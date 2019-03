"Me olemme yhtä": Rukouskutsut kaikuivat ympäri surevaa Uutta-Seelantia, monet peittivät solidaarisuudesta päänsä huiveilla

Muslimien rukouskutsu kaikui ympäri Christchurchia ja Uutta-Seelantia ja kymmenet tuhannet kokoontuivat kunnioittamaan viikon takaisen terrori-iskun uhreja perjantaina.

Hautausmaalla Christchurchissa hyvästeltiin 26 iskun uhria sekä yksi iskun uhreja lohduttanut, auto-onnettomuudessa kuollut. New Zealand Heraldin mukaan (siirryt toiseen palveluun) haudattavien joukossa oli iskun nuorin uhri, 3-vuotiaana kuollut Mucaad Ibrahim.

New Zealand Herald raportoi, että paikalla oli noin 5 000 osallistujaa, kymmenesosa maan muslimiväestöstä.

Uhrit laskettiin hautaan viisi kerrallaan. Hautojen äärelle sallittiin vain 6–8 läheistä tilanpuutteen vuoksi. New Zealand Heraldin mukaan maassa on harvoin nähty tämän kokoluokan suruhetkeä.

Iskun uhria kannettiin hautaan joukkohautajaisissa Christchurchissa. Martin Hunter / EPA

Kahden minuutin hiljaisuus

Ympäri maata kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat kunnioitustaan iskujen uhreille tavalla tai toisella. Jotkut muodostivat ihmisketjuja moskeijoiden ympärille, toiset rukoilivat hiljaa kouluissa, kahviloissa ja jopa toimistoissa, uutistoimisto Reuters kuvaili.

Reutersin mukaan arviolta 20 000 ihmistä kokoontui Christchurchin keskustan puistoon al-Noorin moskeijan liepeille.

Viime viikon kahden moskeijaiskun 50 uhrista suurin osa tapettiin juuri al-Noorin moskeijassa.

Pääministeri Jacinda Ardern Christchurchin uhrien muistotilaisuudessa. Marty Melville / AFP

Pääministeri Jacinda Ardern piti puistossa surijoille lyhyen puheen.

– Uusi-Seelanti suree kanssanne. Olemme yhtä, pääministeri sanoi.

Suurin osa iskun uhreista oli muualta maailmasta muuttaneita siirtolaisia.

Puhetta seurasi kahden minuutin hiljaisuus.

"Sydämemme ovat murtuneet, me emme"

Perjantain rukoushetki al-Noorin moskeijalta lähetettiin suorana Uuden-Seelannin televisioissa.

– Sydämemme ovat murtuneet, mutta me emme. Olemme hengissä, yhdessä ja päättäneet, ettemme anna kenenkään erottaa meitä, imaami Gamal Fouda sanoi kuulijoille al-Noorin moskeijalla, uutistoimisto Reuters raportoi.

– Uhrien perheille sanon, että rakkaanne eivät kuolleet turhaan. Heidän verensä on kastellut toivon siemeniä.

Imaami Gamal Fouda johti rukousta Hagleyn puistossa. Martin Hunter / EPA

Moni laittoi perjantaina päähänsä huivin symbolisena tuenosoituksena surevalle muslimiyhteisölle.

– Käytämme huiveja osoittaaksemme tukea, rakkautta ja solidaarisuutta ja toivomme, että kaikki tekevät näin osoittaakseen musliminaisille, että he ovat yhtä kanssamme, sanoi Robyn Molony, 65, uutistoimisto Reutersille Hagleyn puistossa moskeijan lähellä.

Huiveihin olivat pukeutuneet esimerkiksi pääministeri Ardern ja naispuoliset poliisit.

Myös hautajaistilaisuutta valvomassa ollut naispoliisi oli peittänyt päänsä huivilla. Marty Melville / AFP

"Oppitunti maailman johtajille"

Puheessaan imaami Fouda kiitti Ardernia hänen myötätunnostaan ja sanoi "sen olleen oppitunti maailman johtajille."

Hän sanoi islamofobian, islaminpelon, tappavan.

– Islamofobia on todellista. Se on kohdistettu kampanja, jonka tarkoitus on vaikuttaa ihmisiin niin, että he alkavat epäinhimillistää ja järjen vastaisesti pelätä muslimeita. Pelätä vaatteitamme, ruokavalintojamme, tapaamme rukoilla ja harjoittaa uskontoamme, Fouda sanoi.

Viime perjantain iskusta on pidätetty 28-vuotias äärioikeistolainen australialaismies.

Kukkia ja surunauhoja Masjid Al Noorin moskeijan edustalla Christchurchissa. Marty Melville / AFP

