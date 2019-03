Vaalimainonnan somemaailma on kuin elämä itse: yllättävä, epälooginen, kekseliäs – ja välillä mielikuvitukseton ja tylsä

Ennen piti varoa, mitä toivoo. Se saattoi muuttua hyvinkin todellisuudeksi. Nykyään kannattaa varoa, mistä tykkää. Osaavissa käsissä se voi muuttua vaalivaikuttamiseksi sosiaalisessa mediassa.

Näin on voinut käydä heille, jotka ovat tykänneet Facebookissa kivasta kissavideosta – feediin on saattanut ilmestyä kokoomuksen Jaana Pelkosen viesti: "Olemme kissojen arvostuksessa edelleen käsittämätön takapajula".

Tai Valtteri Bottasta ja Mersuja ihaileva vauhdin rakastaja on voinut saada viestin sinisten Simon Elon kuvan kera: "Yksityisautoilun puolella". Kuvassa on myös mustan auton nokkapelti. Se ei näytä Mersulta. Mutta on näitä viestejä mennyt toyota-miehillekin.

Näin somepalvelujen algoritmit toimivat. Kun tykkää jostakin maan ja taivaan väliltä, niin mainosta pukkaa.

Haluatko kokeilla, miten muutama tykkäys voi vaikuttaa sinulle näkyviin vaalimainoksiin? Testaa vaalimainossimulaattoria, (siirryt toiseen palveluun) joka havainnollistaa periaatteen kuvitteellisten ehdokkaiden ja vaalilupausten avulla.

Vaalivaikuttaminen näkyväksi

Yle Uutiset ja Svenska Yle ovat keränneet tietoa vaalimainoksista ja muusta internetin sisällöstä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa vaaleihin.

Kaikki eivät viestien kohdentamisen eli targetoinnin takia näe samoja viestejä, joten on mielenkiintoista tietää, miksi juuri kyseinen viesti on kullekin vastaanottajalle lähetetty.

Mainoksia/viestejä/vaikuttamisyrityksiä kerätään edelleen, sillä vaalivankkurit ovat vasta lämmittelykierroksilla.

Lomake kuvakaappausten lähettämiseen sekä ohjeet kuvakaappauksen tekemiseksi ja kohdennusperusteiden katsomiseksi ovat jutun lopussa.

Mitä on jäänyt haaviin?

Alussa mainittujen kohdennusten lisäksi kokoomukselta oli kekseliäs veto lähettää Kai Mykkäsen ja Harri Jaskarin sähköautoköröttelyvideo pyöräilystä kiinnostuneille.

Kun eduskunta kaatoi maksuttoman toisen asteen koulutuksen, vihreiden Emma Kari otti kantaa maksetulla viestillään tasa-arvoisen koulutuksen puolesta. Se lähetettiin Helsingin seudulla oleville yli 18-vuotiaille ja feminismistä kiinnostuneille. He lienevät kiinnostuneita myös tasa-arvosta.

Feministiksi ilmoittautuva demareiden Elisa Gebhard puolestaan kohdistaa viestinsä matkustamisesta pitäville 18–35-vuotiaille pääkaupunkiseudun naisille.

Kohdennus kovin ylimalkaista

SDP:n videon saanut "Mies 43 Espoosta" on jakelusta hieman hapan: "En ole tykännyt SDP:n sivustosta".

Mutta ei ole tarvinnutkaan, sillä puolue kertoo verkkosivustonsa tietosuojaselosteessa (siirryt toiseen palveluun) tavoittelevansa myös näköisyleisöjä.

Eli riittää, kunhan mieltymykset ovat demareiden tavoitteleman yleisön kanssa hieman sinne päin.

Vaalivideo voi tulla vastaan myös melkoisena yllätyksenä. Niin ikään SDP:n toinen vaaliviesti "inhimillisestä Suomesta" putkahti erään parkanolaismiehen älynäytölle britannialaisen Daily Mailin uutissivustolta.

Erikoista oli uutinen (siirryt toiseen palveluun), jonka yhteydessä video näkyi: se kertoi Etelä-Koreassa 2012 takavarikoidusta pillerierästä. Kapseleissa oli jauhettua ihmistä ja istukoita.

Kohdennus ei usein ole kovin valikoivaa. Pienessä maassa ei ole kovin helppoa löytää suuria erikoisyleisöjä.

Rajaus voi olla kovin tylsä: "Yli 18-vuotiaat suomalaiset", "Yhteiskunnasta kiinnostuneet 18–50-vuotiaat". Näissä ei ole mitään erityisen raflaavaa. He eivät välttämättä ole esimerkiksi mainosihmisten tavoittelemia "urbaaneja, kokeilunhaluisia edelläkävijöitä".

Lobbareiden liikkeet hitaita

Entäpä muunlainen viestintä kuin suora vaalimainonta?

Luulisi, että vaalienalus on lobbaajien kulta-aikaa. Toistaiseksi Ylen saamissa esimerkeissä heidän viestejään on ollut aika vähän.

Sairaanhoitajien liitto Sairaanhoitajat on ollut liikkeellä ajankohtaisin aihein ja välittänyt viestiä siitä, että sairaanhoitajia ei pidä käyttää siivoojina ja kylmäkköinä. "Osaaminen oikeaan käyttöön", he julistavat (siirryt toiseen palveluun).

Elinkeinoelämän keskusliitto EK viestii yrittäjäystävällisyyttä (siirryt toiseen palveluun) henkilöstöyritys Eilakaislan toimitusjohtajan Tom Kaislan haastattelulla. Kuvakaappauksen lähettäjällä ei kuitenkaan ole yrityksestä kovin mairea kuva: "Silpputyöfirma yrittää vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseeni." Aina ei voi kohdennuksessa onnistua.

Erikoinen vaalikampanja tulee ay-puolelta. Vapaiden valtakunta (siirryt toiseen palveluun) -niminen hanke lobbaa sopimusyhteiskunnan puolesta.

Ihan helposti ei aukea, ketkä oikein ovat kampanjan takana. Sen perustajiksi mainitaan "nuoret palkansaaja-aktiivit" ja että mukaan lähtivät muun muassa AKT (siirryt toiseen palveluun), JHL (siirryt toiseen palveluun), PAM (siirryt toiseen palveluun), Sähköliitto (siirryt toiseen palveluun) ja Teollisuusliitto (siirryt toiseen palveluun).

Liittojen sivuilla kerrotaan, että ne ovat mukana kannattamassa kampanjaa ja kehottavat jäseniäänkin tekemään samoin. Mutta vähän kuin mentäisiin sammutetuin lyhdyin.

Ja sitten ovat ajatuspajat.

Liikkeellä on ollut ainakin perussuomalaisten Suomen Perusta, joka mainostaa maahanmuuttajien elinkaarikustannuksista tekemäänsä katsausta (siirryt toiseen palveluun) otsikolla "Kun kuulet jonkun väittävän, että Suomi ei selviä ilman maahanmuuttoa..." Kun media tarttui aiheeseen, kyllähän siitä pieni Twitter-debatti syntyi.

Loka ei lennä – vielä?

Kovin siivottomaksi somekampanjointi ei ole vielä äitynyt. Viestit ovat enimmäkseen oman agendan korostamista eikä vastapuolta juuri loata.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että niin sanottu vastamainonta on enemmänkin yksittäisten meemien tasolla – ja nekin tuntuvat menevän enemmän huumorin puolelle.

Ainakin kokoomuksen tienvarsimainokset ovat olleet tällaiselle alttiita. Vai oliko niiden tarkoitus nimenomaan olla alusta kaikenlaiselle vinoilulle?

"Puhutaan hyvää tai pahaa, pääasia, että puhutaan." Näin lienee sanonut Veikko Vennamo ja/tai Urho Kekkonen, vähän muistelijasta riippuen. Yhtä kaikki, kovia vaalistrategikkoja kumpikin – jo ennen somea.

Lue lisää:

Testaa, kuinka vaalimainoksia voidaan kohdentaa sinulle somessa tykkäystesi perusteella

Näin parjattu somekampanjoiden kohdentaminen toimii – "Tämä ei onnistu bussipysäkkimainoksessa tai valtakunnallisen lehden kannessa"

Puolueet räätälöivät vaalimainontaa valituille ryhmille – Tutkija patistaa kertomaan, miksi mainos näkyy verkossa tai somessa juuri sinulle

Törmäsitkö vaalivaikuttamiseen netissä tai somessa? Ota kuvakaappaus ja lähetä meille

Heikki Valkama: Matille valtiolliset hautajaiset! Saippuaa! Takinkääntö! Some täyttyy vaalien alla huomion hakemisesta, mutta todellinen somevalta on muualla

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Eduskuntavaalit Ylen Areenassa

Lisää aiheesta myös Svenska Ylen nettisivuilla:

Politiker struntar i massan och skräddarsyr valreklamen till utvalda grupper på nätet - vad får du för valreklam på sociala medier? (siirryt toiseen palveluun)

Nytt verktyg visar vem som försöker rikta politisk reklam till dig - men Facebook verkar motarbeta projektet

De som gillar hjälporganisationer får riktad valreklam från partier – Unicef: Etiska regler behöver diskuteras

Vilken kandidat syns mest i dina flöden? Hjälp Svenska Yle granska de dolda valkampanjerna på nätet

Ohjeet kuvakaappaukseen

Android: (voi vaihdella version ja valmistajan mukaan) Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden painikkeita samanaikaisesti tai pidä virtapainiketta painettuna parin sekunnin ajan ja valitse valikosta kuvakaappaus.

iPhone: Paina virtapainiketta ja kotipainiketta samanaikaisesti.

Windows: Käytä Snipping-työkalua tai paina Windows + Shift + S (Windows 10) näppäimet alas ja tallenna kuvakaappaustiedosto johonkin kansioon. Voit myös käyttää Alt + PrintScreenia ja ottaa kuvakaappauksen leikepöydälle. Liitä se esimerkiksi maalaamalla ja tallenna tiedosto johonkin kansioon.

Mac-tietokone: Paina Command + Shift + 3 näppäimiä samanaikaisesti. Kuvatiedosto tallentuu työpöydälle.

Toiveena on, että kuvissa näkyisi vaikuttamaan pyrkivä teksti tai kuva ja niiden lähettäjä sekä tieto siitä, missä ne on julkaistu, jos kyseessä on suljettu ryhmä. Jos verkkosivuilla kerrotaan, "miksi tämä näkyy minulle", lähetä mielellään kuva tästäkin.