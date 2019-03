50 vuotta sitten teiniliittolaiset keräsivät Mosambikille avustuksia taksvärkkinä – Nyt samat henkilöt kerävät rahaa hirmumyrskyn uhreille

All Over Press/EMIDIO JOZINE

All Over Press/EMIDIO JOZINE

Teiniliitto keräsi vuonna 1969 avustuksia Portugalin siirtomaalle, itsenäistymishaluiselle Mosambikille. Yksi näistä teiniliittolaisista oli Erkki Liikanen, entinen Suomen Pankin pääjohtaja.

Liikanen kertoi Radio Suomen Päivässä, miten Mosambikille annettu apu sai alkunsa.

– 1960-luvun lopulla halusimme tukea eteläisen Afrikan siirtomaiden vapautumista. Tahdoimme auttaa heitä parantamalla alueen sivistys- ja koulutustyötä, vuosina 2008-2014 Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana toiminut Liikanen muistelee.

Liikanen vieraili 19–20-vuotiaana Mosambikissa kahdesti neuvottelemassa Teiniliiton taksvärkkiprojektista. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että varoilla hankitaan kirjapainokone.

– Kaikki osat tilattiin Suomesta. Ne toimitettiin perille ja projekti oli onnistunut. Olen viimeksi käynyt Mosambikissa kaksi vuotta sitten ja tämä kirjapaino oli vielä silloinkin kunnossa, Liikanen toteaa.

Elinikäinen halu auttaa

Idai-hirmumyrskyn tuhojen valjetessa Liikanen alkoi keräämään sosiaalisessa mediassa kokoon entisiä taksvärkkiläisiä, jotka haluaisivat lähettää avustuksia tuhoalueille. Iso osa 1960-luvulla avustuksia keränneistä teiniliittolaisista lähti mukaan projektiin.

Liikasen mukaan nuorten koululaisten saama positiivinen kokemus solidaarisuus- ja kehitysmaatyön merkityksestä pysyy läsnä koko loppuelämän.

–Siksi onkin hyvin tärkeää, että tämän päivän nuoret saisivat myös tällaisia kokemuksia. Kun maailmassa on hätä, tehdään sille jotain itse. Uskon ilmastonmuutoksen vastaisesta kamppailusta tulevan sukupolvikokemus tämän päivän nuorille, Liikanen pohtii.

Myrskytuhojen korjaaminen on vuosien työ

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustusoiminnan johtaja Kalle Löövi totesi Ykkösaamussa, että Idai-hirmumyrskyn jälkeinen tulva on poikkeuksellisen vaikea.

– Yleensä luonnononnettomuudet menevät nopeasti ohi, mutta tässä ollaan selkeästi lisäpäivillä. Mosambikissa on enemmän kuin Helsingin asukasluvun (~640 000) verran apua tarvitsevia.

Löövin mukaan ihmiset pärjäisivät alueella vielä hetken ilman ruokaa, mutta puhdasta juomavettä olisi saatava uhreille kiireellisesti.

– Vakavin puute on juomaveden loppu ja varastot ovat loppumaisillaan. Saastuneen veden juominen on omiaan lisäämään terveysongelmia, Löövi kertoo.

Operaatio Mosambikissa tulee pitkittymään. Löövi uskoo kiireellisen hätäavun tarpeen kestävän kahdesta kolmeen kuukautta.

– Alueella on vesi ja myrsky on tuhonnut laajasti asumuksia. Ne on siivottava ja rakennettava uudelleen, mikä tulee kestämään vuosia, Löövi pohtii.