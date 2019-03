Tutkimus: lupiini ja kvinoa sopivat hyvin elintarvikekasveiksi

Turun yliopiston tutkijat kehittivät kvinoasta ja lupiinista uusia tuoteideoita, jotka he antoivat kuluttajien arvioitaviksi.

Kvinoa ja lupiini soveltuvat kuluttaja-arvioiden perusteella hyvin esimerkiksi smoothieen tai välipalatuotteisiin.

Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen hankkeessa haluttiin selvittää ravintoarvoiltaan ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan mielenkkintoisten viljelykasvien hyödyntämistä.

Lupiini on ravintoarvoiltaan rikas kasvi, jossa on runsaasti proteiinia ja hyviä rasvoja. Kvinoa on myös ravintorikas raaka-aine, jonka sisältämä tärkkelys soveltuu hyvin erilaisiin tuotteisiin.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Perun La Molinan maatalousyliopiston ja Chilen Valparaison yliopiston kanssa. Mukana oli myös elintarviketeollisuuden yrityksiä.

– Hankkeemme on vahvistanut tutkimuslaitosten välistä tiedon vaihtoa ja vuorovaikutusta elinkeinoelämän toimijoiden kanssa, kertoo Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yliopistonlehtori Jukka-Pekka Suomela Turun yliopiston tiedotteessa.