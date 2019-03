Seksiskandaali ravisuttaa K-popia – salakuvauksesta on tullut arkipäivää Etelä-Koreassa

Jo neljä popparia on jättänyt alan sekaannuttuaan salakuvattuihin seksivideoihin.

Etelä-Korean musiikkiteollisuus on kärvistellyt seksiskandaalin kourissa viime aikoina.

Suurimmassa valokeilassa on ollut supertähti Seungri eli Lee Seung-hyun, jota syytetään prostituoitujen välittämisestä bisneskumppaneilleen ja seksivideorinkiin kuulumisesta. Seungri on tunnettu poikabändistä Big Bang.

Torstaina laulaja-lauluntekijä Jung Joon-young joutui käsirautoihin. Hän on tunnustanut salakuvanneensa ainakin kymmentä seksikumppaniaan. Videot hän jakoi salaisessa keskusteluryhmässä, johon myös Seungri on kuulunut.

Seungri ja Jung Joon-young ovat kertoneet jättävänsä K-popin kokonaan skandaalin vuoksi.

Samaan lopputulokseen ovat tulleet Yong Jun-hyung poikabändistä Highlight ja Choi Jong-hoon FT Islandista. He ovat molemmat kuuluneet samaan keskusteluryhmään Jungin ja Seungrin kanssa.

Vangitsemisoikeudenkäynnissä Jung Joon-young pyysi anteeksi videoiden levittämistä ja sanoi katuvansa syntejään loppuelämänsä.

– Olen pahoillani. Tein suuren, anteeksiantamattoman virheen ja myönnän syyllisyyteni, Jung sanoi.

Jung Joon-young on käynyt Suomessakin Drug Restaurant -bändinsä kanssa. Kim Chul-soo / EPA

Osa faneista ei halua uskoa tapahtuneeseen

K-pop Suomi -yhdistyksen ohjelmavastaava Rimin Kivikari kertoo fanien olevan sokissa tapahtuneesta.

– On vaikea kuulla pitkään ihailemansa laulajan olleen osana jotakin tällaista, Kivikari kertoo sähköpostitse Ylelle.

Hänen mukaansa osa faneista haluaa odottaa, että tutkinta saadaan päätökseen ennen kuin muodostaa mielipiteen idoleistaan. Osa taas puolustelee omaa idoliaan, eikä halua uskoa tapahtuneeseen ollenkaan.

– Suurin osa omista ystävistäni ja ihmisistä, joita seuraan Twitterissä, on tullut siihen tulokseen, että syytöksiä ja todisteita laittomasta toiminnasta on kertynyt jo paljon. Nyt on aika puolustaa rikollisten tekojen uhreja ja odottaa, että väärin tehneet saavat asianmukaisen rangaistuksen teoistaan, Kivikari pohtii.

Hän ottaa esiin myös naisen aseman.

– Naisten myyminen prostituoituina ja naisten salaa kuvaaminen on omasta mielestäni järkyttävää ja kertoo ongelmasta naisten asemassa Koreassa. Sitä pidetään kuitenkin modernina ja kehittyneenä maana.

Seungri kohtasi median poistuttuaan kuulusteluista. EPA

Salakuvaajat vaanivat kaikkialla

Etelä-Koreassa ei voi koskaan tietää, missä kamera kuvaa. Naiset joutuvat esimerkiksi julkisiin vessoihin mennessään tarkistamaan, ettei kameran silmä tuijota mistään.

Torstaina Etelä-Koreassa tuli ilmi tapaus, jossa miesjoukon epäillään salakuvanneen 1 600:aa hotellivierasta. Kameroita oli 30 hotellissa 10:ssä eri kaupungissa. Salaa kuvattuja pornovideoita miehet jakelivat verkossa maksua vastaan.

Pornon tekeminen ja levittäminen on Etelä-Koreassa laitonta. Tiukan lainsäädännön on väitetty johtaneen lisääntyneeseen salakuvaamiseen.

Tammikuussa Etelä-Korean suurimman pornosivuston perustajiin kuuluva nainentuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen. Sivustolla jaettiin muun muassa salaa kuvattua materiaalia, jossa naisia oli filmattu ilman heidän suostumustaan.

Lähteet: AFP, Reuters, AP