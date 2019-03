Uusi palkinto Jussi-gaalassa rohkaisee riskinottamiseen – 20 000 euron palkintosumma tulee tarpeeseen

Jussi-gaalassa palkitaan illalla ansioituneita kotimaisia elokuvatekijöitä. Eniten ehdokkuuksi keräsivät Juice ja Hölmö nuori sydän. Juice sai kahdeksan ehdokkuutta ja Hölmö nuori sydän kuusi.

Kotimainen elokuva keräsi jälleen viime vuonna miljoonayleisöt. Teatterikatsojia kertyi 1,9 miljoonaa.

Jussi-gaalassa julkistetaan tänään myös uuden palkintokategorian voittaja. Uusi palkinto on Nordisk Film -säätiön myöntämä tunnustuspalkinto, jonka arvo on 20 000 euroa. Palkinto on arvokkain elokuva-alan palkinto Suomessa. Tunnustus myönnetään elokuvantekijälle, joka on edistänyt kotimaista elokuvaa ja nostanut sen tasoa.

Palkintoraatiin kuuluvat ohjaaja Zaida Bergroth ja leikkaaja Harri Ylönen. Jussi-palkitut Bergroth ja Ylönen näkevät palkinnon tärkeänä motivoijana.

– Palkinto nostaa alan arvostusta myös muiden silmissä. Kunnianosoitus ja raha voivat rohkaista ja kannustaa tekijöitä, sanoo Ylönen.

Lisää riskejä

Bergroth muistuttaa, että moni elokuva-ammattilainen elää epävarmuudessa.

– Kun katselee kollegoita ja taiteilijapoloja, niin huomaa, että 20 000 euroa on valtava summa. Me elämme usein apurahoilla. Projekteja tehdessä ei voi tietää, että saako rahoitusta ja meneekö projekti läpi.

Kannustuspalkinto antaa Bergrothin mielestä mahdollisuuden keskittyä työhön. Ohjaaja toivoo palkinnon myös antavan mahdollisuuden riskinottamiseen.

Palkinnonsaaja voi olla kuka tahansa kameran takaa tai edestä. Tekijän piti olla mukana viime vuonna teatterilevityksen saaneessa fiktio- tai dokumenttielokuvassa.

Me too vaikuttaa

Viime vuonna Jussi-gaalassa nousi esiin elokuva-alaa ravistellut Me too -liike. Häirintään puuttumisella ja tasa-arvon peräänkuuluttamisella on pitkät jäljet, uskoo Bergroth.

– Ihmiset ovat nyt niin paljon valppaampia ja tietoisempia, että paluuta entiseen ei ole. Muutokset voivat tapahtua hitaasti, mutta on rohkaisevaa ja hienoa, että taaksepäin ei mennä.

Bergroth ja Ylönen ovat mukana tämän vuoden odotetuissa elokuvissa. Ylönen on leikannut Dome Karukosen ensimmäisen Hollywood-elokuvan Tolkienin, joka saa ensi-iltansa toukokuussa. Bergrothin ohjaama elokuva Maria Åkerblomista ja suomalaisesta lahkosta saapuu teattereihin syksyllä.