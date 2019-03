Uusi silkkitie vie kohta Italiaan – Päätös lähteä Kiinan kelkkaan suututti EU:n ja Yhdysvallat

Monet muistavat silkkitien reittinä, jonka kautta venetsialainen kauppias Marco Polo matkusti Kiinaan.

Kohta silkkitie yltää taas Italiaan, kun Kiinan presidentti Xi Jinping ja Italian pääministeri Giuseppe Conte allekirjoittavat Kiinan ja Italian välisen julistuksen Uudesta silkkitiestä.

Kyseessä on niin sanottu yhteisymmärryspöytäkirja, jolla Italia ilmaisee tukensa Kiinan suurhankkeelle ensimmäisenä läntisenä G7-teollisuusmaana.

Uusi silkkitie tunnetaan englanniksi nimellä One Belt and One Road Initiative. Se on valtava, satojen miljardien suurusluokan infrastruktuuri- ja kauppahanke, jolla Kiina on sanonut edistävänsä kaupankäyntiä ja liikenneyhteyksiä Aasiassa, Euroopassa ja Afrikassa.

Hanketta on kuitenkin kritisoitu siitä, että se on Kiinalle valtapoliittinen väline, jolla se edistää omia strategisia ja sotilaallisia tavoitteitaan.

Italian toimet herättävät epäluuloja EU:ssa ja Yhdysvalloissa

Uusi silkkitie ei ole ollut Yhdysvaltain ja EU:n suosikkihankkeiden joukossa.

Niiden mukaan se synnyttää kilpailuetuja kiinalaisille yrityksille ja ajaa monet köyhät maat velkavaikeuksiin niiden otettua hanketta varten suuria lainoja Kiinalta.

Italian päätös hypätä Kiinan kelkkaan onkin saanut Yhdysvalloilta ja EU:lta kylmän vastaanoton.

– Emme usko, että Italia hyötyy tästä. Päinvastoin, pitkässä juoksussa päätös saattaa vahingoittaa Italian mainetta kansainvälisesti, Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvoston tiedottaja Garrett Marquis sanoi talouslehti Financial Timesille. (siirryt toiseen palveluun)

EU puolestaan ilmaisi tyytymättömyytensä tiedottajansa välityksellä. Sen mukaan Kiinan pitäisi osoittaa olevansa sitoutunut hankkeen osalta läpinäkyvyyteen ja kaupan sääntöjen noudattamiseen.

Luigi Di Maio, Giuseppe Conte ja Matteo Salvini

Italia puolustautuu: "Haluamme päästä osaksi valtavia kasvumarkkinoita"

Uuteen silkkitiehen liittyminen ei ollut Italialle yksimielinen päätös.

Erityisesti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lähellä oleva hallituspuolue La Lega on suhtautunut Kiinaan skeptisesti.

Toisaalta lähentyminen Kiinan kanssa sopii EU-vastaisen La Legan politiikkaan hyvin.

Päätös syntyi lopulta kuitenkin taloudellisin perustein.

– Sopimus auttaa italialaisia tuotteita pääsemään markkinoille, joita emme ole aiemmin tavoittaneet. Se tuo meille lisää kasvua, lisää taloutta, kehitystä yrityksillemme ja lisää töitä, päähallituspuolue Viiden tähden liikkeen johtaja ja varapääministeri Luigi Di Maio sanoi.

Pääministeri Conte perusteli hankkeeseen liittymistä Italian parlamentille sillä, että sopimus on puhtaasti kaupallinen, eikä se vaikuta Italian suhteisiin EU:hun tai Yhdysvaltoihin.

Politico-lehden lähteiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) La Lega halusi poistaa sopimuksesta kaikki viittaukset tietojen jakamiseen, 5G-verkkoihin ja strategiseen infrastruktuuriin juuri Yhdysvaltojen painostuksen takia.

Kiinan Uusi silkkitie -hanke herättää laajaa keskustelua. Myös rahoitus kaavailtuun Helsingin ja Tallinnan väliseen tunneliin on tulossa samaisesta hankkeesta.

