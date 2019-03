Elokuvasäveltäjä Panu Aaltio sävelsi Luontosinfonian: "Elokuvan musiikki on onnistunut, jos se jää katsojalle mieleen"

Elokuvuvasäveltäjä Panu Aaltion mielestä sävellys on onnistunut, jos se jää katsojalle mieleen.

Aaltio on perjantaina ehdolla myös parhaan elokuvamusiikin Jussi-palkinnon saajaksi.

Kun Panu Aaltion piti valita opiskelupaikka lukion jälkeen oli mielessä kaksi tasavahvaa vaihtoehtoa: koodaamista Otaniemessä tai sävellystä Sibelius Akatemiassa. Pulmalliseksi tilanteen teki se, että pääsykokeet olivat täsmälleen samaan aikaan. Aaltio valitsi säveltämisen.

Tie vei seuraavaksi Los Angelesiin Etelä-Kalifornian yliopistoon. Siellä Aaltio harjoitteli sellaisussa huipputuotannoissa kuin Lost-televisiosarja ja Spider-Man 3 -elokuva

– Heti kun opinnot alkoivat ilmoitettiin, että kahden viikon päästä johdatte orkesteria itse tekemällänne sovituksella. Ja minähän en ollut ikinä koskenut tahtipuikkoon. Siinä oppi kyllä tähän elokuvarytmiin.

Aaltion säveltäjäkansiosta löytyy musiikkia kymmeniin elokuviin, tv-sarjoihin ja dokumentteihin. Hän on voittanut kerran parhaan elokuvamusiikin Jussi-palkinnon ja kaksi kertaa maailman arvostetuimman, kansainvälisten kriitikkojen sävellyspalkinnon (siirryt toiseen palveluun). Huomenna perjantaina Aaltio on jälleen ehdolla Jussi-palkituksi elokuvan Supermarsu musiikista.

Hyvä elokuvamusiikki jää mieleen

Panu Aaltio avasi Puoli seitsemän -ohjelmassa elokuvasäveltäjän työnkuvaa. Piano on yksi tärkeistä työkaluista, mutta mielessä ovat yhä Yhdysvaltojen opit.

– Pidän usein mielessä, mitä tunnettu elokuvasäveltäjä Cristopher Yong sanoi. Että kädet pois koskettimilta, kun alatte säveltää. Muuten sävellyksestä tulee helposti pianistinen. Sävellystä pitää viedä mahdollisimman pitkälle omassa mielessä. Sitten kun minulla on joku melodia, tulen pianon ääreen.

Elokuvamusiikki luo kertomukselle tunnelmaa, mutta Aaltion mielestä ei ole huono juttu, jos musiikista jää jotain katsojan mieleen myös elokuvateatterista poistuessa.

– Elokuvan tekijäiden kanssa käydään usein se keskustelu, että olisihan se kiva jos yleisö hyräilisi jotain kun lähtee ulos, että kyllä sitä mietitään. Mutta ei se ole itsetarkoitus. Ensimmäiseksi lähdetään siitä, että elokuva toimii. Mutta jos jotain jää mieleen, se on merkki siitä, että siellä on jotain, joka on erityistä sille elokuvalle.

Aaltion musiikki hurmasi elokuvakonkarin

Aaltion uusin sävellystyö on perjantaina ensi-iltaan tuleva Luontosinfonia. Sen on tuottanut ja ohjannut pitkän linjan elokuvantekijä Marko Röhr. Aiemminkin yhteistyötä Aaltion kanssa tehnyt Röhr halusi nostaa musiikin uuden elokuvan päätähdeksi.

– Ensimmäisen kerran urallani kuva tukee musiikkia, sanoo Röhr. Panun musiikki nousi jo Metsän tarinassa teoksen yläpuolelle. Silloin tuli jo tunne, että voisiko tehdä selaisen elokuvan, jossa musiikki on pääosassa, ja jossa ei tarvitse sanoa mitään.

Katso Panu Aaltion koko haastattelu Yle Arenasta.