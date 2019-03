Kymmenien tonnien painoinen kaivuri kaivoi maata telojensa alta ja vajosi mereen – "Iso kivi vierähti hallitsemattomasti"

Pyhtään Kaunissaaren venesataman laajennustyöt keskeytyivät tällä viikolla, kun 48 tonnia painava kaivinkone vajosi osittain mereen itäisellä Suomenlahdella.

Maa sortui keskiviikkona aamupäivällä kaivinkoneen alta, kun se oli purkamassa vanhaa aallonmurtajaa.

– Kaivuri oli raapimassa irti isoa kiveä, joka vierähtikin sitten hallitsemattomasti, ja maa sortui telojen alta, kertoo Pyhtään kunnan työpäällikkö Ari Lonka.

Kaunissaari on kesäaikaan vilkas mökkisaari ja retkipaikka Pyhtäällä, lähellä Kotkaa. Sen satamaa laajennetaan ensi kesään mennessä niin, että satamaan tulee 150 uutta venepaikkaa. Nykyisin venepaikkoja on 50.

Kaivuri kellahti mereen siten, että sen ohjaamohytti jäi pinnalle. Kuljettaja pääsi kuivin jaloin turvaan. Markku Korppas

Kaivuri jo nostettu

Perjantaina aamupäivällä kaivinkone oli jo nostettu ylös. Työt satamassa päässevät kunnan arvion mukaan jatkumaan maanantaina.

Kaivuri ei painunut kokonaan pinnan alle. Kauha painui uppeluksiin, mutta hieman kyljelleen jääneen koneen ohjaushytti jäi pinnalle.

– Kuljettaja pääsi ihan kuivin jaloin pois, Lonka kertoo.

Lonkan mukaan kaivuri tarvitsee remonttia, mutta sitä käytetään jatkossakin. Öljyvahinkoa vajoamisesta ei aiheutunut. Pelastuslaitos kävi kuitenkin varoiksi puomittamassa kaivurin.

– Ei tämä nyt näissä hommissa ihan tavatonta ole, mutta ei ole omalle kohdalle sattunut ennen, Lonka kertoo.

Kotkan ja Pyhtään saaristossa liikennöivä yhteysalus kuljettaa säännöllisesti Kaunissaareen. Yle / Katri Mannonen

Kuvaa reaaliajassa

Lonka ei itse ollut tapahtuma-aikaan paikalla Kaunissaaren satamassa, mutta on pystynyt seuraamaan tilannetta satamaan asennetun kameran välittämän kuvan kautta kunnantalolla Pyhtään Siltakylässä.

Kamera on asennettu Kaunissaaren satamaan noin kuukausi sitten. Kesällä sen välittämää kuvaa on tarkoitus julkaista niin, että veneilijät voivat reaaliaikaisesti nähdä, kuinka ruuhkaista pienvenesatamassa on.

Satamaa on uudistettu syksystä saakka ja työ on nyt loppusuoralla. Satama-allasta ruopataan ja lisäksi aallonmurtaja siirretään ulommas. Uuden sataman on tarkoitus olla valmis toukokuun alussa.

Kaivurin vajoamisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).