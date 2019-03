Supo: Suomessa on suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä – erityisesti Venäjä ja Kiina aktiivisia

Suomessa on edelleen maan kokoon suhteutettuna varsin suuri määrä ulkomaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä, Suojelupoliisin vuosikirjassa arvioidaan. Suomi kiinnostaa erityisesti Venäjää ja Kiinaa.

Viime vuonna varsinkin valtiollinen kybervakoilu oli Supon mukaan aktiivista, mutta tiedustelupalvelut käyttävät edelleen myös perinteisempiä keinoja. Näihin kuuluvat henkilötietolähteiden hankkiminen ja sellaisten avustajien värvääminen, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä yleiseen mielipiteeseen.

Supon mukaan ulkomaiset tiedustelupalvelut Suomessa ovat vuodesta toiseen kiinnostuneita Nato-keskustelusta, ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjauksista, Suomen asemasta EU:n pakotepolitiikassa sekä Itämeren alueen turvallisuustilanteesta. Viime vuonna tiedustelupalveluiden seurannassa olivat myös valmisteilla ollut tiedustelulainsäädäntö, Suomen kansainvälinen sotilasyhteistyö ja toiminta Arktisen neuvoston puheenjohtajana.

Terrorismin uhka säilynyt kohonneella tasolla

Suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhka Suomessa säilyi viime vuonna kohonneella tasolla, eli tasolla kaksi neliportaisella asteikolla. Merkittävimmän uhan muodostavat yksittäiset toimijat tai pienryhmät, joilla on yhteyksiä radikaali-islamistisiin verkostoihin tai järjestöihin.

Supolla on seurannassa 370 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä. Kohdehenkilöiden määrässä näkyy Syyrian ja Irakin konflikteihin liittyvä vierastaistelijailmiö. Heistä yhä suurempi osa on Supon mukaan joko osallistunut aseelliseen konfliktiin, ilmaissut halua osallistua aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta. Suomesta lähteneitä vierastaistelijoita on Supon mukaan noussut merkittäviin asemiin terroristijärjestö Isisissä.

Suojelupoliisi kiittelee vuosikirjassaan uutta tiedustelulainsäädäntöä. Supon mukaan eduskunnan juuri hyväksymät lait antavat paremmat mahdollisuudet torjua vieraiden valtioiden tiedustelun tai terrorismin kaltaisia kansallisen turvallisuuden uhkia.

