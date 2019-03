Rauhan ajan suurin suomalainen joukko-osasto ulkomailla: 1500 sotilasta ja 100 panssarivaunua osallistuu harjoitukseen Pohjois-Ruotsissa

Pohjois-Ruotsissa Kalixin ja Bodenin kaupunkien välisissä lumisissa metsissä on liikkeellä noin 10 000 sotilasta. Menossa on Northern Wind -sotaharjoitus, jossa ruotsalaiset joukot pyrkivät pysäyttämään tai ainakin hidastamaan pohjoisesta ja idästä tulevaa kuvitteellista hyökkääjää.

Harjoituksessa ruotsalaisten avuksi on saapunut suomalaisia joukkoja eri puolilta maata. Pohjois-Ruotsissa on 1 500 suomalaissotilasta sekä 500 ajoneuvoa, joista noin sata on panssaroituja.

– Tämä on suurin suomalainen sotajoukko, joka on valtakunnan rajan ulkopuolella itsenäisyyden aikana, kertoo harjoituksen suomalaisjoukkojen johtaja, eversti Jari Osmonen.

Suomalaiset sotilaat ovat pääosin varusmiehiä Jääkäriprikaatista Sodankylästä, Kainuun prikaatista, Porin prikaatista ja Panssariprikaatista. Norrbottenilaiset metsät ja metrinen hanki ovat pistäneet lujille talvioloihin tottuneet pohjoissuomalaisetkin joukko-osastot.

– Lumimäärä, tiheä puusto ja lumen alla olevat kivikot ovat erittäin haastavia myös meidän taistelijoille, sanoo Osmonen, jonka asemapaikka on Sodankylässä.

Upseerikokelas Kasper Simolin on tullut Northern Wind -harjoitukseen Panssariprikaatista Parolannummelta Kanta-Hämeestä. Hän on saanut omakohtaisesti huomata ison lumimäärän vaikutukset.

– Paikoin lunta on rintaan asti. Kulkeminen on vaikeaa, telttakaivoakin kaivettiin pari tuntia, kertoo Simolin.

Simolinin kulkupelillä ei ole kuitenkaan liikkumisvaikeuksia; Leopard-panssarivaunua eivät metriset hanget pysäytä.

– Silti ajaessa on oltava varovainen, hän huomauttaa.

Kuvitteellisen hyökkääjän roolin harjoituksessa ovat saaneet norjalaiset, joilla vahvistuksena on yhdysvaltalaisia ja brittiläisiä osastoja. Sotilaista kuutisentuhatta on varustettu Saab-simulointijärjestelmällä, joka on käytössä Suomen, Ruotsin ja Norjan armeijoissa.

– Saabin edustajien mukaan tämä on suurin heidän järjestelmällään koskaan järjestetty harjoitus, kertoo eversti Jari Osmonen.

Simulaation ansiosta harjoituksen voittajakin saadaan kiistatta selville.

– Saamme ihan oikean tuloksen, miten tässä kahden osapuolen tappelussa on käynyt, kun taistelu pystytään jälkikäteen todentamaan, sanoo Osmonen.

Voittajan selville saamisella on merkitystä, sillä Northern Wind -harjoitusta ei poikkeuksellisesti ole ennalta käsikirjoitettu.

– Ensimmäistä kertaa olen mukana tällaisessa harjoituksessa, vaikka takana on kohta 30 palvelusvuotta.