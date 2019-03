Kouvola löi pöytään tiukan listan säästöehdotuksia: henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yt-neuvottelut ja veronkorotus

Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell on esitellyt tiukan säästölistan. Sillä tavoitellaan 20 miljoonan euron vuotuista säästöä.

Forsell esittää, että kaupunki käynnistää huhtikuun puolivälissä yt-neuvottelut, jotka tähtäävät työntekijöiden vähentämiseen. Tavoite on säästää noin 4 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Siihen päästään, jos kaupunki vähentää yhteensä 100 henkilötyövuotta.

Avoimeksi tulevia työpaikkoja ei automaattisesti täytettäisi, vaan kunkin uuden työntekijän palkkaamista arvioidaan kriittisesti.

Lisäksi esitetään, että veroprosentti olisi ensi vuonna 21,75 eli sitä korotettaisiin prosenttiyksiköllä nykyisestä.

Edessä voisi olla toisetkin yt-neuvottelut, jotka koskisivat vuonna 2020 toteutettavia lomautuksia. Niiden aloittamisesta päätettäisiin kuitenkin vasta ensi syksynä, kun kuluvan vuoden taloustilanne tarkentuu.

Kouvolassa on tehtävä päätöksiä nopeasti heikentyneen taloustilanteen korjamiseksi. Syynä on muun muassa se, että verotuloja kertyi yli 7 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän.

Kouvolan kaupunki ei ole ahdingossaan yksin, sillä Kuntaliiton mukaan taloudellinen tulos painui viime vuonna negatiiviseksi lähes 200 kunnassa.

Lukiot sekä kulttuuri- ja nuorisopalvelut tarkasteluun

Vs. kaupunginjohtaja esittää myös, että kaupungin palveluista olisi etsittävä 6 miljoonan euron säästöt.

Kaupungin eri toimialat velvoitettaisiin laatimaan elokuun loppuun mennessä ainakin lukioita, kulttuuripalveluita, varhaiskasvatusta ja vuoropäivähoitoa, nuorisopalveluita sekä liikuntapaikkoja koskevat palveluverkkoselvitykset.

Peruskouluista ja uimahalleista palveluverkkoselvitys on jo tehty. Kouvola aikoo esimerkiksi vähentää koulujensa määrää 20:een, kun nyt niitä on vielä 34.

Kaupunki tekee myös omistamistaan kiinteistöistä myynti- ja purkulistan toukokuun loppuun mennessä.

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee esitettyjä säästötoimenpiteitä ensimmäisen kerran ensi maananataina.

Valtuutetut ovat jo aiemmin tällä viikolla kokoontuneet käymään keskustelua säästöistä.

– Esimerkiksi organisaation tarkastelua kohtaan on ollut myötämielisyyttä. Veroprosentin korotuksen suhteen on sitten hyvinkin paljon erimielisyyttä. Se on kuitenkin selvä, että pyrimme tekemään kaikkea muuta ennen kuin rupeamme raakoja lopputilejä jakamaan. Mitään ei kuitenkaan uskalla vielä ruveta lupailemaan. Pöytä on nyt katettu ja siinä ruvetaan tekemään töitä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen sanoo.

Tulos pahasti miinukselle

Kouvolan taloustilanne heikkeni nopeasti viime vuonna, kun kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen arvioitiin jäävän paljon ennakoitua heikommaksi.

Tänään torstaina kaupunki julkisti vuoden 2018 tilinpäätöksensä. Tulos oli 26 miljoonaa euroa alijäämäinen, kuten oli etukäteen arvioitu.

Kouvola sai viime vuonna verotuloja 331 miljoonaa euroa, joka on 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän.

Heikkoon tulokseen vaikutti myös ostopalvelujen kasvu. Erityisen paljon kasvoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot. Kaikkiaan kaupunki osti palveluja viime vuonna yli 366 miljoonalla eurolla.

Kouvolan kaupunki reagoi tilanteeseen jo marraskuussa laatimalla vuoteen 2021 ulottuvan talouden sopeuttamisohjelman. Lisäsäästöjä etsitään kevään kuluessa niin henkilöstöstä, palveluista kuin omaisuudestakin.

Kouvolalla oli viime vuoden lopussa noin 5450 työntekijää, joista noin 4350 on vakituisessa työsuhteessa. Henkilöstömenot olivat viime vuonna noin 240 miljoonaa euroa.