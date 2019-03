Purkitettua ilmaa ja keuhkoja puhdistavaa teetä – aasialaiset yrittävät selvitä savusumun keskellä

Aasian ilmansaasteet ovat synnyttäneet uudenlaista pakolaisuutta. Moni lähtee kotikaupungistaan välillä maaseudulle tai ulkomaille saadakseen hengittää raikasta ilmaa.

Kiinan suurin verkkomatkatoimisto Ctrip arvioi vuonna 2016, että jopa miljoona suurkaupungin asukasta pakenee savusumua ulkomaille.

Suosittuja keuhkojenpuhdistuskohteita ovat muun muassa Japani, Australia ja Uusi-Seelanti. Matkatoimiston mukaan jotkut suuntaavat jopa Etelämantereelle.

Kun Pekingin saasteet ovat pahimmillaan, osa asukkaista pakenee maaseudulle tai ulkomaille. EPA-EFE/WU HONG

Ne, jotka eivät voi lähteä muualle, turvautuvat hengitysmaski tai pysyttelevät sisällä. Etelä-Koreassa jopa koirille on tarjolla maskeja.

Incheonin kaupungissa Etelä-Koreassa asuva Cho Eun-hye kertoi ostaneensa juuri hengityssuojaimen puolitoistavuotiaalle Hari-koiralleen.

– Se on epämukava, mutta sen kanssa meidän on opittava elämään, Cho totesi uutistoimisto Reutersille.

Sveitsiläistä ilmaa purkista

Mitä pahemmaksi savusumu on mennyt, sitä mielikuvituksellisempia keinoja tilanteen helpottamiseksi on keksitty. Samalla on syntynyt uudenlaisia yrityksiä.

Monessa paikassa on myynnissä purkitettua ilmaa Kanadasta, Australiasta ja Sveitsistä. Kiinassa kaupataan teetä, jonka luvataan puhdistavan keuhkot.

Kiinalainen liikemies Chen Guangbiao esittelee purkitettua ilmaa, jota hänen tehtaassaan valmistetaan. Mark Wong/EPA

Mongoliassa voi napata koktailin, jossa on purkista suihkutettua happea mehun päällä. Yhden koktailin luvataan vastaavan kolmen tunnin kävelyä raikkaassa metsäilmassa, mutta mitään todisteita asiasta ei ole.

Etelä-Koreassa uskotaan, että rasvainen sianliha puhdistaa keuhkoja. Siksi siellä alkavat grillit käydä kuumina niinä päivinä, kun ilmanlaatu on erityisen huono.

Kenellä on varaa raikkaaseen ilmaan?

Delhiläisellä Ramavtar Singhillä ei ole varaa ostaa hengitysmaskia. Savusumun äityessä oikein pahaksi hän asettaa rievun suunsa eteen työssään riksakuskina.

Singh ei pääse saasteita pakoon ikinä. Monen muun köyhän tavoin hän työskentelee, syö ja nukkuu kadulla.

– Työskentelen päivittäin kuudesta kahdeksan tuntia. Lapseni syövät ja nukkuvat ulkona suurimman osan ajasta, Singh kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Pilvenpiirtäjät ovat jääneet savusumuverhon taakse Mumbaissa Intiassa. EPA/Divyakant Solanki

Puhtaan ilman hengittäminen edes hetkittäin on aasialaisessa suurkaupungissa mahdollista vain hyväosaisille.

Ulkomaanmatkojen lisäksi voi mennä piipahtamaan vehreisiin puutarharavintoloihin, joiden ilma on puhdistettua. Ateria tuollaisessa ravintolassa Delhissä voi maksaa saman verran kuin riksakuski Singin kahden kuukauden palkka.

Vettä suihkuttavat kopterit eivät nähneet lentää saasteiden takia

Aasian ja Tyynenmeren alueella 92 prosenttia ihmisistä hengittää ilmaa, joka on merkittävä terveysriski. Asia käy ilmi Maailman terveysjärjestön WHO:n tilastoista.

Kansalaisten suuttumuksen kasvaessa viranomaiset ovat yrittäneet keksiä keinoja ilmansaasteiden hillitsemiseksi. Monissa kaupungeissa savusumua on yritetty hälventää veden avulla.

Esimerkiksi Bangkokissa viranomaiset yrittivät tammikuussa saada sankan savusumun kuriin vettä suihkuttavilla lennokeilla ja pilvien räjäyttämisellä.

Drooni suihkuttaa vettä Bangkokissa savusumua hillitäkseen. EPA-EFE/Narong Sangnak

Maailman saastunein pääkaupunki Delhi puolestaan yritti vuonna 2017 panna helikopterit suihkuttamaan vettä ilmasta käsin. Kopterit eivät kuitenkaan voineet lentää sankan savusumun takia.

Monin paikoin on käännytty myös erilaisten ilmanpuhdistimien puoleen. Esimerkiksi Hongkongissa on asennettu ilmanpuhdistuskoneisto vajaan neljän kilometrin pituiseen maantietunneliin.

Myös Delhi on kertonut ottavansa käyttöön ilmanpuhdistimia isoissa risteyksissä ja bussien katoilla.

Lähteet: AFP, Reuters