Kiuruvedellä suuri rakennuspalo – palavassa varastossa 15 tonnia lannoitteita

Kiuruvedellä on syttynyt suuri rakennuspalo. Tulessa on noin 600 -neliöinen entinen sikala. Rakennusta käytetään nyt konesuojana ja hakekeskuksena.

Pelastuslaitoksen mukaan rakennus on täyden palon vaiheessa. Rakennuksessa on 15 tonnia lannoitteita sekä kaksi työkonetta. Pelastuslaitoksen tehtävänä on suojata vieressä olevia rakennuksia, joita ovat iso aitta ja viljakuivaamo.

Palosta ei ole aiheutunut henkilö- tai eläinvahinkoja, eikä siitä ole vaaraa lähialueen asukkaille.

Kuopion hätäkeskus sai palosta ilmoituksen kello puoli yhdeksän jälkeen. Paikalle on hälytetty kolmetoista pelastuslaitoksen yksikköä Pohjois-Savosta ja Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.