhriksi. Nainen liittyy ampumatapaukseen, mutta on yhä elossa, kertoo New Zealand Herald (siirryt toiseen palveluun).

Terroriepäiltyä vastaan on nostettu syyte yhden naisen murhasta. Uhrin nimi oli peitetty oikeudelle toimitetuissa papereissa.

Syytteet miestä vastaan nostettiin viime viikolla pian iskun jälkeen. Nyt poliisi kuitenkin vahvistaa tehneensä virheen ja sanoo, että murhatuksi listattu nainen on yhä elossa.

Poliisin mukaan syytepapereissa oli väärä uhrin nimi.

Syytepaperit korjataan seuraavassa oikeuden istunnossa. Se on tarkoitus järjestää huhtikuun 5. päivä, New Zealand Herald kertoo.

