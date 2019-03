Vuosia suunniteltu bioöljytehdas toteutuu – tuotanto alkaa Lieksassa vuonna 2020

Bioöljytehdasta Lieksaan suunnitellut Green Fuel Nordic on saanut kasaan tarvitsemansa rahoituksen.

Useita vuosia suunnitellun bioöljytehtaan rakentaminen Lieksaan on varmistunut. Green Fuel Nordic on saanut kasaan tarvitsemansa rahoituksen. Ensimmäisessä vaiheessa investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa euroa.

Bioöljytehtaan rahoittajiksi löytyi kolme pääomasijoittajaa. Heidän yhteisomistus ja takausvastuut ovat noin 10 miljoonaa euroa. Sijoittajat ovat Kyösti Kakkosen Kauppa ja Kone Oy, Matti Virtaalan edustama Deeputi Oy ja E.Hartikainen yhtiön toimitusjohtaja Arto Hartikainen. Lisäksi Pohjois-Karjalan ely-keskus rahoittaa rakentamista 7 miljoonan euron avustuksella.

Tehdas tuottaa bioöljyä metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten sahanpurusta ja latvusrungoista. Bioöljyä voidaan käyttää lämmitys- ja liikennepolttoaineena kevyen polttoöljyn sijaan sekä kemianteollisuuden ja muovin raaka-aineena.

Tehdas tuo Lieksan seudulle kaikkiaan noin 100 uutta työpaikkaa, ja tuotanto käynnistyy Kevätniemessä ensi vuonna.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttäsen mukaan bioöljylaitos avaa mahdollisuuksia myös muille yrityksille. Lieksan tavoitteena on kehittää Kevätniemen teollisuusalueesta laaja bio- ja metsäteollisuuden keskus.