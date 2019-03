Lääkärit ilman rajoja: Libyan pidätyskeskuksissa nähdään nälkää

Libyan pidätyskeskuksissa on myös lapsia

Libyan pidätyskeskuksissa on myös lapsia EPA

Eurooppaan mieliviä siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita on sullottu niin pieniin tiloihin, etteivät he voi istua tai maata.

Libyan säilöönottokeskusten tilanne on lohduton. Esimerkiksi Sabaan pidätyskeskuksessa Tripolissa neljännes siirtolaisista on aliravittuja tai alipainoisia. Pahimillaan he joutuvat olemaan päiväkausia ilman ruokaa, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö.

Libyaan perustettiin säilöönottokeskuksia sen jälkeen kun yhä useammat alkoivat pyrkiä Libyan kautta Eurooppaan. Esimerkiksi Välimereltä pelastettuja siirtolaisia on viety takaisin Libyaan.

Lääkärit ilman rajoja kutsuu tuoreessa raportissaan Sabaan pidätyskeskuksen oloja epäinhimillisiksi. Ihmisiä on lukittu niin ahtaisiin huoneisiin, että heillä on ollut vain 0,7 neliömetriä liikkumatilaa henkilöä kohden.

Sabaassa pidettiin samassa huoneessa 31:tä ihmistä yli viikon ajan. He eivät pystyneet istumaan tai makaamaan. Vessoja ei ollut. Pidätyskeskuksessa on pidetty myös yli sataa lasta.

Siirtolaisten ahdinko Libyassa Lähes 500 000 siirtolaista on saapunut Eurooppaan Libyan kautta Keski-Välimeren reittiä pitkin vuosina 2015–18. Syksyllä 2017 CNN uutisoi siirtolaisten kauppaamisesta Libyassa orjamarkkinoilla. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM alkoivat joulukuussa 2017 järjestää vankeuteen joutuneiden siirtolaisten evakuointeja pois Libyasta EU:n, YK:n ja Afrikan unionin tuella. Tähän mennessä lähes 2 500 ahdinkoon joutunutta siirtolaista on lennätetty YK:n lennoilla pois Libyasta. Neljä viidestä on siirretty Nigeriin väliaikaiskeskuksiin, noin 300 Italiaan ja joitain kymmeniä Romaniaan. Tilanne Libyassa on ollut sekasortoinen vuodesta 2011, kun presidentti Muammar Gaddafi syöstiin vallasta Naton johtamassa sotilasoperaatiossa ja maahan syntyi valtatyhjiö. Epävakaus on saanut aikaan pitkäaikaisen humanitaarisen kriisin. YK:n mukaan vesi- ja sanitaatiojärjestelmä on romahduksen partaalla osissa Libyaa ja yli 800 000 ihmistä tarvitsee hätäapua. Lähteet: UNHCR (siirryt toiseen palveluun), Frontex (siirryt toiseen palveluun), Yle

Lääkärit Ilman Rajoja vastustaa siirtolaisten mielivaltaisia pidätyksiä Libyassa. Järjestö tuomitsee EU:n jäsenmaiden politiikan, joka mahdollistaa ihmisten palauttamisen epäinhimillisiin, fyysiselle ja mielenterveydelle vaarallisiin oloihin.

Myös YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on vedonnut sen puolesta, ettei Libyaan enää tehtäisi palautuksia.

