VR-painajainen voi viedä jalat alta – virtuaalitodellisuus kuljettaa kokijan ihmisten pahoihin uniin

Tästä on kyse Kajaanin taidemuseossa voi kokea painajaisia virtuaalitodellisuudessa. Peli pohjautuu nykytaideteokseen ihmisten kokemista painajaisista.

Virtuaalitodellisuus vaikuttaa vahvasti tunteisiin, koska se huijaa aisteja. Kokemus kolmiulotteisessa maailmassa tuntuu hyvin todelliselta.

Sama painajainen voi herättää ihmisissä monenlaisia tunteita.

Virtuaalitodellisuuspelin ikäraja on 15 vuotta, koska pelissä on myös ahdistavia kohtauksia.

Olen korkealla, lumisen vuoren päällä. Kauempana edessäni on hissi, jonka vaijeri vaikertaa uhkaavasti tuulessa. Katson alaspäin. Seison hauraalla sillalla. Sen lautojen välistä näkyy hurja pudotus alas.

Minulla ei pitänyt olla korkean paikan kammoa. Nyt huojun paikallani, koska en uskalla liikkua. Hissi tipahtaa, silta romahtaa, ja niin romahdan minäkin. Melkein takamukselleni.

Tällainen oli Ylen toimittajan kokemus virtuaalitodellisuuspelistä Kajaanin taidemuseolla. Yllä kuvatut tunteet ja reaktiot voi todistaa omin silmin tämän jutun videosta.

Peli pohjautuu kuvataiteilija Suvi Solkion yhteisölliseen teokseen Painajaisista paksu peite. Teoksen taustalla on vanha kansanuskomus, jonka mukaan painajainen on elävä olento, joka yön turvin hiipii viattoman nukkujan päälle ja tukahduttaa hänet kuoliaaksi.

Solkion teoksessa vanhaan punaiseen täkkiin on kirjottu hopealangalla ihmisten kokemia painajaisia. Virtuaalitodellisuudessa taideteos muuttuu eläväksi kokemukseksi.

– Painajaiset kiehtovat ihmisiä. Ne ovat kuin siirtymä pois todellisuudesta. Uniin ei voi itse vaikuttaa, eikä painajaisista pääse pois, mutta pelin voi keskeyttää, jos se ahdistaa liikaa, Kajaanin taidemuseon intendentti Sanna Ojanne kertoo.

Jokainen ihminen kokee virtuaalimaailman omalla tavallaan. Mimmi Nietula / Yle

Virtuaalitodellisuuspeliin valikoitui viisi painajaista, jotka herättävät ihmisissä erilaisia tunnetiloja. Jyrkänteen reunalla huojumisen lisäksi pelaaja voi tuntea kauhua upotessaan merenalaiseen kuiluun tai kokea aavemaisen evakkojoukon kohtaamisen.

– Virtuaalitodellisuus huijaa aisteja todella hyvin. Kun laitat lasit päähäsi, tunnet olevasi pelin sisällä. Se vaikuttaa vahvasti tunteisiin, ja siksi peliin uppoutuu niin helposti, Anssi Höykinpuro sanoo.

– Kolmiulotteisessa maailmassa kokemus on hyvin todellinen. Se voi aiheuttaa myös hyvin voimakkaita fyysisiä tuntemuksia. Ihmiset ovat horjuneet täällä, eli peli on tuntunut lihaksissa asti, Sanna Ojanne jatkaa.

Onko kyseessä peli vai taideteos?

Virtuaalitodellisuus on vallannut viihde- ja elokuvamaailman, mutta VR-tekniikkaa hyödynnetään yhä useammin myös nykytaiteessa. Virtuaaliteoksiin voi tutustua Suomessa esimerkiksi Kiasman verkkotaiteen kokoelmassa (siirryt toiseen palveluun). Tulevaisuuden taidemuseossa kaikki teokset voivat olla nähtävillä missä päin maailmaa tahansa, koska museokierroksen voi tehdä virtuaalisesti.

Kajaanissa ei olla vielä niin pitkällä. Unimaailmaan sukeltava VR-peli on taidemuseon ensikosketus virtuaalitodellisuuteen. Myös pelikehittäjille nykytaideteoksen käyttäminen pelin lähteenä oli aivan uutta.

– Pelin tekeminen oli enemmän kokemus kuin tekninen suoritus. Oli mielenkiintoista käyttää lähdeteosta pohjana, meillä oli paljon enemmän vapauksia kuin yleensä eikä kaikkea tarvinnut keksiä alusta asti, Kajaanin ammattikorkeakoulun pelikehitystiimin ohjelmoija Anssi Höykinpuro sanoo.

Taideteos pelin lähteenä oli pelikehittäjille aivan uutta. Edessä istuva Niko Kuivalainen on toiminut pelin päägraafikkoja ja Anssi Höykinpuro sekä Niko Kinnunen ohjelmoijina. Mimmi Nietula / Yle

Samalla tavalla kuin taiteessa, myös virtuaalitulevaisuuspelissä jokainen kokemus on omanlaisensa. Oikeaa tai väärää tulkintaa ei ole.

– Ihminen lähestyy asioita omasta kokemusmaailmastaan käsin. Joku painajainen voi kauhistuttaa yhtä, mutta toisesta se ei tunnu miltään. Pelissä näkyy myös se, miten painajaisen kykenee vastaanottamaan, Ojanne sanoo.

VR-pelissä taide ja teknologia yhdistyvät, mutta onko se enemmän peli kuin taideteos? Ojanteen mukaan vastaus riippuu siitä, kuka sen määrittelee, ja miten asian haluaa nähdä.

– Samalla tavalla voi kysyä, missä kulkee videotaiteen ja elokuvan raja. Koska peli on lähtenyt taideteoksesta, se voi kulkea siinä rajamailla. Kumpikin on kulttuuria ja molemmissa on käytetty luovuutta, Ojanne sanoo.

Painajaisten kokemiselle ikäraja

Kajaanin taidemuseon virtuaalitodellisuuspeli on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Vaikka museot ovat yleensä avoinna kaikille, VR-pelin painajaisten kokemiselle on asetettu 15 vuoden ikäraja.

– Joskus museo saattaa asettaa ikärajoja turvatakseen oman selustansa. Se on kuitenkin hyvin harvinaista, intendentti Sanna Ojanne kertoo.

Tällä kertaa ikäraja tuli pelin tekijöiden puolelta. Ohjelmoija Anssi Hyökinpuro perustelee, että myös kauhupeleille ja -elokuville on ikärajat.

– Myös nuoret näkevät painajaisia, mutta pelin ahdistavuuden takia halusimme laittaa siihen ikärajan. Emme halua aiheuttaa kenellekään traumoja tai herättää sellaisia tunteita, joita he eivät ehkä osaa vielä käsitellä, Hyökinpuro sanoo.

Kajaanin taidemuseo houkuttelee nuoria taiteen pariin teknologian kautta. Mimmi Nietula / Yle

VR-peliä pelaamalla museon kävijät voivat tutustua myös lähteenä toimineeseen nykytaideteokseen. Se voi houkutella museoon myös sellaisia kävijöitä, jotka eivät siellä muutoin kävisi.

– Toivomme, että taide avautuu näin laajemmalle yleisölle, ja saisimme houkuteltua taidemuseoon myös uutta, nuorta yleisöä, Ojanne sanoo.

Uskaltaisitko hypätä VR-painajaiseen? Millaisia ajatuksia virtuaalitodellisuuden rantautuminen taiteeseen herättää? Voit keskustella aiheesta jutun lopussa kello 22.00 saakka.

