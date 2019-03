Kartta näyttää, mistä Mosambikin tulvakatastrofissa on kyse – Ylen toimittaja Beirasta: Vesi on laskussa, mutta toivo hiipuu

Voit verrata tulvaa edeltävää tilannetta keskiviikkoiseen pyyhkäisemällä kuvaa.

Mosambikin rannikolla vesi on peittänyt yli 2 000 neliökilometrin laajuisen alueen, selviää tuoreista satelliittikuvista (siirryt toiseen palveluun) Sofalan maakunnasta.

Yllä oleva kartta näyttää, missä Euroopan avaruusjärjestön satelliitti havaitsi pintavettä eilen keskiviikkona.

Vertailun vuoksi: Ahvenanmaahan kuuluvien saarten pinta-ala on runsaat 1 580 neliökilometriä.

Tulvat ovat seurausta hirmumyrsky Idaista, joka rantautui rannikkokaupunki Beiraan viime torstaina ja aiheutti valtavat rankkasateet matkallaan kohti sisämaata.

Beirassa oleva Ylen toimittaja Liselott Lindström kertoo, että nyt tulvavesi on laskemassa. Tunnelma ei kuitenkaan ole kovin toiveikas, sillä pulassa olevat ihmiset ovat joutuneet odottamaan pelastamista jo päivien ajan.

– Puhuin muutaman helikopterilentäjän kanssa. He kertoivat lentäneensä maanantaina yli monesta paikasta, missä ihmiset istuivat puissa ja katoilla. He onnistuivat pudottamaan heille ruokaa ja vettä, periaatteessa suoraan veteen. Sen jälkeen vesi vielä nousi. Nyt tulvavesi on vetäytymässä takaisin päin, mutta eräs pilotti sanoi, että luultavasti kaikki nämä katoilla istuneet ihmiset ovat kuolleet.

Mosambikin viranomaiset kuitenkin kertoivat torstaina, että elossa olevia, pelastusta odottavia ihmisiä on 15 000. Noin 3 000 oli saatu pelastettua.

Mosambikissa pelastetaan helikopterilla hirmumyrskyn yllättämiä ihmisiä.

Vahvistettu kuolleiden määrä on Mosambikissa 217 ja Zimbabwessa 139, mutta Mosambikin presidentti on arvioinut, että luultavasti kuolleita on ainakin tuhat.

Liselott Lindströmin mukaan katastrofin koko laajuus ei ole vieläkään hahmottunut.

– On todella vaikea saada selvyyttä siitä, kuinka moni oikeasti on kuollut ja kuinka pahasti tässä on käynyt, mutta näyttää todella huonolta. Toinen asia on se, että kaikki viljelykset ovat mennyttä. Tulva-alueilla suurin osa ihmisistä on maanviljelijöitä, ja oli juuri sadonkorjuun aika. Mutta nyt kaikki ruokatuotanto on tuhoutunut.