Norjan koululaiset lakkoilevat tänään ilmaston puolesta – jättitapahtuma Oslossa: katso suorana kello 12 alkaen

Norjan johto on antanut tukensa nuorille mielenosoittajille.

Marja Väänänen / Yle

Norjan koululaiset järjestävät tänään suuren koululakon kiinnittääkseen huomiota ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tärkeyteen.

Mielenosoituksia ja ulosmarsseja on joka puolella Norjaa aina Huippuvuoria myöten. Mukaan on liittynyt ainakin 70 kuntaa.

Ilmastomielenosoituksiin arvioidaan osallistuvan noin 20 000 koululaista, joista 10 000 Oslossa. Oslon pormestari Raymond Johansen tukee tapahtumaa.

Koululaisten ilmastolakkojen alkuunpanija on ruotsalainen Greta Thunberg. 16-vuotias nuori alkoi viime kesänä osoittaa mieltään Tukholman valtiopäivätalon edessä, jotta poliitikot alkaisivat pontevammin toimimaan ilmaston lämpenemistä vastaan.

Nyt Gretan käynnistämä liike on paisunut maailmanlaajuiseksi. Monissa maissa on alettu järjestää Gretan innoittamia tapahtumia joka perjantai. "Gretan kanssa" -tapahtumia on myös Suomessa.

